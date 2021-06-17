Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж останньої доби зафіксували 1188 випадків захворювання наCOVID-19. Серед нових хворих – 62 дитини та 6 медпрацівників. Госпіталізації потребував 601 пацієнт. На жаль, 55 хворих померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Водночас видужали 4 682 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Днем раніше Новини про коронавірус 16 червня: в Україні продовжили карантин, кінець епідемії у Словенії
За добу протестовано:
- ️ методом ПЛР – 27 036 осіб,
- ️ методом ІФА – 10 538 осіб,
- ️ експрес-тестами – 17 722 особи.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 251 випадок;
- Вінницька область – 43 випадків;
- Волинська область – 36 випадків;
- Дніпропетровська область – 78 випадків;
- Донецька область – 51 випадок;
- Житомирська область – 35 випадків;
- Закарпатська область – 26 випадків;
- Запорізька область – 58 випадків;
- Івано-Франківська область – 14 випадків;
- Київська область – 60 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 21 випадок;
- Львівська область – 45 випадків;
- Миколаївська область – 43 випадки;
- Одеська область – 21 випадок;
- Полтавська область – 54 випадків;
- Рівненська область – 23 випадки;
- Сумська область – 46 випадок;
- Тернопільська область – 13 випадків;
- Харківська область – 96 випадків;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 42 випадків;
- Черкаська область – 41 випадок;
- Чернівецька область – 232 випадки;
- Чернігівська область – 19 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
За добу вакцинували 76 538 українців
Джерело: МОЗ України
В Україні за минулу добу, 16 червня, 76 538 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу препарату отримали 50 818 людей, повністю імунізовані – 25 720 людей.
Протягом доби працювали 679 мобільних бригад і 933 пункти щеплення.
Вакцинацію проводили такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 210,
- Coronavac – 19 864,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 33 256,
- AstraZeneca – 23 208.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 594 083 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 594 081 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 313 604 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).
Від початку кампанії проведено усього 1 907 685 щеплень.
Зверніть увагу На Київщині відкривають 5 центрів вакцинації: список міст
Новини про коронавірус у світі 17 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Станом на 17 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 177 мільйонів людей по всьому світу. І хоч більш ніж 115 мільйонів з них вже одужали, недуга стала причиною смерті щонайменше 3 831 677 людей.
Зелена цвіль: в Індії з'явився "новий" тип постковідного грибка
Джерело: Hindustan Times
В Індії у людини, яка одужала від коронавірусу, зафіксували інфікування аспергільозом, який ще називають зеленим грибком. Випадок інфікування зеленим грибком виявили в Індорі (штат Мадхья-Прадеш). 34-річного чоловіка госпіталізували до лікарні в Мумбаї.
Аспергільоз – це захворювання органів дихання тварин і людей, яке спричинює пліснявий гриб Aspergillus niger з роду аспергіл.
ВООЗ б'є на сполох через поширення індійського штаму коронавірусу
Джерело: CNBC
Експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що штам з Індії передається швидше, ніж інші. Деякі звіти, зауважують у ВООЗ, показали, що він також викликає більш серйозні симптоми, але для підтвердження цих висновків необхідні додаткові дослідження.
Небезпечний штам коронавірусу з Латинської Америки
Джерело: DW
Всесвітня організація охорони здоров’я вивчає варіант коронавірусу, що вперше був виявлений в Латинській Америці. Новий штам коронавірусу отримав назву лямбда. Експерти ВООЗ не виключають, що він може бути небезпечнішим від звичайного вірусу і становить велику загрозу імунній системі людини.
Мутація була виявлена вперше в Перу у серпні 2020 року, 81% всіх зареєстрованих в країні випадків зараження припадають на цей варіант.
У Чехії запустять додаток для перевірки сертифікатів вакцинації проти COVID-19
Джерело: idnes.cz
Вже протягом цього тижня у Чехії запустять новий мобільний додаток під назвою ČTečka. З його допомогою перевірятимуть справжність сертифікатів вакцинації та тестів на коронавірус.
У додатку відображатиметься зелена або червона смуга – залежно від того, чи дійсний документ та чи відповідає він чинним на цей час правилам.
Більше тут Як працюватиме додаток
Дослідження про коронавірус
Німецька вакцина CureVac показала ефективність у 47%
Джерело: Politico
Вакцина проти коронавірусної інфекції, яку створила німецької компанії CureVac показала ефективність лише у 47%.
Компанія заявила, що "не відповідає заздалегідь визначеним статистичним критеріям успішності" на основі другого аналізу масштабного дослідження ефективності.
Лікування антитілами є ефективним проти COVID-19
Джерело: RECOVERY
Застосування комбінації антитіл проти коронавірусу SARS-CoV-2 виробництва компанії Regeneron знизило ризик смерті пацієнтів з важкою формою COVID-19.
У дослідженні під час розподілу пацієнтів в групи різного лікування вчені перевірили наявність антитіл до коронавірусу.
З майже 10 тисячі учасників антитіла були у половини, відсутні – у третини.
У пацієнтів з важким перебігом COVID-19, які отримували стандартне (не експериментальне) лікування, ризик смерті був 30% – у два рази вище, ніж у серопозитивних.
Деяким людям потрібно 3 дози вакцини проти коронавірусу
Джерело: Annals of Internal Medicine
Пацієнти, які перенесли трансплантацію органів, входять в особливу групу ризику COVID-19 через ослаблений імунітет. Тому вони потребують підвищеного захисту від коронавірусної інфекції, для якого двох стандартних доз вакцини найчастіше не вистачає.