Назвали дату піку пандемії в Україні, зростання госпіталізацій: новини про коронавірус 17 жовтня
Джерело:24 Канал
За добу до лікарень госпіталізували понад 4 тисячі людей. У РНБО назвали дату початку піку пандемії COVID-19 в Україні. МОЗ підготувало необхідні документи про COVID-вакцинацію дітей. На Херсонщині планують відкрити ще одну лікарню під COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 17 жовтня
Коронавірус в Україні: за добу до лікарень госпіталізували понад 4 тисячі людей
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні зафіксували 11 288 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2. До лікарень госпіталізували 4 747 людей. На жаль, ще 219 інфікованих померли. Натомість 3 541 хворий одужав.
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За цей самий період в Україні провели 72 970 досліджень на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 33 545,
- методом ІФА – 5 350,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 075.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 13 557 776 тестувань методом ПЛР.За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 635 170 хворих на коронавірус, 2 325 997 з яких вже одужали. Але щонайменше 60 633 пацієнти померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили
- Київ – 451 випадок;
- Вінницька область – 178 випадків;
- Волинська область – 269 випадків;
- Дніпропетровська область – 748 випадків;
- Донецька область – 934 випадки;
- Житомирська область – 258 випадків;
- Закарпатська область – 68 випадків;
- Запорізька область – 678 випадків;
- Івано-Франківська область – 283 випадки;
- Київська область – 334 випадки;
- Кіровоградська область – 72 випадки;
- Луганська область – 297 випадків;
- Львівська область – 588 випадків;
- Миколаївська область – 294 випадки;
- Одеська область – 1 396 випадків;
- Полтавська область – 310 випадків;
- Рівненська область – 309 випадків;
- Сумська область – 638 випадків;
- Тернопільська область – 344 випадки;
- Харківська область – 948 випадків;
- Херсонська область – 609 випадків;
- Хмельницька область – 384 випадки;
- Черкаська область – 334 випадки;
- Чернівецька область – 436 випадків;
- Чернігівська область – 128 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні
У суботу проти коронавірусу вакцинувалися 82 800 мешканців країни. 48 646 з них отримали першу дозу препарату, а решта 34 154 завершили свою імунізацію, зробивши друге щеплення.
Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 7 922 415 людей. 7 922 413 зробили щонайменше одну дозу. А ось повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 14 390 358 щеплень проти коронавірусу.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
"Буде 10 складних днів": У РНБО назвали дату початку піку пандемії COVID-19 в Україні
Джерело: 24 канал
Пік захворюваності на коронавірус в Україні розпочнеться 25 жовтня. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За прогнозами, наприкінці жовтня й на початку листопада в країні будуть найскладніших 10 днів, а у лікарнях буде 50 – 55 тисяч людей одномоментно.
МОЗ підготувало необхідні документи про COVID-вакцинацію дітей
Джерело: 24 канал
Міністерство охорони здоров’я підготувало документи щодо вакцинації проти коронавірусу дітей у віці від 14 років. Але коли імунізуватимуть підлітків, поки що невідомо. Про це розповів начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
На Херсонщині планують відкрити ще одну лікарню під COVID-19: яка ситуація в регіоні
Джерело: "Главком"
Херсонська область першою увійшла до червоної карантинної зони. Досить напружена ситуація у лікарнях, яким тепер потрібно у 2 – 4 рази більше кисню, ніж раніше. Влада планує відкрити ще один заклад для лікування COVID-хворих. Окрім цього, на Херсонщині планують розгорнути ще до 400 ліжок.
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Новини про коронавірус у світі 17 жовтня
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 17 жовтня по всьому світу зафіксували понад 240,5 мільйонів хворих на COVID-19 та 4,8 мільйона смертей внаслідок недуги. Тим часом у ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші, адже у бідніших країнах низький рівень тестування населення.
Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 44,9 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.
Сідней скасовує карантин для вакцинованих
Джерело: BBC
Сідней дозволить з 1 листопада повністю вакцинованим подорожувати з-за кордону без обов'язкового 14-денного карантину. Але послаблення жорсткого контролю в'їзду спочатку стосуватиметься лише громадян Австралії та батьків резидентів.
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Останні дослідження
Чи може COVID-вакцина захистити від інших коронавірусів: дослідження
Джерело: Journal of Clinical Investigation
Дослідження вчених з Northwestern Medicine показало, що плазма людей, вакцинованих проти SARS-CoV-2, виробляла антитіла, які забезпечували захист проти SARS-CoV-1 і коронавірусу застуди (OC43). Окрім цього, миші, імунізовані вакциною проти SARS-CoV-1, яку виготовили у 2004 році, виробляли імунні відповіді проти SARS-CoV-2. Загалом це перше дослідження, яке демонструє, що попередні коронавірусні інфекції можуть захистити заражень іншими коронавірусами.