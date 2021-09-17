Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на коронавірус – 6 624 нових випадків. Такий добовий показник захворюваності – один з найбільших від середини травня 2021 року.

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До лікарень госпіталізували 1 568 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 99 людей. Водночас 1 914 людей видужали.

Лабораторії здійснили понад 75 тисяч тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 35 171 осіб,
  • методом ІФА – 8 230 осіб,
  • експрес-тестами – 31 879 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 426 випадків;
  • Вінницька область – 155 випадків;
  • Волинська область – 169 випадків;
  • Дніпропетровська область – 426 випадків;
  • Донецька область – 364 випадки;
  • Житомирська область – 196 випадків;
  • Закарпатська область – 46 випадків;
  • Запорізька область – 238 випадків;
  • Івано-Франківська область – 156 випадків;
  • Київська область – 257 випадків;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 273 випадки;
  • Львівська область – 644 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 530 випадків;
  • Полтавська область – 133 випадки;
  • Рівненська область – 207 випадків;
  • Сумська область – 147 випадків;
  • Тернопільська область – 247 випадків;
  • Харківська область – 649 випадків;
  • Херсонська область – 200 випадків;
  • Хмельницька область – 307 випадків;
  • Черкаська область – 209 випадків;
  • Чернівецька область – 345 випадків;
  • Чернігівська область – 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Показники COVID-госпіталізацій не відповідають зеленій зоні у 8 областях

Джерело: МОЗ

Станом на 17 вересня всі області України перебувають в зеленій зоні адаптивного карантину. Однак, аж у 8 з 24 областей перевищені норми по одному із показників.

  • Вінницька – 80,6%. Там перевищення по цьому показнику спостерігається вже третій день поспіль;
  • Дніпропетровська – 52,9%;
  • Івано-Франківська область – 61,9%, днями раніше – в межах 60 – 66%;
  • Львівська область – 79,2%, хоча два дні поспіль ці показники перевалили за 80%, цифри однаково високі;
  • Миколаївська – 104,7%. Це найбільший показник по Україні станом на сьогодні;
  • Рівненська область – 60,0%;
  • Сумська – 58,9%;
  • Харківська – 56,8%.

Разом з тим, рівень захворюваності перевищений майже у всіх областях України. Він повинен складати не більше ніж 75 на 100 тисяч населення. У нормі він лише на Закарпатті, у Кіровоградській області, Миколаївській та Полтавській.

Статистика вакцинації

Від учора 122 906 людей вакцинували проти коронавірусу. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 50 705 людей.

Протягом доби працювали:

  • 833 мобільні бригади;
  • 2 884 пункти щеплення;
  • 316 центрів вакцинації.

На Харківщині серед померлих від COVID-19 жодного вакцинованого

Джерело: Харківська ОДА

На Харківщині стрімко зростає захворюваність на коронавірус. З-поміж тих, хто зараз перебуває в реанімаціях – жодного щепленого. Про це заявив на брифінгу 16 вересня заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк.

За його словами, наразі у ковідних лікарнях області перебуває 947 пацієнтів із коронавірусом. Із них – тільки 3,5% є вакцинованими.

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Новини про коронавірус у світі 17 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 16 вересня по всьому світу зафіксували понад 227 мільйонів випадків інфікувань, більш ніж 4,6 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 41,7 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 670 тисяч американців.

Дослідження про коронавірус

Пандемія COVID-19 провокує зростання ожиріння серед дітей

Джерело: MedicalXpress

Дослідники зауважили, що пандемія коронавірусу посилила один з чинників ризику важкого COVID-19. Вони пов'язують недугу зі зростанням ожиріння серед дітей і підлітків в США, починаючи з 2020 року.

Головні висновки вчених:

  • 22% дітей і підлітків США страждали ожирінням в серпні 2020 року. Роком раніше ця цифра складала 19%.
  • До пандемії: діти зі здоровою вагою набирали в середньому 3,4 фунта (1,5 кілограма) на рік.
  • Під час пандемії: ця цифра зросла до 5,4 фунта (2,4 кілограма).

Чому діти не хворіють на коронавірус так, як дорослі

Джерело: Smithsonian Magazine

Відомо, що діти зазвичай підхоплюють коронавірус значно рідше, ніж дорослі, і якщо хворіють, то переносять недугу у легшій формі. Вчені намагаються зрозуміти, чому так відбувається.

Частково пояснення стійкості дітей може полягати в їхньому загальному здоров’ї. Вони рідше хворіють на такі захворювання, як ожиріння та діабет, які призводять до важких ускладнень коронавірусу.

Детально Чому діти не хворіють на коронавірус так само, як дорослі