Новини про коронавірус в Україні 16 липня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 737 нових хворих на коронавірус. З них 50 дітей та 16 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 422 хворих. На жаль, ще 17 пацієнтів померли. Натомість 616 людей виписали.

Днем раніше Новини про коронавірус 15 липня: небезпечні симптоми після щеплення, смертність в Росії

Від учора на коронавірус протестували 41 590 людей:

методом ПЛР – 18 276,

методом ІФА – 8 942,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 372.

Зверніть увагу! За весь час пандемії в країні виявили – 2 243 605 хворих на COVID-19. Станом на 15 липня одужали – 2 180 281 пацієнт. Водночас жертвами коронавірусу стали 52 702 громадян країни.

Добовий приріст хворих в регіонах:

Київ – 224 випадки;

Вінницька область – 10 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 27 випадків;

Донецька область – 37 випадків;

Житомирська область – 15 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 30 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 26 випадків;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 95 випадків;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 13 випадків;

Тернопільська область – 14 випадків;

Харківська область – 26 випадків;

Херсонська область – 16 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 9 випадків;

Чернігівська область – 29 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новий рекорд щеплених проти COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

Впродовж 15 липня в Україні проти коронавірусу вакцинували 117 376 людей – це найбільше від початку вакцинальної кампанії. Першу дозу препарату за минулу добу отримали 63 002 людини. Натомість закінчили імунізацію, ввівши другу дозу, 54 374 людини.

Загалом в Україні вакцинували 2 539 636 людей. 2 539 634 з них отримали першу дозу препарату. А ось повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 українців.

На Львівщині бракує доз Pfizer у центрах вакцинації

Джерело: "Львівський портал"

У МОЗ анонсували, що вакцина Pfizer невдовзі з'явиться у центрах вакцинації. Щеплення цим препаратом робитимуть усім охочим, однак у пріоритеті – люди похилого віку та з супутніми захворюваннями.

Медустанова Києва вимагає COVID-вакцинації від працівників

Джерело: ТСН

Одна з медичних структур в Києві почала вимагати від своїх співробітників обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Людей, які відмовлятимуться від щеплення, погрожують відправити у відпустку без збереження зарплати.

Лікар-епідеміолог Олег Рубан зауважив, що це є порушенням прав людини.

Новини про коронавірус у світі 16 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на 15 липня у світі зареєстрували понад 188 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих. Водночас понад 124 мільйони пацієнтів одужали.

Знайшли суперантитіло проти коронавірусу

Джерело: Nature

Нові мутації SARS-CoV-2 мають властивість знижувати ефективність антитіл, які виробляють вакцини.

Але вчені з Центру досліджень раку імені Фреда Хатчінсона захотіли змінити ситуацію та розпочали пошуки ефективніших засобів для лікування та профілактики COVID-19 та відкрили антитіло S2H97 проти коронавірусів.

Воно не лише має сильні нейтралізувальні здібності, а й може захистити тварин від інфікування COVID-19. Це дозволить покращити ефективність майбутніх ліків і COVID-вакцин.