8 регіонів з найгіршими показниками, ситуація в реанімаціях: новини про коронавірус 17 вересня

17 вересня 2021 , 14:34
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Джерело:

24 канал

В Україні значно зросла захворюваність на коронавірус, добовий приріст інфікованих максимальний від травня цього року. Водночас темпи вакцинації продовжують зростати, два щеплення проти коронавірусу отримали вже понад 5 мільйонів громадян. У світі лідером за кількістю хворих залишаються США. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 вересня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на коронавірус – 6 624 нових випадків. Такий добовий показник захворюваності – один з найбільших від середини травня 2021 року. 

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До лікарень госпіталізували 1 568 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 99 людей. Водночас 1 914 людей видужали.

Лабораторії здійснили понад 75 тисяч тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 35 171 осіб,
  • методом ІФА – 8 230 осіб,
  • експрес-тестами – 31 879 осіб.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 338 164 випадки захворювання на коронавірус.

Станом на 16 вересня одужали 2 228 543 осіб. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 54 750 хворих.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 426 випадків;
  • Вінницька область – 155 випадків;
  • Волинська область – 169 випадків;
  • Дніпропетровська область – 426 випадків;
  • Донецька область – 364 випадки;
  • Житомирська область – 196 випадків;
  • Закарпатська область – 46 випадків;
  • Запорізька область – 238 випадків;
  • Івано-Франківська область – 156 випадків;
  • Київська область – 257 випадків;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 273 випадки;
  • Львівська область – 644 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 530 випадків;
  • Полтавська область – 133 випадки;
  • Рівненська область – 207 випадків;
  • Сумська область – 147 випадків;
  • Тернопільська область – 247 випадків;
  • Харківська область – 649 випадків;
  • Херсонська область – 200 випадків;
  • Хмельницька область – 307 випадків;
  • Черкаська область – 209 випадків;
  • Чернівецька область – 345 випадків;
  • Чернігівська область – 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Показники COVID-госпіталізацій не відповідають зеленій зоні у 8 областях

Джерело: МОЗ

Станом на 17 вересня всі області України перебувають в зеленій зоні адаптивного карантину. Однак, аж у 8 з 24 областей перевищені норми по одному із показників.

  • Вінницька – 80,6%. Там перевищення по цьому показнику спостерігається вже третій день поспіль;
  • Дніпропетровська – 52,9%;
  • Івано-Франківська область – 61,9%, днями раніше – в межах 60 – 66%;
  • Львівська область – 79,2%, хоча два дні поспіль ці показники перевалили за 80%, цифри однаково високі;
  • Миколаївська – 104,7%. Це найбільший показник по Україні станом на сьогодні;
  • Рівненська область – 60,0%;
  • Сумська – 58,9%;
  • Харківська – 56,8%.
Увага! Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Разом з тим, рівень захворюваності перевищений майже у всіх областях України. Він повинен складати не більше ніж 75 на 100 тисяч населення. У нормі він лише на Закарпатті, у Кіровоградській області, Миколаївській та Полтавській.

Статистика вакцинації 

Від учора 122 906 людей вакцинували проти коронавірусу. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 50 705 людей.

Протягом доби працювали:

  • 833 мобільні бригади;
  • 2 884 пункти щеплення;
  • 316 центрів вакцинації.

Всього від початку вакцинальної кампанії імунізували проти коронавірусу 6 169 886 громадян, з них:

  • отримали одну дозу – 6 169 884 людини;
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 11 229 655 щеплень.

На Харківщині серед померлих від COVID-19 жодного вакцинованого

Джерело: Харківська ОДА

На Харківщині стрімко зростає захворюваність на коронавірус. З-поміж тих, хто зараз перебуває в реанімаціях – жодного щепленого. Про це заявив на брифінгу 16 вересня заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк.

За його словами, наразі у ковідних лікарнях області перебуває 947 пацієнтів із коронавірусом. Із них – тільки 3,5% є вакцинованими.

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Новини про коронавірус у світі 17 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 16 вересня по всьому світу зафіксували понад 227 мільйонів випадків інфікувань, більш ніж 4,6 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 41,7 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 670 тисяч американців.

Дослідження про коронавірус

Пандемія COVID-19 провокує зростання ожиріння серед дітей

Джерело: MedicalXpress

Дослідники зауважили, що пандемія коронавірусу посилила один з чинників ризику важкого COVID-19. Вони пов'язують недугу зі зростанням ожиріння серед дітей і підлітків в США, починаючи з 2020 року.

Головні висновки вчених:

  • 22% дітей і підлітків США страждали ожирінням в серпні 2020 року. Роком раніше ця цифра складала 19%.
  • До пандемії: діти зі здоровою вагою набирали в середньому 3,4 фунта (1,5 кілограма) на рік.
  • Під час пандемії: ця цифра зросла до 5,4 фунта (2,4 кілограма).
Увага! Для дітей з помірним ожирінням очікувана надбавка у вазі збільшилася з 6,5 фунтів (3 кілограми) на рік до пандемії до 12 фунтів (5,4 кілограма) після початку пандемії.

Чому діти не хворіють на коронавірус так, як дорослі

Джерело: Smithsonian Magazine

Відомо, що діти зазвичай підхоплюють коронавірус значно рідше, ніж дорослі, і якщо хворіють, то переносять недугу у легшій формі. Вчені намагаються зрозуміти, чому так відбувається.

Частково пояснення стійкості дітей може полягати в їхньому загальному здоров’ї. Вони рідше хворіють на такі захворювання, як ожиріння та діабет, які призводять до важких ускладнень коронавірусу. 

Детально Чому діти не хворіють на коронавірус так само, як дорослі

Автор: Анастасія Лукашевська