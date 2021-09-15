Різкий приріст захворюваності в Україні, новий прогноз НАН: новини про коронавірус 15 вересня

В Україні різко зросла захворюваність: 4,5 тисяч інфікованих за добу. Як працюватимуть "жовті" та "зелені" внутрішні СOVID-сертифікати. У НАН прогнозують новий спалах коронавірусу в Україні. У США від коронавірусу помер кожен 500 житель. Це останні новини про коронавірус в Україні та світі 15 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 15 вересня

В Україні різко зросла захворюваність на коронавірус

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні зареєстрували 4 640 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 1 609 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 93 людини. Водночас 1 858 людей видужали.

Днем раніше Якими будуть внутрішні сертифікати, бустерна вакцина: новини про коронавірус 14 вересня

За добу лабораторії здійснили 75431 тестування, зокрема:

методом ПЛР – 33 878,

методом ІФА – 8 562,

експрес-тестами – 32 991.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 325 796 випадки захворювання.

Станом на 15 вересня одужало – 2 225 130 людей. Втім, жертвами коронавірусної хвороби, на жаль стали 54 550 громадян.

Кількість нових хворих в регіонах за добу:

місто Київ – 441 випадок;

Вінницька область – 147 випадків;

Волинська область – 102 випадки;

Дніпропетровська область – 273 випадки;

Донецька область – 260 випадків;

Житомирська область – 116 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 212 випадків;

Івано-Франківська область – 135 випадків;

Київська область – 181 випадок;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 247 випадків;

Львівська область – 294 випадки;

Миколаївська область – 74 випадки;

Одеська область – 361 випадок;

Полтавська область – 134 випадки;

Рівненська область – 210 випадків;

Сумська область – 109 випадків;

Тернопільська область – 152 випадки;

Харківська область – 343 випадки;

Херсонська область – 222 випадки;

Хмельницька область – 224 випадки;

Черкаська область – 116 випадків;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 33 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-вакцинації в Україні

Впродовж минулої доби щеплення отримали 141 796 людей, зокрема, першу дозу – 67 614 людей, другу дозу – 74 182 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей:

з них отримали одну дозу – 6 028 877 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 959 086 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном),

Загалом в країні провели 10 987 963 щеплення.

Видруковувати не потрібно: як працюватимуть "жовті" та "зелені" внутрішні СOVID-сертифікати

Джерело: Міністерство та Комітет цифрової трансформації України

Нині триває розроблення 2 версій внутрішніх COVID-сертифікатів у Дії. Вони матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі. Паперову версію не друкуватимуть. Отримати "жовтий" паспорт українці зможуть вже після першої дози вакцини. Цей сертифікат діятиме упродовж 120 днів. "Зелений" паспорт отримуватимуть після повного курсу вакцинації. Його дія триватиме 365 днів.

"Загрозлива ситуація": у НАН прогнозують новий спалах коронавірусу в Україні

Джерело: НАН України

Вчені Національної академії наук спрогнозували подальше зростання захворюваності на коронавірус в Україні. Вже до 24 вересня добовий приріст інфікованих сягатиме до 6 тисяч. Вчені зазначили, що на епідеміологічну ситуацію впливає велика кількість свят, теплих днів без опадів та інші фактори, за яких зростала кількість особистих контактів серед населення (до прикладу, старт навчального року).

У Чернівцях двоє "тяжких" дітей з підозрою на коронавірус: вони під ШВЛ

Джерело: Суспільне

У Чернівецькій обласній дитячій лікарні двоє новонароджених перебувають під апаратами штучної вентиляції легень. У дітей підозра на коронавірус – ускладнення зумовлені передчасним народженням.

Варто знати Коли почнуть діяти нові правила карантину: дата

Новини про коронавірус у світі 15 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 15 вересня по всьому світу зафіксували понад 225 мільйонів випадків інфікувань, більш ніж 4,6 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 43 мільйони. Загалом COVID-19 забрав життя понад 663 тисячі американців.

В США від коронавірусу помер кожен 500 житель, – CNN

Джерело: CNN

У США зросла середня кількість добових випадків захворювання на COVID-19. Крім того, зросла й кількість летальних випадків унаслідок інфікування – показник смертності збільшився на 30%. На кожних 500 американців припадає один померлий від коронавірусу з моменту першого випадку зараження у країні.