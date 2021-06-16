Коронавірус в Україні 16 червня: нова загроза з Росії, кінець епідемії в Словенії

Ще одна загроза з РФ: в Україну може потрапити новий, дуже небезпечний штам коронавірусу. Чому у хворих на COVID-19 утворюються тромби: вчені знайшли причину. Словенія оголосила про закінчення епідемії коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 червня.
Новини про коронавірус в Україні 16 червня
Поширення вірусу в країні
Джерело: МОЗ України
В Україні впродовж минулої доби виявили 1 045 хворих на коронавірус. Серед них – 46 дітей та 23 медпрацівники.
Днем раніше Новини про коронавірус 15 червня: Delta-варіант у світі, Іран створив вакцину
За минулу добу госпіталізували 699 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 78 пацієнтів, водночас видужали – 4 802 людини.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 28 321 особу,
- методом ІФА – 9 718 осіб,
- експрес-тестами – 20 814 осіб.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 243 випадків;
- Вінницька область – 18 випадків;
- Волинська область – 28 випадків;
- Дніпропетровська область – 55 випадків;
- Донецька область – 47 випадків;
- Житомирська область – 12 випадків;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 52 випадки;
- Івано-Франківська область – 10 випадків;
- Київська область – 75 випадків;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 23 випадки;
- Львівська область – 14 випадків;
- Миколаївська область – 46 випадків;
- Одеська область – 36 випадків;
- Полтавська область – 32 випадків;
- Рівненська область – 27 випадків;
- Сумська область – 31 випадок;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 64 випадки;
- Херсонська область – 53 випадки;
- Хмельницька область – 50 випадків;
- Черкаська область – 42 випадки;
- Чернівецька область – 22 випадки;
- Чернігівська область – 11 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу
Якими вакцинами щеплять українців найчастіше
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу вакцинували 62 591 людину. Першу дозу отримали 35 462 людини, другу – 27 129 людей. Загалом в Україні проведено 1 831 147 щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії вакциновано 1 543 265 громадян, з них отримали 1 дозу – 1 543 263 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 287 884 людини.
Які вакцини використали:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 105,
- Coronavac – 382 453,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 318 349,
- AstraZeneca – 354 496,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Ще одна загроза з РФ: в Україну може потрапити новий, дуже небезпечний штам коронавірусу
Джерело: НАН України
Нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та бути сильнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.
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Новини про коронавірус у світі 16 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Станом на 16 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 176 мільйонів людей по всьому світу. І хоч більш ніж 114 мільйонів з них вже одужали, недуга стала причиною смерті щонайменше 3 821 653 інфікованих.
Словенія оголосила про закінчення епідемії коронавірусу
Джерело: IBNA
Влада Словенії у вівторок провела пресконференцію, на якій знову оголосила про закінчення епідемії COVID-19 у країні. У МОЗ Словенії підкреслили, що епідеміологічна ситуація в країні покращилася завдяки всім тим, хто дотримувався коронавірусних обмежень та вакцинувався. Кампанія вакцинації також продовжується. Також в країні зберігається вимога щодо носіння масок у закритих приміщеннях, а також обмеження щодо кількості присутніх у приміщеннях і дотримання дистанції.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Дослідження, пов'язані з COVID-19 та вакцинами
Німецькі вчені заявили, що змішана вакцинація є ефективнішою: деталі
Джерело: medRxiv
Вчені перевірили змішаний режим вакцинації проти коронавірусу і прийшли до вражаючих результатів. Так, якщо людина отримала першу дозу векторної вакцини (Oxford-AstraZeneca), то отримання другої дози мРНК-вакциною (Pfizer-BioNTech або Moderna) дасть посилену і безпечну імунну відповідь.
Які існують вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Скільки пацієнтів страждають від постковідного синдрому: нові дані
Джерело: CNN
Американські експерти заявили, що 23,2% пацієнтів із COVID-19 мали хоча б один симптом постковідного синдрому через 30 і більше днів після діагнозу. Найчастіше люди скаржилися: на біль (5,1%), задишку (3,5%), гіперліпідемію (3%), нездужання і стомлюваність (2,9%) і гіпертонію (2,4%).
Довготривалий COVID-19 найчастіше фіксували у людей, які мали важкий перебіг захворювання (50%). Але ознаки синдрому виявляли й у тих, хто перехворів на коронавірус у легкій формі (27,5%), а також у "значної" частки безсимптомних пацієнтів (19%).
Чому у хворих на COVID-19 утворюються тромби: вчені знайшли причину
Джерело: MedicalxPress
У 39 людей з мільйона інфікованих COVID-19 утворюються небезпечні для життя тромби – згустки в крові є частою причиною смерті пацієнтів. Під час дослідження вчені виявили, що у таких пацієнтів вищі рівні молекул VWF, які сприяють згортанню, а також низькі рівні ADAMTS13, що перешкоджають згортанню крові. Крім того, дослідники визначили інші зміни в білках, які викликали зниження ADAMTS13.