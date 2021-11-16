Новини про коронавірус в Україні 16 листопада

Добова статистика

За минулу добу, 15 листопада, в Україні виявили 16 308 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 168 дітей та 327 медпрацівників.

До теми Жодного хворого у Мелітополі, Вінниччина "почервоніла": новини про коронавірус 15 листопада

На жаль, коронавірус забрав життя ще 838 людей. Це найбільша кількість від початку пандемії в Україні. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Донецькій області, де вчора померли аж 102 інфікованих.

За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 264 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 21 914 хворих.

Охоплення тестування населення

Впродовж 15 листопада в Україні провели 112 896 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 45 674,

методом ІФА – 13 529,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 693.

Ситуація в регіонах

Вчора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549), Запорізькій (1 084), Полтавській (1 000) областях та у Києві (1 481).

Нові випадки захворювання в регіонах за добу:

Київ – 1 481 випадок;

Вінницька область – 619 випадків;

Волинська область – 627 випадків;

Дніпропетровська область – 1 635 випадків;

Донецька область – 736 випадків;

Житомирська область – 301 випадок;

Закарпатська область – 379 випадків;

Запорізька область – 1 084 випадки;

Івано-Франківська область – 325 випадків;

Київська область – 754 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 337 випадків;

Львівська область – 770 випадків;

Миколаївська область – 842 випадки;

Одеська область – 1 549 випадків;

Полтавська область – 1 000 випадків;

Рівненська область – 653 випадки;

Сумська область – 387 випадків;

Тернопільська область – 280 випадків;

Харківська область – 547 випадків;

Херсонська область – 153 випадки;

Хмельницька область – 387 випадків;

Черкаська область – 762 випадки;

Чернівецька область – 247 випадків;

Чернігівська область – 326 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика: За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 244 749 мешканцям країни. 2 664 373 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 77 985 інфікованих. Від початку пандемії в Україні провели 15 292 648 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Відтоді в країні провели понад 21 мільйон щеплень обома дозами.

За минулу добу, 15 листопада, щеплення проти коронавірусу отримали 268 088 людей. 102 908 з них отримали першу дозу вакцини, інші 165 180 – другу.

Цікавий факт Дике плем'я з Амазонки вимагає у туристів сертифікат про COVID-вакцинацію: кумедне фото

Щеплення проводилось 1 169 мобільними бригадами з імунізації, у 3 222 пунктах щеплення та у 445 центрах вакцинації населення.

Загальна кількість вакцинованих в країні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 331 552 людину, 12 331 550 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей.

Загалом в країні провели 21 218 965 щеплень, для цього використовувались такі препарати:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 991 454,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 189 617,

AstraZeneca – 1 522 617,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 119 997.

У МОЗ наголошують! 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини. Відомо, що 10% "вакцинованих" купили COVID-сертифікати. Щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.

Записатися на вакцинацію – дуже просто

Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. У крайньому разі можна просто прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.

Зауважимо, що для вакцинації не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Київський крематорій почав працювати вдвічі більше

Джерело: AFP

Із початком нової хвилі коронавірусу Київський крематорій почав спалювати удвічі більше тіл померлих, ніж влітку. Це напряму пов'язано із високою смертністю серед інфікованих та недостатнім рівнем вакцинації населення. Якщо влітку було в середньому 60 процесій на день, то зараз їх від 100 до 120.

Філарет підтримує вакцинацію, але сам щеплення не зробив

Джерело: 24 канал

Почесний патріарх Філарет заявив, що підтримує вакцинацію проти коронавірусу, бо цього "вимагає медицина". Однак сам він наразі не планує робити щеплення.

Я підтримую вакцинацію, тому що цього вимагає медицина. Хоча сам я не вакцинувався. Ну, не прийшов час,

– сказав Філарет.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський розповів, що держава виплатить по 1 тисячі гривень тим, хто зробив 2 щеплення. Витратити гроші можна буде на конкретні сфери: креативний, спортивний і транспортний сектори економіки, а також подорожі в межах України. Стартує такий "подарунок" від держави з 19 грудня.

Ковідна амністія в Україні

Джерело: 24 канал

У Міністерстві охорони здоров'я України роздумують над запровадженням "ковідної амністії". Тобто, люди, які купили підроблений сертифікат про вакцинацію, зможуть повідомити про те, де вони його взяли, й отримають можливість зробити справжнє щеплення.

Експерти сумніваються у тому, що така ініціатива, яку пропонує запровадити уряд та поліція, взагалі буде працювати, адже українці відмовляються щеплюватися не через брак вакцини, а через особисті переконання.

Більше тут Ковідна амністія в Україні: чи можна буде уникнути покарання за підробку сертифікатів

Чи вимагатимуть від випускників ПЛР або сертифікат для ЗНО-2022

Джерело: "Обозреватель"

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, що пробне ЗНО організують із дотриманням усіх протиепідемічних заходів як на вході до пунктів тестування, так і під час нього. Чи вимагатимуть від учасників ЗНО негативний ПЛР-тест на COVID-19 або щеплення? В УЦОЯО відповідають, що ні, не вимагатимуть. Принаймні поки що такого рішення немає.

Новини про коронавірус у світі 16 листопада

Поширення вірусу у світі

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 253,9 мільйонів хворих на коронавірус. Станом на сьогодні вірус забрав життя щонайменше 5 110 098 людей.

До країн із найбільшою кількістю випадків зараження COVID-19 входять США, Велика Британія, Росія, Туреччина, Німеччина та Україна.

У Чехії виявили новий штам коронавірусу

Джерело: іDnes

У Чехії вперше зареєстрували 3 випадки інфікування AY 4.2 – це різновид варіанту коронавірусу Дельта. Поширення цього штаму зараз ретельно контролюється.

У росіян, які захворіли після щеплення, анулюють COVID-сертифікат

Джерело: МОЗ Росії

У Росії QR-код після вакцинації повинен був діяти упродовж року. Але, згідно з новим наказом МОЗ, якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби.

Зверніть увагу Про які хвороби може свідчити неприємний запах з рота та тіла

До торгових центрів Польщі пропонують пускати лише вакцинованих

Джерело: Асоціація польських роботодавців у сфері торгівлі та послуг

У Польщі стрімко збільшується кількість нових хворих на коронавірус. Аби запобігти тотальному локдауну, але водночас зупинити поширення вірусу, до торгових центрів пропонують пускати лише вакцинованих.

Дослідження коронавірусу

Як пандемія впливає на депресію

Джерело: Intermountain healthcare

За найскромнішими оцінками, кожна третя людина у світі має хронічний стрес, і все більше людей страждають від депресії та тривожності. Як показало нове дослідження, ще більш вразливими є пацієнти, у яких діагностували депресію до пандемії. Аналіз даних показав, що у пацієнтів з депресією, яку діагностували до початку 2020 року, показники депресії стали вищими.