Новини про коронавірус в Україні 17 липня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 591 громадянин. Госпіталізації потребували 438 пацієнтів з симптомами, які потребували медичного нагляду.

Днем раніше Новини про коронавірус 16 липня: які антитіла нейтралізують мутації, примусова вакцинація

Від ускладнень коронавірусу від учора померли 16 пацієнтів. Водночас видужали 676 хворих з діагнозом COVID-19.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 006 осіб,

методом ІФА – 8 718 осіб,

експрес-тестами – 14 648 осіб.

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 244 196 хворих на COVID-19. Станом на 17 липня одужали – 2 180 957 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 718 пацієнтів.

Статистика коронавірусу в регіонах

Київ – 171 випадок;

Вінницька область – 21 випадок;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 40 випадків;

Донецька область – 26 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 30 випадків;

Івано-Франківська область – 10 випадків;

Київська область – 33 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 10 випадків;

Одеська область – 60 випадків;

Полтавська область – 7 випадки;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 17 випадків;

Тернопільська область – 2 випадки;

Харківська область – 35 випадків;

Херсонська область – 21 випадок;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 21 випадок;

Чернівецька область – 9 випадків;

Чернігівська область – 13 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу! Вчора, 16 липня члени РНБО обговорили ситуацію з коронавірусом COVID-19 в Україні, зокрема – його штами Дельта та Лямбда. Через їхнє поширення уряд планує посилити карантинні обмеження.

В Україні зробили уже 4 мільйони COVID-щеплень

Джерело: МОЗ

В Україні понад 4 мільйони щеплень провели з початку вакцинації – продовж минулої доби вакцинували 111 150 людей: першу дозу отримали для 65 226 людей, другу дозу – 45 924 людини.

Статистика вакцинації: Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 604 862 людини, з них отримали 1 дозу – 2 604 860 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 406 180 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 011 040 щеплень.

Скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу / Інфографіка МОЗ

Актуально У Києві – величезна черга на вакцинацію від COVID-19: люди панікують та сваряться

У Львові відкрили новий центр вакцинації

Джерело: 24 канал

У Львові 17 липня запрацював новий центр вакцинації. Він розташований у ТРЦ Spartak. Відтепер таких центрів у місті є 7.

Наразі у центрі є вакцина CoronaVac.



Центр вакцинації у Львові / Фото Альони Захарової, 24 канал

В Україну відправили партію Moderna

Джерело: Kyiv Post

США відправили в Україну 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 від виробника Moderna.

Партія вакцин Moderna є частиною обіцянки президента США Джо Байдена поділитися вакцинами з іншими країнами світу через COVAX або напряму.

В Україні дозволять щепити дітей

Джерело: Укрінформ

Під час п'ятої хвилі вакцинації в Україні за рекомендаціями лікарів дозволять щепити проти ковіду дітей. Це підтвердив керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров'я Олександр Заїка.

В Криму рекордна захворюваність, окупанти вводять карантин

Джерело: Радіо Свобода

В окупованому Криму зафіксували новий добовий рекорд захворюваності на коронавірус. У суботу, 17 липня, на півострові 401 випадок інфікування.

У зв'язку з рекордною захворюваністю окупанти посилили карантинні обмеження на півострові:

з 1 серпня дитячі табори з невакцинованим персоналом закривають;

також в закритий режим роботи переводять і стаціонарні установи соціального обслуговування з не імунізованим персоналом;

до 17 серпня призупинили диспансеризацію населення.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 17 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 17 липня у світі зареєстрували майже 189 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих. Водночас понад 124 мільйони пацієнтів одужали.

В Олімпійському селищі у Токіо виявили перший випадок COVID-19

Джерело: 3.nhk.or.jp

Олімпійські ігри-2020 у Токіо ще не розпочались, а у спортивному селищі вже виявили перший випадок коронавірусу. Позитивний тест отримав один із членів іноземної збірної.

Зверніть увагу! Олімпійські ігри у Токіо відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Відкриття Олімпіади стартує о 14:00 (за київським часом).

Дослідження про SARS-CoV-2

Pfizer формує в середньому в 10 разів більше антитіл, ніж CoronaVac

Джерело: The Lancet

У Гонконзі опублікували результати нового дослідження ефективності вакцин проти коронавірусу. Вчені вивчали імунну відповідь у людей, яких вакцинували двома препаратами: Pfizer і CoronaVac.

Виявилось, ті, хто отримав Pfizer, мають у середньому в 10 разів більше антитіл, ніж вакциновані CoronaVac.

Група відомих препаратів на 50% знизила ризик смерті при COVID-19

Джерело: UC San Diego News Center

Вчені виявили групу препаратів, які ефективні проти важкого перебігу коронавірусу. Найкращий результат ліки показали у групі пацієнтів з супутніми хронічними захворюваннями.