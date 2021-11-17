Новини про коронавірус в Україні 17 листопада

Добова статистика

За минулу добу, 16 листопада, в Україні виявили 18668 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 312 дітей та 403 медпрацівники. На жаль, коронавірус забрав життя ще 769 людей. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де вчора померли аж 68 інфікованих.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 4 468 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 20 211 хворих.

Охоплення тестування населення

Впродовж 16 листопада в Україні провели 118 797 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 56132,

методом ІФА – 13840,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48825.

Ситуація в регіонах

Вчора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549), Запорізькій (1 084), Полтавській (1 000) областях та у Києві (1 481).

Нові випадки захворювання в регіонах за добу:

Київ – 1 609 випадків;

Вінницька область – 733 випадків;

Волинська область – 731 випадок;

Дніпропетровська область – 1 675 випадків;

Донецька область – 1032 випадки;

Житомирська область – 456 випадків;

Закарпатська область – 344 випадки;

Запорізька область – 1 087 випадків;

Івано-Франківська область – 642 випадки;

Київська область – 1069 випадків;

Кіровоградська область – 131 випадок;

Луганська область – 328 випадків;

Львівська область – 721 випадок;

Миколаївська область – 950 випадків;

Одеська область – 1 504 випадків;

Полтавська область – 1 168 випадків;

Рівненська область – 738 випадків;

Сумська область – 385 випадків;

Тернопільська область – 367 випадків;

Харківська область – 639 випадків;

Херсонська область – 337 випадків;

Хмельницька область – 803 випадки;

Черкаська область – 721 випадок;

Чернівецька область – 199 випадків;

Чернігівська область – 299 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика: За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 263 417 мешканцям країни. 2 684 584 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 78 754 інфікованих. Від початку пандемії в Україні провели 15 348 780 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації зросли

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 16 листопада, щеплення проти коронавірусу отримали 294 855 людей. 114 029 з них отримали першу дозу вакцини, інші 180 826 – другу.

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Щеплення проводилось 1 122 мобільними бригадами з імунізації, у 3 252 пунктах щеплення та у 451 центрі вакцинації населення.

Загальна кількість вакцинованих в країні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 445 581 людину, 12 445 579 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина.

Загалом в країні провели 21 513 820 щеплень, для цього використовувались такі препарати:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 040 712,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 237 540,

AstraZeneca – 1 529 804,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 129 658.

У МОЗ наголошують! 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини. Відомо, що 10% "вакцинованих" купили COVID-сертифікати. Щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.

Записатися на вакцинацію – дуже просто

Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. У крайньому разі можна просто прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.

Зауважимо, що для вакцинації не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Наявність вакцини від COVID-19 можна перевірити через чат-бот

Джерело: 24 канал

Українці тепер мають можливість перевірити наявність і кількість вакцин у пункті щеплення. Зробити це можна за допомогою спеціального чат-бота у телеграмі. Він називається чат-бот "Медичні закупівлі України". Аби потрапити на нього, слід перейти за посиланням.

Чи закриють продуктові магазини для невакцинованих

Джерело: "Сегодня"

На тлі погіршення ситуації із коронавірусом в Україні посилюють обмеження для невакцинованих. Водночас нових правил щодо відвідування продуктових магазинів поки не буде. Нових рішень щодо цього наразі не ухвалюватимуть. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Коли Київ залишить червону зону

Джерело: 24 канал

Наразі Київ перебуває у червоній карантинній зоні. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що поки про послаблення обмежень у столиці не мовиться. У Києві епідеміологічні показники поки не свідчать про стабілізацію ситуації з коронавірусом.

У жовтих зонах можуть посилити правила карантину

Джерело: 24 канал

Міністерство охорони здоров'я хоче посилити карантин в Україні. Зокрема, в жовтій зоні планують ввести обов'язковий повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Жовта зона в Україні: що відомо

Станом на 17 листопада у жовтій карантинній зоні перебувають тільки дві області -- Закарпатська та Кіровоградська.



У ній COVID-сертифікати для відвідування закладів харчування, ТРЦ чи масових заходів не є обов'язковими. Натомість такі обмеження діють у червоній зоні.

