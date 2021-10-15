Як пересуватись Україною без вакцини, ураження очей у немовлят: новини про коронавірус 15 жовтня
Джерело:24 Канал
В Україні знову 17 областей відповідають показникам помаранчевої зони. В Ізраїлі готуються до п'ятої хвилі коронавірусу. У немовлят з COVID-19 виявили ознаки ураження очей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 15 жовтня
Понад 13 тисяч інфікованих, 202 – померли: актуальна статистика COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 13 624 людей. До лікарень госпіталізували 4 947 людей, ще 202 хворих, на жаль, померли. Водночас видужала 4 591 людина.
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Лабораторії здійснили 80 789 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:
- методом ПЛР – 63 319,
- методом ІФА – 9 657,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 35023.
Загальна статистика коронавірусу
Від початку пандемії в Україні виявили 2 610 899 хворих на коронавірус. Станом на 15 жовтня одужали 2 316 582 людей. Померли від коронавірусу стали 60 137 мешканців країни.
COVID-19 в областях: добовий приріст хворих
- Київ – 456 випадків;
- Вінницька область – 270 випадків;
- Волинська область – 284 випадки;
- Дніпропетровська область – 1 332 випадки;
- Донецька область – 816 випадків;
- Житомирська область – 860 випадків;
- Закарпатська область – 129 випадків;
- Запорізька область – 927 випадків;
- Івано-Франківська область – 290 випадків;
- Київська область – 391 випадок;
- Кіровоградська область – 78 випадків;
- Луганська область – 213 випадків;
- Львівська область – 816 випадків;
- Миколаївська область – 237 випадків;
- Одеська область – 753 випадки;
- Полтавська область – 739 випадків;
- Рівненська область – 230 випадків;
- Сумська область – 681 випадок;
- Тернопільська область – 514 випадків;
- Харківська область – 1 492 випадки;
- Херсонська область – 709 випадків;
- Хмельницька область – 655 випадків;
- Черкаська область – 274 випадки;
- Чернівецька область – 579 випадків;
- Чернігівська область – 330 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
Статистика вакцинації
Впродовж доби щепили проти коронавірусу 34 897 людей, зокрема 19 703 людини отримали першу дозу вакцини, натомість 15 194 людини – другу дозу.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей: з них отримали одну дозу – 7 794 187, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом в країні провели 14 159 120 щеплень.
В Україні знову 17 областей відповідають показникам помаранчевої зони, – МОЗ
Джерело: МОЗ
Станом на 15 жовтня через поширення COVID-19 в Україні 17 областей відповідають показникам помаранчевої зони карантину. В одній з областей показники відповідають червоній зоні.
У помаранчевій зоні опинились:
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська області.
Ляшко назвав єдиний варіант далеких поїздок для невакцинованих
Джерело: ТСН
З 21 жовтня діятимуть нові правила для міжобласних поїздок. Вакциновані українці можуть подорожувати без перешкод. Ті, які не імунізувались, можуть користуватись автобусом, потягом та літаком лише в тому випадку, якщо у них буде негативний ПЛР-тест.
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Новини про коронавірус у світі 15 жовтня
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 15 жовтня по всьому світу виявили 239,6 мільйона хворих на COVID-19 та офіційно зареєстрували 4,8 мільйона смертей серед пацієнтів. Хоч у ВООЗ наголошують, що насправді ці цифри більші. Річ у тім, що у бідніших країнах досить низьке охоплення тестування населення.
Від початку пандемії найбільше інфікованих коронавірусом зареєстрували в США – більш ніж 44,7 мільйона. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.
В Ізраїлі готуються до п'ятої хвилі коронавірусу
Джерело: Vesty
В Ізраїлі лікарі ковідних закладів впевнені, що слідом за четвертою хвилею пандемії настане п'ята. Зокрема, вони вважають, що відповідальні за нову хвилю – несвідомі громадяни, які не вакцинувались проти COVID-19. За прогнозом лікарів, п'ята хвиля в Ізраїлі, ймовірно, почнеться взимку. Наразі в країні фіксують завершальний етап четвертої хвилі.
Дослідження коронавірусу
У немовлят з COVID-19 виявили ознаки ураження очей
Джерело: Jaapos
Імовірність внутрішньоутробної передачі коронавірусу дуже мала, проте дитина може заразитися вже після пологів. Вчені з Мексики вважають, що у таких дітей можуть бути проблеми зі зором.