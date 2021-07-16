Новини про коронавірус в Україні 16 липня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 737 нових хворих на коронавірус. З них 50 дітей та 16 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 422 хворих. На жаль, ще 17 пацієнтів померли. Натомість 616 людей виписали.

Днем раніше Новини про коронавірус 15 липня: небезпечні симптоми після щеплення, смертність в Росії

Від учора на коронавірус протестували 41 590 людей:

  • методом ПЛР – 18 276,
  • методом ІФА – 8 942,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 372.

Добовий приріст хворих в регіонах:

  • Київ – 224 випадки;
  • Вінницька область – 10 випадків;
  • Волинська область – 10 випадків;
  • Дніпропетровська область – 27 випадків;
  • Донецька область – 37 випадків;
  • Житомирська область – 15 випадків;
  • Закарпатська область – 4 випадки;
  • Запорізька область – 18 випадків;
  • Івано-Франківська область – 9 випадків;
  • Київська область – 30 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 26 випадків;
  • Львівська область – 24 випадки;
  • Миколаївська область – 27 випадків;
  • Одеська область – 95 випадків;
  • Полтавська область – 32 випадки;
  • Рівненська область – 8 випадків;
  • Сумська область – 13 випадків;
  • Тернопільська область – 14 випадків;
  • Харківська область – 26 випадків;
  • Херсонська область – 16 випадків;
  • Хмельницька область – 5 випадків;
  • Черкаська область – 23 випадки;
  • Чернівецька область – 9 випадків;
  • Чернігівська область – 29 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новий рекорд щеплених проти COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

Впродовж 15 липня в Україні проти коронавірусу вакцинували 117 376 людей – це найбільше від початку вакцинальної кампанії. Першу дозу препарату за минулу добу отримали 63 002 людини. Натомість закінчили імунізацію, ввівши другу дозу, 54 374 людини.

На Львівщині бракує доз Pfizer у центрах вакцинації

Джерело: "Львівський портал"

У МОЗ анонсували, що вакцина Pfizer невдовзі з'явиться у центрах вакцинації. Щеплення цим препаратом робитимуть усім охочим, однак у пріоритеті – люди похилого віку та з супутніми захворюваннями.

Медустанова Києва вимагає COVID-вакцинації від працівників

Джерело: ТСН

Одна з медичних структур в Києві почала вимагати від своїх співробітників обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Людей, які відмовлятимуться від щеплення, погрожують відправити у відпустку без збереження зарплати.

Лікар-епідеміолог Олег Рубан зауважив, що це є порушенням прав людини.

Новини про коронавірус у світі 16 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на 15 липня у світі зареєстрували понад 188 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих. Водночас понад 124 мільйони пацієнтів одужали.

Знайшли суперантитіло проти коронавірусу

Джерело: Nature

Нові мутації SARS-CoV-2 мають властивість знижувати ефективність антитіл, які виробляють вакцини.

Але вчені з Центру досліджень раку імені Фреда Хатчінсона захотіли змінити ситуацію та розпочали пошуки ефективніших засобів для лікування та профілактики COVID-19 та відкрили антитіло S2H97 проти коронавірусів.

Воно не лише має сильні нейтралізувальні здібності, а й може захистити тварин від інфікування COVID-19. Це дозволить покращити ефективність майбутніх ліків і COVID-вакцин.