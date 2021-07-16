Новини про коронавірус в Україні 16 липня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 737 нових хворих на коронавірус. З них 50 дітей та 16 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 422 хворих. На жаль, ще 17 пацієнтів померли. Натомість 616 людей виписали.
Днем раніше Новини про коронавірус 15 липня: небезпечні симптоми після щеплення, смертність в Росії
Від учора на коронавірус протестували 41 590 людей:
- методом ПЛР – 18 276,
- методом ІФА – 8 942,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 372.
Добовий приріст хворих в регіонах:
- Київ – 224 випадки;
- Вінницька область – 10 випадків;
- Волинська область – 10 випадків;
- Дніпропетровська область – 27 випадків;
- Донецька область – 37 випадків;
- Житомирська область – 15 випадків;
- Закарпатська область – 4 випадки;
- Запорізька область – 18 випадків;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 30 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 26 випадків;
- Львівська область – 24 випадки;
- Миколаївська область – 27 випадків;
- Одеська область – 95 випадків;
- Полтавська область – 32 випадки;
- Рівненська область – 8 випадків;
- Сумська область – 13 випадків;
- Тернопільська область – 14 випадків;
- Харківська область – 26 випадків;
- Херсонська область – 16 випадків;
- Хмельницька область – 5 випадків;
- Черкаська область – 23 випадки;
- Чернівецька область – 9 випадків;
- Чернігівська область – 29 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новий рекорд щеплених проти COVID-19 в Україні
Джерело: МОЗ
Впродовж 15 липня в Україні проти коронавірусу вакцинували 117 376 людей – це найбільше від початку вакцинальної кампанії. Першу дозу препарату за минулу добу отримали 63 002 людини. Натомість закінчили імунізацію, ввівши другу дозу, 54 374 людини.
На Львівщині бракує доз Pfizer у центрах вакцинації
Джерело: "Львівський портал"
У МОЗ анонсували, що вакцина Pfizer невдовзі з'явиться у центрах вакцинації. Щеплення цим препаратом робитимуть усім охочим, однак у пріоритеті – люди похилого віку та з супутніми захворюваннями.
Медустанова Києва вимагає COVID-вакцинації від працівників
Джерело: ТСН
Одна з медичних структур в Києві почала вимагати від своїх співробітників обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Людей, які відмовлятимуться від щеплення, погрожують відправити у відпустку без збереження зарплати.
Лікар-епідеміолог Олег Рубан зауважив, що це є порушенням прав людини.
Новини про коронавірус у світі 16 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: РНБО
Станом на 15 липня у світі зареєстрували понад 188 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих. Водночас понад 124 мільйони пацієнтів одужали.
Знайшли суперантитіло проти коронавірусу
Джерело: Nature
Нові мутації SARS-CoV-2 мають властивість знижувати ефективність антитіл, які виробляють вакцини.
Але вчені з Центру досліджень раку імені Фреда Хатчінсона захотіли змінити ситуацію та розпочали пошуки ефективніших засобів для лікування та профілактики COVID-19 та відкрили антитіло S2H97 проти коронавірусів.
Воно не лише має сильні нейтралізувальні здібності, а й може захистити тварин від інфікування COVID-19. Це дозволить покращити ефективність майбутніх ліків і COVID-вакцин.