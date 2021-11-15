Пандемія та кір, фейкові сертифікати: новини про коронавірус 15 листопада
Джерело:24 канал
Пандемія коронавірусу може викликати епідемію кору. СБУ викрила 3 великі мережі з виготовлення фейкових COVID-сертифікатів. У МОЗ вважають, що Україна проходить пік коронавірусу. Це останні новини про коронавірус в Україні та світі 15 листопада.
Новини про коронавірус в Україні 15 листопада
Добова статистика
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 14 листопада, в Україні виявили 10 802 хворих на COVID-19. Серед них 764 дитини та 132 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 2 798 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. На жаль, 442 пацієнти померли. Це досі високі показники, але вони нижчі у порівнянні з минулим тижнем.
Днем раніше Локдаун для невакцинованих в Австрії, пожежа в Болгарії: новини про коронавірус 14 листопада
Хоч за суботу в Україні повідомили про нижчу кількість смертей (402), вчора в Україні госпіталізували значно меншу кількістю людей у порівнянні з позаминулою добою (4 881).
Тим часом одужали впродовж неділі 11 219 хворих.
Темпи тестування населення знизились майже удвічі
14 листопада в Україні провели більш ніж удвічі менше тестів на коронавірус у порівнянні з 12 листопада.
Якщо у п'ятницю їх було здійснено 126 841, то у неділю – 50 591, з них:
- методом ПЛР – 21 443,
- методом ІФА – 4 821,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 327.
Ситуація в регіонах
За минулу добу найбільшу кількість нових випадків інфікування зареєстрували у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.
Приріст нових випадків COVID-19 по Україні:
- Київ – 449 випадків;
- Вінницька область – 608 випадків;
- Волинська область – 359 випадків;
- Дніпропетровська область – 987 випадків;
- Донецька область – 542 випадки;
- Житомирська область – 380 випадків;
- Закарпатська область – 191 випадок;
- Запорізька область – 737 випадків;
- Івано-Франківська область – 305 випадків;
- Київська область – 420 випадків;
- Кіровоградська область – 91 випадок;
- Луганська область – 49 випадків;
- Львівська область – 537 випадків;
- Миколаївська область – 844 випадки;
- Одеська область – 901 випадок;
- Полтавська область – 559 випадків;
- Рівненська область – 184 випадки;
- Сумська область – 306 випадків;
- Тернопільська область – 224 випадки;
- Харківська область – 829 випадків;
- Херсонська область – 135 випадків;
- Хмельницька область – 314 випадків;
- Черкаська область – 359 випадків;
- Чернівецька область – 159 випадків;
- Чернігівська область – 333 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зверніть увагу: за весь час пандемії в країні виявили 3 228 441 випадок COVID-19. 2 642 459 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 77 147 мешканців України.
Від початку пандемії в Україні провели 15 246 974 тести методом ПЛР для виявлення коронавірусної інфекції.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал
Темпи вакцинації на вихідних значно знизились
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 14 листопада, в Україні проти коронавірусу вакцинували 97 373 українців. Тим часом у суботу та п'ятницю – 145 241 та 299 854 відповідно.
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Як проводилась вакцинація у неділю
Щеплення проводилось 586 мобільними бригадами з імунізації, у 2 546 пунктах щеплення та у 448 центрах вакцинації населення.
З 97 373 реципієнтів 41 083 отримали першу дозу протикоронавірусної вакцини, а решта 56 290 людей – завершальну, другу дозу препарату.У МОЗ наголошують! 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини. Відомо, що 10% "вакцинованих" купили COVID-сертифікати. Щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.
Скільки українців вже щепилися проти COVID-19
Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в країні вакцинували 12 228 644 людини. 12 228 642 громадяни отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей.
Загалом в Україні провели 20 950 877 COVID-щеплень (і першою, і другою дозами). При цьому використовувались такі препарати:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 947 411,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 144 651,
- AstraZeneca – 1 515 682,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 113 033.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
В Україні стабілізується ситуація з коронавірусом
Джерело: 24 канал
В Україні вперше за 3 місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій. У МОЗ вважають, що це позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в Україні.
Викрили 3 мережі продажу фейкових COVID-сертифікатів
Джерело: СБУ
СБУ викрила 3 великі мережі з виготовлення фейкових COVID-сертифікатів. Шахраї встигли їх продати більш ніж 10 тисячам людей. Відомо, що зловмисники працювали у Києві, на Львівщині та на Рівненщині. За всіма викритими фактами відкрили кримінальні провадження.
Новини про коронавірус у світі 15 листопада
Поширення вірусу у світі
Джерело: Університету Джонса Гопкінса
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 253,4 мільйони хворих на коронавірус. Станом на сьогодні вірус забрав життя щонайменше 5 102 855 людей.
До країн із найбільшою кількістю випадків зараження COVID-19 входять США, Велика Британія, Росія, Туреччина, Німеччина та Україна.
Як Румунія бореться з COVID-19
Джерело: 24 канал
Румунія – "сестра" України у питанні важкої боротьби з коронавірусною хворобою. І там теж дуже сильний вплив мають антивакцинатори серед влади, церкви та в соцмережах. Все це ускладнює ситуацію для лікарів, яким і так доводиться працювати 24/7.
Увага Врятувати після зупинки серця: у громадських місцях Вінниці встановили дефібрилятори
Ізраїль дозволив COVID-вакцинацію дітей від 5 років
Джерело: DW
Камбоджа скасовує карантин для вакцинованих туристів
Джерело: Phnom Penh Post
Дослідження коронавірусу
Пандемія коронавірусу може викликати епідемію кору
Джерело: ВООЗ
COVID-19 завдав найсильнішого удару не тільки по плановій медичній допомозі, а й по рутинній вакцинації дітей та дорослих. ВООЗ та Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) б'ють на сполох: колективний імунітет проти кору став стрімко знижуватися.Довідка. Протягом 2020 року понад 22 мільйони немовлят не отримали першої дози вакцини проти кору – це на 3 мільйони більше, ніж у 2019 році