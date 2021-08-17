Новини про коронавірус в Україні 17 серпня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За добу в Україні захворіли на коронавірус 890 людей, серед них 81 дитина та 10 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 379 людей з симптомами COVID-19. 27 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Водночас одужало – 433 особи.

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Кількість хворих у регіонах: добовий показник

Київ – 127 випадків;

Вінницька область – 7 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 49 випадків;

Донецька область – 16 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 74 випадки;

Івано-Франківська область – 24 випадки;

Київська область – 48 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 68 випадків;

Львівська область – 49 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 111 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 28 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 86 випадків;

Херсонська область –12 випадків;

Хмельницька область – 43 випадки;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 41 випадок;

Чернігівська область – 0 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Довідка. Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 267 219 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 17 серпня про одужання повідомили щонайменше 2 197 508 осіб. Водночас офіційно смерть внаслідок коронавірусу зареєстрували у 53 296 випадків інфікувань.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Невакцинованих студентів можуть не пускати до гуртожитків

Джерело: "Укрінформ"

Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити офіційну позицію щодо впровадження норми, яка врегулює питання поселення студентів до гуртожитків. Там вважають, що краще бути вакцинованим, ніж два тижні бути на самоізоляції. Головний санлікар Ігор Кузін каже, що поселення до гуртожитків тільки вакцинованих студентів має бути внормовано.

Скільки українців вакцинували проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 16 серпня в Україні вакцинували проти коронавірусу 123 637 людей. Одну дозу отримали 70 405 людей, дві дози вакцини, а відтак завершили курс імунізації – 53 232 людини. Загалом в Україні проведено 7 584 403 щеплення.

Українці зможуть отримати нагороду за вакцинацію

Джерело: 24 канал

У МОЗ вигадали цікаве заохочення для українців, аби ті вакцинувалися проти коронавірусу. За щеплення даватимуть квиток на концерт. Мовиться про святкування Дня Незалежності у Києві на НСК "Олімпійський".

Вакцинація вчителів

Джерело: "Укрінформ"

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що будуть спонукати якомога більше освітян до вакцинації проти COVID-19. Все для того, щоб 1 вересня відбулося, і діти пішли до школи.

У МОЗ назвали умови введення жовтої карантинної зони в Україні

Джерело: МОЗ

По всій території України наразі діє зелений рівень епідемічної небезпеки. Однак його можуть посилити у разі наявності протягом трьох днів підряд одного з показників МОЗ.

Важливо Дві області України не відповідають зеленій зоні карантину: забагато госпіталізованих

Новини про коронавірус у світі 17 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 207,9 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,37 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 36,8 мільйона людей, щонайменше 622 тисячі, на жаль, померли.

Як пандемія вплинула на економічні плани Індії

Джерело: The Economic Times

До пандемії коронавірусу Індія планувала до 2025 року стати економікою з 5 трильйонами доларів. Проте, схоже, що останні майже два роки дещо скорегували плани держави, і не в кращу сторону. Крім того, цілком ймовірно з пандемії індійська економіка вийде з гіршими показниками у порівнянні з 2019 роком.

Дослідження коронавірусу

Може з'явитись штам коронавірусу, проти якого вакцини безсилі

Джерело: The Guardian

Мутації SARS-CoV-2 можуть значно сповільнити протидію з пандемією. Вчені побоюються, що найближчим часом може з'явитись небезпечний штам, який не можна буде стримати вакцинацією. Щоб впоратися з цим завданням людству знадобляться місяці інтенсивної роботи і нові заходи обмежень.

Як не підхопити коронавірус в машині

Джерело: Swansea University

Оскільки вірус передається з краплями та аерозолем при кашлі, чханні, під час розмови або дихання, це означає, що в умовах невеликого замкнутого простору ризик зараження дуже високий. Для початку, варто користуватися лише заднім сидінням.

Більше порад Як зменшити ризик зараження коронавірусом в авто