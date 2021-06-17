Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж останньої доби зафіксували 1188 випадків захворювання наCOVID-19. Серед нових хворих – 62 дитини та 6 медпрацівників. Госпіталізації потребував 601 пацієнт. На жаль, 55 хворих померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Водночас видужали 4 682 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19.

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За добу протестовано:

️ методом ПЛР – 27 036 осіб,

️ методом ІФА – 10 538 осіб,

️ експрес-тестами – 17 722 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 227 225 осіб;

одужало – 2 145 660 осіб;

летальних випадків – 51 902;

проведено ПЛР-тестувань – 10 603 856.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 251 випадок;

Вінницька область – 43 випадків;

Волинська область – 36 випадків;

Дніпропетровська область – 78 випадків;

Донецька область – 51 випадок;

Житомирська область – 35 випадків;

Закарпатська область – 26 випадків;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 14 випадків;

Київська область – 60 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 45 випадків;

Миколаївська область – 43 випадки;

Одеська область – 21 випадок;

Полтавська область – 54 випадків;

Рівненська область – 23 випадки;

Сумська область – 46 випадок;

Тернопільська область – 13 випадків;

Харківська область – 96 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 42 випадків;

Черкаська область – 41 випадок;

Чернівецька область – 232 випадки;

Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

За добу вакцинували 76 538 українців

Джерело: МОЗ України

В Україні за минулу добу, 16 червня, 76 538 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу препарату отримали 50 818 людей, повністю імунізовані – 25 720 людей.

Протягом доби працювали 679 мобільних бригад і 933 пункти щеплення.

Вакцинацію проводили такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 210,

Coronavac – 19 864,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 33 256,

AstraZeneca – 23 208.

Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 702 205 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 594 083 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 594 081 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 313 604 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Від початку кампанії проведено усього 1 907 685 щеплень.

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Новини про коронавірус у світі 17 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Станом на 17 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 177 мільйонів людей по всьому світу. І хоч більш ніж 115 мільйонів з них вже одужали, недуга стала причиною смерті щонайменше 3 831 677 людей.

Зелена цвіль: в Індії з'явився "новий" тип постковідного грибка

Джерело: Hindustan Times

В Індії у людини, яка одужала від коронавірусу, зафіксували інфікування аспергільозом, який ще називають зеленим грибком. Випадок інфікування зеленим грибком виявили в Індорі (штат Мадхья-Прадеш). 34-річного чоловіка госпіталізували до лікарні в Мумбаї.

Аспергільоз – що це? Аспергільоз – це захворювання органів дихання тварин і людей, яке спричинює пліснявий гриб Aspergillus niger з роду аспергіл.

ВООЗ б'є на сполох через поширення індійського штаму коронавірусу

Джерело: CNBC

Експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що штам з Індії передається швидше, ніж інші. Деякі звіти, зауважують у ВООЗ, показали, що він також викликає більш серйозні симптоми, але для підтвердження цих висновків необхідні додаткові дослідження.

Небезпечний штам коронавірусу з Латинської Америки

Джерело: DW

Всесвітня організація охорони здоров’я вивчає варіант коронавірусу, що вперше був виявлений в Латинській Америці. Новий штам коронавірусу отримав назву лямбда. Експерти ВООЗ не виключають, що він може бути небезпечнішим від звичайного вірусу і становить велику загрозу імунній системі людини.

Мутація була виявлена вперше в Перу у серпні 2020 року, 81% всіх зареєстрованих в країні випадків зараження припадають на цей варіант.

У Чехії запустять додаток для перевірки сертифікатів вакцинації проти COVID-19

Джерело: idnes.cz

Вже протягом цього тижня у Чехії запустять новий мобільний додаток під назвою ČTečka. З його допомогою перевірятимуть справжність сертифікатів вакцинації та тестів на коронавірус.

У додатку відображатиметься зелена або червона смуга – залежно від того, чи дійсний документ та чи відповідає він чинним на цей час правилам.

Більше тут Як працюватиме додаток

Дослідження про коронавірус

Німецька вакцина CureVac показала ефективність у 47%

Джерело: Politico

Вакцина проти коронавірусної інфекції, яку створила німецької компанії CureVac показала ефективність лише у 47%.

Компанія заявила, що "не відповідає заздалегідь визначеним статистичним критеріям успішності" на основі другого аналізу масштабного дослідження ефективності.

Лікування антитілами є ефективним проти COVID-19

Джерело: RECOVERY

Застосування комбінації антитіл проти коронавірусу SARS-CoV-2 виробництва компанії Regeneron знизило ризик смерті пацієнтів з важкою формою COVID-19.

У дослідженні під час розподілу пацієнтів в групи різного лікування вчені перевірили наявність антитіл до коронавірусу.

З майже 10 тисячі учасників антитіла були у половини, відсутні – у третини.

У пацієнтів з важким перебігом COVID-19, які отримували стандартне (не експериментальне) лікування, ризик смерті був 30% – у два рази вище, ніж у серопозитивних.

Деяким людям потрібно 3 дози вакцини проти коронавірусу

Джерело: Annals of Internal Medicine

Пацієнти, які перенесли трансплантацію органів, входять в особливу групу ризику COVID-19 через ослаблений імунітет. Тому вони потребують підвищеного захисту від коронавірусної інфекції, для якого двох стандартних доз вакцини найчастіше не вистачає.