8 регіонів з найгіршими показниками, ситуація в реанімаціях: новини про коронавірус 17 вересня
Джерело:24 канал
В Україні значно зросла захворюваність на коронавірус, добовий приріст інфікованих максимальний від травня цього року. Водночас темпи вакцинації продовжують зростати, два щеплення проти коронавірусу отримали вже понад 5 мільйонів громадян. У світі лідером за кількістю хворих залишаються США. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 вересня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на коронавірус – 6 624 нових випадків. Такий добовий показник захворюваності – один з найбільших від середини травня 2021 року.
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До лікарень госпіталізували 1 568 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 99 людей. Водночас 1 914 людей видужали.
Лабораторії здійснили понад 75 тисяч тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 35 171 осіб,
- методом ІФА – 8 230 осіб,
- експрес-тестами – 31 879 осіб.
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 338 164 випадки захворювання на коронавірус.
Станом на 16 вересня одужали 2 228 543 осіб. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 54 750 хворих.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 426 випадків;
- Вінницька область – 155 випадків;
- Волинська область – 169 випадків;
- Дніпропетровська область – 426 випадків;
- Донецька область – 364 випадки;
- Житомирська область – 196 випадків;
- Закарпатська область – 46 випадків;
- Запорізька область – 238 випадків;
- Івано-Франківська область – 156 випадків;
- Київська область – 257 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 273 випадки;
- Львівська область – 644 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 530 випадків;
- Полтавська область – 133 випадки;
- Рівненська область – 207 випадків;
- Сумська область – 147 випадків;
- Тернопільська область – 247 випадків;
- Харківська область – 649 випадків;
- Херсонська область – 200 випадків;
- Хмельницька область – 307 випадків;
- Черкаська область – 209 випадків;
- Чернівецька область – 345 випадків;
- Чернігівська область – 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Показники COVID-госпіталізацій не відповідають зеленій зоні у 8 областях
Джерело: МОЗ
Станом на 17 вересня всі області України перебувають в зеленій зоні адаптивного карантину. Однак, аж у 8 з 24 областей перевищені норми по одному із показників.
- Вінницька – 80,6%. Там перевищення по цьому показнику спостерігається вже третій день поспіль;
- Дніпропетровська – 52,9%;
- Івано-Франківська область – 61,9%, днями раніше – в межах 60 – 66%;
- Львівська область – 79,2%, хоча два дні поспіль ці показники перевалили за 80%, цифри однаково високі;
- Миколаївська – 104,7%. Це найбільший показник по Україні станом на сьогодні;
- Рівненська область – 60,0%;
- Сумська – 58,9%;
- Харківська – 56,8%.
Разом з тим, рівень захворюваності перевищений майже у всіх областях України. Він повинен складати не більше ніж 75 на 100 тисяч населення. У нормі він лише на Закарпатті, у Кіровоградській області, Миколаївській та Полтавській.
Статистика вакцинації
Від учора 122 906 людей вакцинували проти коронавірусу. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 50 705 людей.
Протягом доби працювали:
- 833 мобільні бригади;
- 2 884 пункти щеплення;
- 316 центрів вакцинації.
Всього від початку вакцинальної кампанії імунізували проти коронавірусу 6 169 886 громадян, з них:
- отримали одну дозу – 6 169 884 людини;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 11 229 655 щеплень.
На Харківщині серед померлих від COVID-19 жодного вакцинованого
Джерело: Харківська ОДА
На Харківщині стрімко зростає захворюваність на коронавірус. З-поміж тих, хто зараз перебуває в реанімаціях – жодного щепленого. Про це заявив на брифінгу 16 вересня заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк.
За його словами, наразі у ковідних лікарнях області перебуває 947 пацієнтів із коронавірусом. Із них – тільки 3,5% є вакцинованими.
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Новини про коронавірус у світі 17 вересня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 16 вересня по всьому світу зафіксували понад 227 мільйонів випадків інфікувань, більш ніж 4,6 мільйона з яких, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 41,7 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 670 тисяч американців.
Дослідження про коронавірус
Пандемія COVID-19 провокує зростання ожиріння серед дітей
Джерело: MedicalXpress
Дослідники зауважили, що пандемія коронавірусу посилила один з чинників ризику важкого COVID-19. Вони пов'язують недугу зі зростанням ожиріння серед дітей і підлітків в США, починаючи з 2020 року.
Головні висновки вчених:
- 22% дітей і підлітків США страждали ожирінням в серпні 2020 року. Роком раніше ця цифра складала 19%.
- До пандемії: діти зі здоровою вагою набирали в середньому 3,4 фунта (1,5 кілограма) на рік.
- Під час пандемії: ця цифра зросла до 5,4 фунта (2,4 кілограма).
Чому діти не хворіють на коронавірус так, як дорослі
Джерело: Smithsonian Magazine
Відомо, що діти зазвичай підхоплюють коронавірус значно рідше, ніж дорослі, і якщо хворіють, то переносять недугу у легшій формі. Вчені намагаються зрозуміти, чому так відбувається.
Частково пояснення стійкості дітей може полягати в їхньому загальному здоров’ї. Вони рідше хворіють на такі захворювання, як ожиріння та діабет, які призводять до важких ускладнень коронавірусу.
Детально Чому діти не хворіють на коронавірус так само, як дорослі