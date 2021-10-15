Як пересуватись Україною без вакцини, ураження очей у немовлят: новини про коронавірус 15 жовтня

В Україні знову 17 областей відповідають показникам помаранчевої зони. В Ізраїлі готуються до п'ятої хвилі коронавірусу. У немовлят з COVID-19 виявили ознаки ураження очей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 15 жовтня

Понад 13 тисяч інфікованих, 202 – померли: актуальна статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 13 624 людей. До лікарень госпіталізували 4 947 людей, ще 202 хворих, на жаль, померли. Водночас видужала 4 591 людина.

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Лабораторії здійснили 80 789 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

методом ПЛР – 63 319,

методом ІФА – 9 657,

досліджень експрес-тестами на антиген – 35023.

Загальна статистика коронавірусу

Від початку пандемії в Україні виявили 2 610 899 хворих на коронавірус. Станом на 15 жовтня одужали 2 316 582 людей. Померли від коронавірусу стали 60 137 мешканців країни.

COVID-19 в областях: добовий приріст хворих

Київ – 456 випадків;

Вінницька область – 270 випадків;

Волинська область – 284 випадки;

Дніпропетровська область – 1 332 випадки;

Донецька область – 816 випадків;

Житомирська область – 860 випадків;

Закарпатська область – 129 випадків;

Запорізька область – 927 випадків;

Івано-Франківська область – 290 випадків;

Київська область – 391 випадок;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 213 випадків;

Львівська область – 816 випадків;

Миколаївська область – 237 випадків;

Одеська область – 753 випадки;

Полтавська область – 739 випадків;

Рівненська область – 230 випадків;

Сумська область – 681 випадок;

Тернопільська область – 514 випадків;

Харківська область – 1 492 випадки;

Херсонська область – 709 випадків;

Хмельницька область – 655 випадків;

Черкаська область – 274 випадки;

Чернівецька область – 579 випадків;

Чернігівська область – 330 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Статистика вакцинації

Впродовж доби щепили проти коронавірусу 34 897 людей, зокрема 19 703 людини отримали першу дозу вакцини, натомість 15 194 людини – другу дозу.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей: з них отримали одну дозу – 7 794 187, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом в країні провели 14 159 120 щеплень.

В Україні знову 17 областей відповідають показникам помаранчевої зони, – МОЗ

Джерело: МОЗ

Станом на 15 жовтня через поширення COVID-19 в Україні 17 областей відповідають показникам помаранчевої зони карантину. В одній з областей показники відповідають червоній зоні.

У помаранчевій зоні опинились:

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська області.

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Показники у Херсонській області відповідають червоній зоні.

Джерело: ТСН

З 21 жовтня діятимуть нові правила для міжобласних поїздок. Вакциновані українці можуть подорожувати без перешкод. Ті, які не імунізувались, можуть користуватись автобусом, потягом та літаком лише в тому випадку, якщо у них буде негативний ПЛР-тест.

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Новини про коронавірус у світі 15 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 15 жовтня по всьому світу виявили 239,6 мільйона хворих на COVID-19 та офіційно зареєстрували 4,8 мільйона смертей серед пацієнтів. Хоч у ВООЗ наголошують, що насправді ці цифри більші. Річ у тім, що у бідніших країнах досить низьке охоплення тестування населення.

Від початку пандемії найбільше інфікованих коронавірусом зареєстрували в США – більш ніж 44,7 мільйона. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.

В Ізраїлі готуються до п'ятої хвилі коронавірусу

Джерело: Vesty

В Ізраїлі лікарі ковідних закладів впевнені, що слідом за четвертою хвилею пандемії настане п'ята. Зокрема, вони вважають, що відповідальні за нову хвилю – несвідомі громадяни, які не вакцинувались проти COVID-19. За прогнозом лікарів, п'ята хвиля в Ізраїлі, ймовірно, почнеться взимку. Наразі в країні фіксують завершальний етап четвертої хвилі.

Дослідження коронавірусу

У немовлят з COVID-19 виявили ознаки ураження очей

Джерело: Jaapos

Імовірність внутрішньоутробної передачі коронавірусу дуже мала, проте дитина може заразитися вже після пологів. Вчені з Мексики вважають, що у таких дітей можуть бути проблеми зі зором.