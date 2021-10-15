Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей: з них отримали одну дозу – 7 794 187, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом в країні провели 14 159 120 щеплень.

Джерело: МОЗ

Станом на 15 жовтня через поширення COVID-19 в Україні 17 областей відповідають показникам помаранчевої зони карантину. В одній з областей показники відповідають червоній зоні.

У помаранчевій зоні опинились:

Зверніть увагу! Показники у Херсонській області відповідають червоній зоні.

Ляшко назвав єдиний варіант далеких поїздок для невакцинованих

Джерело: ТСН

З 21 жовтня діятимуть нові правила для міжобласних поїздок. Вакциновані українці можуть подорожувати без перешкод. Ті, які не імунізувались, можуть користуватись автобусом, потягом та літаком лише в тому випадку, якщо у них буде негативний ПЛР-тест.

До теми Наскільки небезпечно захворіти на грип та COVID-19 одночасно

Новини про коронавірус у світі 15 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 15 жовтня по всьому світу виявили 239,6 мільйона хворих на COVID-19 та офіційно зареєстрували 4,8 мільйона смертей серед пацієнтів. Хоч у ВООЗ наголошують, що насправді ці цифри більші. Річ у тім, що у бідніших країнах досить низьке охоплення тестування населення.

Від початку пандемії найбільше інфікованих коронавірусом зареєстрували в США – більш ніж 44,7 мільйона. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.

В Ізраїлі готуються до п'ятої хвилі коронавірусу

Джерело: Vesty

В Ізраїлі лікарі ковідних закладів впевнені, що слідом за четвертою хвилею пандемії настане п'ята. Зокрема, вони вважають, що відповідальні за нову хвилю – несвідомі громадяни, які не вакцинувались проти COVID-19. За прогнозом лікарів, п'ята хвиля в Ізраїлі, ймовірно, почнеться взимку. Наразі в країні фіксують завершальний етап четвертої хвилі.

Дослідження коронавірусу

У немовлят з COVID-19 виявили ознаки ураження очей

Джерело: Jaapos

Імовірність внутрішньоутробної передачі коронавірусу дуже мала, проте дитина може заразитися вже після пологів. Вчені з Мексики вважають, що у таких дітей можуть бути проблеми зі зором.