Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на коронавірус – 6 624 нових випадків. Такий добовий показник захворюваності – один з найбільших від середини травня 2021 року.

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До лікарень госпіталізували 1 568 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 99 людей. Водночас 1 914 людей видужали.

Лабораторії здійснили понад 75 тисяч тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 35 171 осіб,

методом ІФА – 8 230 осіб,

експрес-тестами – 31 879 осіб.

Загальна статистика Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 338 164 випадки захворювання на коронавірус.



Станом на 16 вересня одужали 2 228 543 осіб. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 54 750 хворих.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 426 випадків;

Вінницька область – 155 випадків;

Волинська область – 169 випадків;

Дніпропетровська область – 426 випадків;

Донецька область – 364 випадки;

Житомирська область – 196 випадків;

Закарпатська область – 46 випадків;

Запорізька область – 238 випадків;

Івано-Франківська область – 156 випадків;

Київська область – 257 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 273 випадки;

Львівська область – 644 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 530 випадків;

Полтавська область – 133 випадки;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 247 випадків;

Харківська область – 649 випадків;

Херсонська область – 200 випадків;

Хмельницька область – 307 випадків;

Черкаська область – 209 випадків;

Чернівецька область – 345 випадків;

Чернігівська область – 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Показники COVID-госпіталізацій не відповідають зеленій зоні у 8 областях

Джерело: МОЗ

Станом на 17 вересня всі області України перебувають в зеленій зоні адаптивного карантину. Однак, аж у 8 з 24 областей перевищені норми по одному із показників.

Вінницька – 80,6%. Там перевищення по цьому показнику спостерігається вже третій день поспіль;

– 80,6%. Там перевищення по цьому показнику спостерігається вже третій день поспіль; Дніпропетровська – 52,9%;

– 52,9%; Івано-Франківська область – 61,9%, днями раніше – в межах 60 – 66%;

область – 61,9%, днями раніше – в межах 60 – 66%; Львівська область – 79,2%, хоча два дні поспіль ці показники перевалили за 80%, цифри однаково високі;

область – 79,2%, хоча два дні поспіль ці показники перевалили за 80%, цифри однаково високі; Миколаївська – 104,7%. Це найбільший показник по Україні станом на сьогодні;

– 104,7%. Це найбільший показник по Україні станом на сьогодні; Рівненська область – 60,0%;

область – 60,0%; Сумська – 58,9%;

– 58,9%; Харківська – 56,8%.

Увага! Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Разом з тим, рівень захворюваності перевищений майже у всіх областях України. Він повинен складати не більше ніж 75 на 100 тисяч населення. У нормі він лише на Закарпатті, у Кіровоградській області, Миколаївській та Полтавській.

Статистика вакцинації

Від учора 122 906 людей вакцинували проти коронавірусу. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 50 705 людей.

Протягом доби працювали:

833 мобільні бригади;

2 884 пункти щеплення;

316 центрів вакцинації.

Всього від початку вакцинальної кампанії імунізували проти коронавірусу 6 169 886 громадян, з них: отримали одну дозу – 6 169 884 людини;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 11 229 655 щеплень.

На Харківщині серед померлих від COVID-19 жодного вакцинованого

Джерело: Харківська ОДА

На Харківщині стрімко зростає захворюваність на коронавірус. З-поміж тих, хто зараз перебуває в реанімаціях – жодного щепленого. Про це заявив на брифінгу 16 вересня заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк.

За його словами, наразі у ковідних лікарнях області перебуває 947 пацієнтів із коронавірусом. Із них – тільки 3,5% є вакцинованими.

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Новини про коронавірус у світі 17 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 16 вересня по всьому світу зафіксували понад 227 мільйонів випадків інфікувань, більш ніж 4,6 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 41,7 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 670 тисяч американців.

Дослідження про коронавірус

Пандемія COVID-19 провокує зростання ожиріння серед дітей

Джерело: MedicalXpress

Дослідники зауважили, що пандемія коронавірусу посилила один з чинників ризику важкого COVID-19. Вони пов'язують недугу зі зростанням ожиріння серед дітей і підлітків в США, починаючи з 2020 року.

Головні висновки вчених:

22% дітей і підлітків США страждали ожирінням в серпні 2020 року. Роком раніше ця цифра складала 19%.

До пандемії: діти зі здоровою вагою набирали в середньому 3,4 фунта (1,5 кілограма) на рік.

діти зі здоровою вагою набирали в середньому 3,4 фунта (1,5 кілограма) на рік. Під час пандемії: ця цифра зросла до 5,4 фунта (2,4 кілограма).

Увага! Для дітей з помірним ожирінням очікувана надбавка у вазі збільшилася з 6,5 фунтів (3 кілограми) на рік до пандемії до 12 фунтів (5,4 кілограма) після початку пандемії.

Чому діти не хворіють на коронавірус так, як дорослі

Джерело: Smithsonian Magazine

Відомо, що діти зазвичай підхоплюють коронавірус значно рідше, ніж дорослі, і якщо хворіють, то переносять недугу у легшій формі. Вчені намагаються зрозуміти, чому так відбувається.

Частково пояснення стійкості дітей може полягати в їхньому загальному здоров’ї. Вони рідше хворіють на такі захворювання, як ожиріння та діабет, які призводять до важких ускладнень коронавірусу.

Детально Чому діти не хворіють на коронавірус так само, як дорослі