Новини про коронавірус 17 липня: наскільки більше антитіл формує Pfizer, вакцинація дітей
Джерело:24 канал
В Україні провели уже 4 мільйони щеплень проти COVID-19. Сьогодні з США має прибути ще 2 мільйони доз нової вакцини виробництва Moderna. Вчені знайшли препарати, які на 50% знижують ризики смерті внаслідок COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 липня.
Новини про коронавірус в Україні 17 липня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 591 громадянин. Госпіталізації потребували 438 пацієнтів з симптомами, які потребували медичного нагляду.
Днем раніше Новини про коронавірус 16 липня: які антитіла нейтралізують мутації, примусова вакцинація
Від ускладнень коронавірусу від учора померли 16 пацієнтів. Водночас видужали 676 хворих з діагнозом COVID-19.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 006 осіб,
- методом ІФА – 8 718 осіб,
- експрес-тестами – 14 648 осіб.
За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 244 196 хворих на COVID-19.
Станом на 17 липня одужали – 2 180 957 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 718 пацієнтів.
Статистика коронавірусу в регіонах
- Київ – 171 випадок;
- Вінницька область – 21 випадок;
- Волинська область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 40 випадків;
- Донецька область – 26 випадків;
- Житомирська область – 11 випадків;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 30 випадків;
- Івано-Франківська область – 10 випадків;
- Київська область – 33 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 12 випадків;
- Львівська область – 24 випадки;
- Миколаївська область – 10 випадків;
- Одеська область – 60 випадків;
- Полтавська область – 7 випадки;
- Рівненська область – 7 випадків;
- Сумська область – 17 випадків;
- Тернопільська область – 2 випадки;
- Харківська область – 35 випадків;
- Херсонська область – 21 випадок;
- Хмельницька область – 5 випадків;
- Черкаська область – 21 випадок;
- Чернівецька область – 9 випадків;
- Чернігівська область – 13 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Зверніть увагу! Вчора, 16 липня члени РНБО обговорили ситуацію з коронавірусом COVID-19 в Україні, зокрема – його штами Дельта та Лямбда. Через їхнє поширення уряд планує посилити карантинні обмеження.
В Україні зробили уже 4 мільйони COVID-щеплень
Джерело: МОЗ
В Україні понад 4 мільйони щеплень провели з початку вакцинації – продовж минулої доби вакцинували 111 150 людей: першу дозу отримали для 65 226 людей, другу дозу – 45 924 людини.
Статистика вакцинації: Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 604 862 людини, з них отримали 1 дозу – 2 604 860 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 406 180 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 4 011 040 щеплень.
Скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу / Інфографіка МОЗ
Актуально У Києві – величезна черга на вакцинацію від COVID-19: люди панікують та сваряться
У Львові відкрили новий центр вакцинації
Джерело: 24 канал
У Львові 17 липня запрацював новий центр вакцинації. Він розташований у ТРЦ Spartak. Відтепер таких центрів у місті є 7.
Наразі у центрі є вакцина CoronaVac.
Центр вакцинації у Львові / Фото Альони Захарової, 24 канал
В Україну відправили партію Moderna
Джерело: Kyiv Post
США відправили в Україну 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 від виробника Moderna.
Партія вакцин Moderna є частиною обіцянки президента США Джо Байдена поділитися вакцинами з іншими країнами світу через COVAX або напряму.
В Україні дозволять щепити дітей
Джерело: Укрінформ
Під час п'ятої хвилі вакцинації в Україні за рекомендаціями лікарів дозволять щепити проти ковіду дітей. Це підтвердив керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров'я Олександр Заїка.
В Криму рекордна захворюваність, окупанти вводять карантин
Джерело: Радіо Свобода
В окупованому Криму зафіксували новий добовий рекорд захворюваності на коронавірус. У суботу, 17 липня, на півострові 401 випадок інфікування.
У зв'язку з рекордною захворюваністю окупанти посилили карантинні обмеження на півострові:
- з 1 серпня дитячі табори з невакцинованим персоналом закривають;
- також в закритий режим роботи переводять і стаціонарні установи соціального обслуговування з не імунізованим персоналом;
- до 17 серпня призупинили диспансеризацію населення.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 17 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: РНБО
Станом на ранок 17 липня у світі зареєстрували майже 189 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих. Водночас понад 124 мільйони пацієнтів одужали.
В Олімпійському селищі у Токіо виявили перший випадок COVID-19
Джерело: 3.nhk.or.jp
Олімпійські ігри-2020 у Токіо ще не розпочались, а у спортивному селищі вже виявили перший випадок коронавірусу. Позитивний тест отримав один із членів іноземної збірної.Зверніть увагу! Олімпійські ігри у Токіо відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Відкриття Олімпіади стартує о 14:00 (за київським часом).
Дослідження про SARS-CoV-2
Pfizer формує в середньому в 10 разів більше антитіл, ніж CoronaVac
Джерело: The Lancet
У Гонконзі опублікували результати нового дослідження ефективності вакцин проти коронавірусу. Вчені вивчали імунну відповідь у людей, яких вакцинували двома препаратами: Pfizer і CoronaVac.
Виявилось, ті, хто отримав Pfizer, мають у середньому в 10 разів більше антитіл, ніж вакциновані CoronaVac.
Група відомих препаратів на 50% знизила ризик смерті при COVID-19
Джерело: UC San Diego News Center
Вчені виявили групу препаратів, які ефективні проти важкого перебігу коронавірусу. Найкращий результат ліки показали у групі пацієнтів з супутніми хронічними захворюваннями.