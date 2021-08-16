Приріст госпіталізацій в регіонах, примусові щеплення у Росії: новини про коронавірус 16 серпня

Дві області України не відповідають зеленій зоні карантину. У Росії працівників звільняють, якщо вони відмовляються вакцинуватись. Вчені розробили незвичний спосіб придушити поширення всіх штамів коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 15 серпня

За добу в Україні виявили понад 400 заражених COVID-19: 14 людей померли

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили ​​417 нових інфікованих коронавірусом. До медичних закладів потрапили 433 інфікованих. На жаль, ще 14 заражених померли. Натомість одужали 248 людей.

За цей самий період в Україні провели 19 071 тест на коронавірус. Зокрема:

методом ПЛР – 10 238;

методом ІФА – 1 551;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 282.

Статистика нових випадків у регіонах

Київ – 59 випадків;

Вінницька область – 35 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 19 випадків;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Івано-Франківська область – 25 випадків;

Київська область – 17 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 7 випадків;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 12 випадків;

Одеська область – 47 випадків;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 32 випадки;

Тернопільська область – 25 випадків;

Харківська область – 13 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Черкаська область – 6 випадків;

Чернівецька область – 28 випадків;

Чернігівська область – 3 випадки.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Дві області України не відповідають зеленій зоні карантину: забагато госпіталізованих

Джерело: МОЗ

Вже третій день поспіль показник динаміки рівня госпіталізації з коронавірусом перевищений у Полтавській області. Станом на 15 серпня він становить – 64,0%. Два дні раніше він складав – 51,9% та 58,8%. Також не відповідає зеленій зоні Рівненська область, де періодично показник госпіталізацій підвищується. Але протягом останніх двох днів ситуація з хворими у лікарнях у регіоні навпаки покращилася. 15 серпня було 51,5%, а раніше – 56,7%.

До теми Чи допустять до роботи невакцинованих вчителів: відповідь Шкарлета

Новини про коронавірус у світі 16 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 207 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,36 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 36,6 мільйона людей, щонайменше 621 тисяча – померли.

У Росії працівників звільняють, якщо вони відмовляються вакцинуватись

Джерело: ТАСС

Нещодавнє опитування, яке провели у Росії, показало, що понад третина російських компаній виступають за звільнення співробітників, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусу. Повідомляють, що майже кожна п'ята російська компанія усунула від роботи або звільнила співробітників, які відмовилися від щеплень від коронавірусу і при цьому не мали на те медичних причин. Формально, це незаконно.

"Щоб пережити зиму": у США восени можуть щеплювати третьою дозою вакцини, але не всіх

Джерело: ABC News

У Сполучених Штатах дуже занепокоєні щодо зростання кількості інфікованих на коронавірус в країні. Рішення про вакцинацію третьою дозою вакцини приймуть в найближчі тижні. Директор Національних інститутів охорони здоров'я, доктор Френсіс Коллінз заявив, що, можливо, вакцинація почнеться вже цієї осені. За його словами, першими можуть бути щеплені: медичні працівники, жителі будинків для літніх людей, інші літні американці.

Дослідження коронавірусу

У дітей, які народилися в часи пандемії, знижений рівень інтелекту

Джерело: medRxiv

У всіх дітей, які народилися під час пандемії, були значно нижчими показники IQ, когнітивних здібностей, а також вербальних та моторних функцій. Чим нижчим був рівень соціально-економічного становища батьків, тим гірше були у дитини інтелектуальні, когнітивні, вербальні та рухові здібності. Більш того, середній рівень IQ учасників не перевищував 78, в той час, як до пандемії цей показник в американських дітей був не менший 100.

*У дослідження включили 672 дитини, з них 188 народилися після липня 2020 року, 308 – до січня 2019 року, а 176 з'явилися на світло в період з січня 2019 року по березень 2020 року.

Вчені розробили незвичний спосіб придушити поширення всіх штамів коронавірусу

Джерело: The Jerusalem Post

Вчені з Ізраїлю та США виявили, що суміш з нанотіл певної тварини може зупинити поширення коронавірусу, зокрема і такі мутації як Дельта-штам. Так, лами та альпаки дають антитіла, які вчені можуть перетворити в "ефективну зброю" проти коронавірусу.