Ситуація з COVID-19 на Львівщині

Джерело: ZAXID.NET

З 15 листопада на Львівщині дещо зменшилась кількість нових випадків інфікування коронавірусом. Протягом трьох днів виявляють до 1 000 хворих, хоча до цього їх було по 1,5 тисячі щодня. Окрім цього, врешті кількість виписаних пацієнтів переважає над новими. Однак, за словами медиків, розслаблятися поки рано.

Як отримати тисячу гривень через Дію

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський заявив, що українцям, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, виплатять 1 тисячу гривень. Ці гроші можна буде отримати через Дію. Станом на 16 листопада офіційно не описали механізм отримання грошей, однак відомо, що їх неможливо буде одержати готівкою.

Деталі про проєкт "1 000 за вакцинацію"

Джерело: телеграм Ярослава Железняка

Термін програми – з 19 грудня 2021 року до кінця 2022 року. Обов'язковим критерієм є те, що гроші зможуть отримати тільки підприємства, де є щонайменше 5 співробітників та сплачено ЄСВ за другий та третій квартали 2021 року. На проєкт виділяють 3 мільярди гривень на 2021 рік. Розпорядником грошей буде Міністерство економіки. Інформації про 2022 рік наразі немає.

Садовий про проросійську підтримку Стахіва

Джерело: фейсбук Андрія Садового

СБУ 16 листопада оголосила про підозру львівському антивакцинатору та провокатору Остапу Стахіву. Йому на допомогу виїхав проросійський "ковід-дисидент" Кирило Стремоусов. Міський голова Андрій Садовий побажав псевдоактивістам чесного суду.

Студентам з Чернівців роздаватимуть подарунки за вакцинацію

Джерело: фейсбук міської поліклініки №1 у Чернівцях

Студентам, які у свято (День студента) вакцинуються від коронавірусу у приміщенні обласного центру "Юність Буковини", обіцяють подарунки. При собі студенти повинні мати паспорт.

Новини про коронавірус у світі 17 листопада

Поширення вірусу у світі

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 254,5 мільйона хворих на коронавірус. Станом на сьогодні вірус забрав життя понад 5,1 мільйон людей.

До країн із найбільшою кількістю випадків зараження COVID-19 входять США, Велика Британія, Росія, Туреччина, Німеччина та Україна.

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Лідер австрійських антивакцинаторів заразився коронавірусом

Джерело: фейсбук Герберта Кікля

Герберт Кікл відомий в Австрії непримиренною позицією проти вакцинації та карантинних заходів, і вважається одним із лідерів антивакцинаторського руху. Нещодавно він й сам захворів на коронавірус.

У США можуть дозволити бустерні дози для всіх дорослих

Джерело: The New York Times

У США вже цього тижня можуть дозволити застосування бустерних доз вакцин проти COVID-19. Однак остаточне рішення ще має ухвалити Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Як пише авторитетне американське видання, FDA має намір дозволити бустери в четвер, тобто 18 листопада.

У Росії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей

Джерело: стопкоронавирус.рф

За добу в Росії зафіксували 1 247 смертей – це максимум за весь час пандемії. Загалом у країні від коронавірусу померло 259 084 особи. Зазначимо, що російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує також тимчасово окупований український Крим.

У Росії викрали мобільний пункт вакцинації

Джерело: Meduza

У Ленінградській області стався курйозний злочин. Поцупили фургон, який служив мобільним пунктом вакцинації. Автівка, попри високу вартість, не була застрахована.

Мюнхен відмовився від традиційного різдвяного ярмарку через COVID-19

Джерело: The Guardian

Щороку Мюнхен організовує традиційний різдвяний ярмарок – його відвідує приблизно 3 мільйони осіб. Однак не цьогоріч. Столиця Баварії стала першим великим містом Німеччини, яке відмовилося від організації різдвяного ярмарку. Все через "драматичне" відродження коронавірусу.

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Дослідження коронавірусу

Коронавірус став хворобою бідних людей, – ВООЗ

Джерело: The Guardian

Спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Девід Набарро заявив, що коронавірусна інфекція COVID-19 перетворилася на пандемію для бідних країн та бідних людей.

Чому коронавірус небезпечний для людей з ожирінням

Джерело: Science Direct

Люди з надмірною вагою входять до групи ризику COVID-19, і це багато в чому пов'язано з тим, що у таких пацієнтів зазвичай чимало інших супутніх захворювань. Вчені з Бразилії з'ясували, що причина також може бути в дисфункції кровоносних судин