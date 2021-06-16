Новини про коронавірус в Україні 16 червня

Поширення вірусу в країні

Джерело: МОЗ України

В Україні впродовж минулої доби виявили 1 045 хворих на коронавірус. Серед них – 46 дітей та 23 медпрацівники.

Днем раніше Новини про коронавірус 15 червня: Delta-варіант у світі, Іран створив вакцину

За минулу добу госпіталізували 699 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 78 пацієнтів, водночас видужали – 4 802 людини.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 321 особу,

методом ІФА – 9 718 осіб,

експрес-тестами – 20 814 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 226 037 людини. Станом на 16 червня одужали – 2 140 978 людей. Жертвами коронавірусу в країні стали 51 847 людей.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 243 випадків;

Вінницька область – 18 випадків;

Волинська область – 28 випадків;

Дніпропетровська область – 55 випадків;

Донецька область – 47 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 52 випадки;

Івано-Франківська область – 10 випадків;

Київська область – 75 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 46 випадків;

Одеська область – 36 випадків;

Полтавська область – 32 випадків;

Рівненська область – 27 випадків;

Сумська область – 31 випадок;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 64 випадки;

Херсонська область – 53 випадки;

Хмельницька область – 50 випадків;

Черкаська область – 42 випадки;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 11 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу

Якими вакцинами щеплять українців найчастіше

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу вакцинували 62 591 людину. Першу дозу отримали 35 462 людини, другу – 27 129 людей. Загалом в Україні проведено 1 831 147 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії вакциновано 1 543 265 громадян, з них отримали 1 дозу – 1 543 263 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 287 884 людини.

Які вакцини використали:

Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Coronavac – 382 453,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 318 349,

AstraZeneca – 354 496,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Ще одна загроза з РФ: в Україну може потрапити новий, дуже небезпечний штам коронавірусу

Джерело: НАН України

Нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та бути сильнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.

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Новини про коронавірус у світі 16 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Станом на 16 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 176 мільйонів людей по всьому світу. І хоч більш ніж 114 мільйонів з них вже одужали, недуга стала причиною смерті щонайменше 3 821 653 інфікованих.

Словенія оголосила про закінчення епідемії коронавірусу

Джерело: IBNA

Влада Словенії у вівторок провела пресконференцію, на якій знову оголосила про закінчення епідемії COVID-19 у країні. У МОЗ Словенії підкреслили, що епідеміологічна ситуація в країні покращилася завдяки всім тим, хто дотримувався коронавірусних обмежень та вакцинувався. Кампанія вакцинації також продовжується. Також в країні зберігається вимога щодо носіння масок у закритих приміщеннях, а також обмеження щодо кількості присутніх у приміщеннях і дотримання дистанції.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Дослідження, пов'язані з COVID-19 та вакцинами

Німецькі вчені заявили, що змішана вакцинація є ефективнішою: деталі

Джерело: medRxiv

Вчені перевірили змішаний режим вакцинації проти коронавірусу і прийшли до вражаючих результатів. Так, якщо людина отримала першу дозу векторної вакцини (Oxford-AstraZeneca), то отримання другої дози мРНК-вакциною (Pfizer-BioNTech або Moderna) дасть посилену і безпечну імунну відповідь.



Які існують вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Скільки пацієнтів страждають від постковідного синдрому: нові дані

Джерело: CNN

Американські експерти заявили, що 23,2% пацієнтів із COVID-19 мали хоча б один симптом постковідного синдрому через 30 і більше днів після діагнозу. Найчастіше люди скаржилися: на біль (5,1%), задишку (3,5%), гіперліпідемію (3%), нездужання і стомлюваність (2,9%) і гіпертонію (2,4%).

Довготривалий COVID-19 найчастіше фіксували у людей, які мали важкий перебіг захворювання (50%). Але ознаки синдрому виявляли й у тих, хто перехворів на коронавірус у легкій формі (27,5%), а також у "значної" частки безсимптомних пацієнтів (19%).

Чому у хворих на COVID-19 утворюються тромби: вчені знайшли причину

Джерело: MedicalxPress

У 39 людей з мільйона інфікованих COVID-19 утворюються небезпечні для життя тромби – згустки в крові є частою причиною смерті пацієнтів. Під час дослідження вчені виявили, що у таких пацієнтів вищі рівні молекул VWF, які сприяють згортанню, а також низькі рівні ADAMTS13, що перешкоджають згортанню крові. Крім того, дослідники визначили інші зміни в білках, які викликали зниження ADAMTS13.