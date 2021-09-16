Новини про коронавірус в Україні 16 вересня

Статистика захворюваності на COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 16 вересня добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні зріс на 5 744 випадки. Серед інфікованих 629 дітей та 95 медпрацівників.

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До лікарень госпіталізували 1 507 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 101 людина. Водночас 1 499 людей видужали.

Лабораторії здійснили 72 931 тест на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 34 420 осіб,

методом ІФА – 7 942 особи,

експрес-тестами – 30 569 осіб.

Увага! Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 331 540 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 16 вересня одужали 2 226 629 осіб. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 54 651 хворий.

Кількість хворих в регіонах за добу:

місто Київ – 362 випадки;

Вінницька область – 185 випадків;

Волинська область – 91 випадок;

Дніпропетровська область – 415 випадків;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 278 випадків;

Закарпатська область – 54 випадки;

Запорізька область – 239 випадків;

Івано-Франківська область – 203 випадки;

Київська область – 120 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 229 випадків;

Львівська область – 552 випадки;

Миколаївська область – 93 випадки;

Одеська область – 347 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 210 випадків;

Сумська область – 213 випадків;

Тернопільська область – 244 випадки;

Харківська область – 498 випадків;

Херсонська область – 180 випадків;

Хмельницька область – 223 випадки;

Черкаська область – 163 випадків;

Чернівецька область – 245 випадків;

Чернігівська область – 169 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-вакцинації в Україні

Від учора вакцинували проти коронавірусу ще 118 786 громадян: першу дозу отримали – 68 806 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 49 980 людей.

Протягом доби працювали:

899 мобільних бригад,

2 919 пунктів щеплення;

321 центр вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 097 685 людей: з них отримали одну дозу – 6 097 683 людини,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 009 066 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 11 106 749 щеплень.

3 сценарії розвитку пандемії в Україні

Джерело: 24 канал

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують зростання кількості випадків коронавірусної хвороби та передбачають 3 можливих сценарії розвитку ситуації. Глава відомства Віктор Ляшко зазначив, що в осінній період є підстави для посиленої циркуляції вірусу.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "У нас є декілька варіантів розвитку подій – помірний, оптимістичний і песимістичний. Розуміємо, яку кількість місць потрібно підготувати, щоб усі 3 варіанти пройшли безболісно для нашої країни".

Які області мають найгіршу динаміку госпіталізацій

Джерело: МОЗ

Станом на 16 вересня всі області України перебувають в зеленій зоні адаптивного карантину. Однак, в 7 областях перевищений показник госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Так, не відповідають показникам зеленої зони:

Вінницька;

Івано-Франківська;

Львівська;

Миколаївська;

Полтавська;

Рівненська;

Сумська області.

Витрати на боротьбу з коронавірусом у 2021 році

Джерело: Мінфін В Україні з початку року на боротьбу з коронавірусом уже витратили понад 30 мільярдів гривень. Всього у 2021 році передбачено понад 36 мільярдів. Ляшко відповів антивакцинаторам

Джерело: 24 канал

В Україні вакцинація проти коронавірусу є безоплатною і добровільною. Ніхто нікого не примушує робити щеплення. Водночас в нашій державі є чітка законодавча і нормативна база. Про це в програмі "Що це було?" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він вважає, що не треба слухати антивакцинаторів. Адже робити щеплення потрібно – це престижно і круто.

Привілеї для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Киянин помер від COVID-19 через відмову від госпіталізації

Джерело: фейсбук Лесі Литвинової

Літній мешканець Києва не захотів їхати до лікарні попри наявність всіх для цього показань. Рідним чоловіка довелося просити у волонтерів кисневий концентратор.

Ляшко сказав, чому кількість хворих на COVID-19 збільшилась

Джерело: 24 канал

Україна зайшла в епідемічний сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Як і прогнозували у МОЗ, кількість інфікувань на COVID-19 зростає, але такий процес був невідворотним. Він відзначив, що є кілька факторів, які впливають на збільшення кількості захворюваності:

діти пішли в школу;

температурні умови;

циркуляція вірусу в цей період зазвичай найбільше поширюється між людьми.

Як зміняться зарплати лікарів і медсестер

Джерело: 24 канал

Медики у 2022 році отримуватимуть вищу заробітну плату. Сума також залежатиме від того, у якому відділенні вони працюють та чи сильно навантажені роботою. Так, планують виплачувати 13 тисяч 500 гривень для медсестри і 20 тисяч гривень для лікаря.

Актуально "Загрозлива ситуація": у НАН прогнозують новий спалах коронавірусу в Україні

Чи можна підробити паспорт вакцинації

Джерело: 24 канал

У Міністерстві охорони здоров'я активно працюють над тим, аби якомога більше українців були вакциновані та отримали відповідний паспорт. Однак очільник відомства не виключає, що документ можуть підробляти. Підробка паспорту вакцинації можлива так само як і звичайного паспорту громадянина. Але в електронному варіанті це зробити буде неможливо.

Як отримати COVID-сертифікат / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація вагітних від коронавірусу

Джерело: 24 канал

Вакцина проти COVID-19, за інформацією Міністерства охорони здоров'я України, не шкодить здоров'ю матері та дитини. Водночас Віктор Ляшко назвав щеплення для вагітних потрібним.

Новини про коронавірус у світі 16 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 16 вересня по всьому світу зафіксували понад 226 мільйонів випадків інфікувань, більш ніж 4,6 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 41,5 мільйони. Загалом COVID-19 забрав життя понад 666,6 тисячі американців.

ВООЗ призупинила реєстрацію російської вакцини "Супутник V"

Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес сертифікації російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". В організації потребують більше даних про вакцину, відтак запросили її у виробника.

Більше тут ВООЗ призупинила реєстрацію російської вакцини "Супутник V": знайшли порушення

Дослідження коронавірусу

Moderna заявила про зниження ефективності вакцини

Джерело: U.S. News

Американська компанія Moderna опублікувала нові результати випробування своєї вакцини проти COVID-19. Дослідження виявило зниження ефективності препарату, тому дослідники заявили про необхідність третьої (бустерної) дози.