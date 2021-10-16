Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 12 983 людини, серед них 1 105 дітей, та 204 медпрацівники. Проти коронавірусу вакцинували ще понад 148 тисяч українців. До лікарень госпіталізували 2 859 людей, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 277 пацієнтів. Натомість одужали 5 874 людини.

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Лабораторії здійснили 90186 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

методом ПЛР – 41360,

методом ІФА – 7 686,

досліджень експрес-тестами на антиген – 41140.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 623 882 випадки захворювання. Станом на 16 жовтня одужали 2 322 456 людей. Жертвами коронавірусу стали 60 414 людей.

COVID-19 в областях: добовий приріст хворих

м. Київ – 525 випадків;

Вінницька область – 208 випадків;

Волинська область – 229 випадків;

Дніпропетровська область – 669 випадків;

Донецька область – 563 випадки;

Житомирська область – 666 випадків;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 917 випадків;

Івано-Франківська область – 232 випадки;

Київська область – 365 випадків;

Кіровоградська область – 69 випадків;

Луганська область – 592 випадки;

Львівська область – 927 випадків;

Миколаївська область – 207 випадків;

Одеська область – 1 321 випадок;

Полтавська область – 152 випадки;

Рівненська область – 514 випадків;

Сумська область – 749 випадків;

Тернопільська область – 163 випадки;

Харківська область – 1 293 випадки;

Херсонська область – 831 випадок;

Хмельницька область – 423 випадки;

Черкаська область – 291 випадок;

Чернівецька область – 516 випадків;

Чернігівська область – 465 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 148 438 людей. Так, 79 580 людей отримали перше щеплення, ще 68 858 людей отримали другу дозу вакцини та завершили процес імунізації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей: з них отримали одну дозу –7 873 767 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 307 558 щеплень.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

В Україні закінчиться масковий режим, коли буде вакциновано 70% населення

Джерело: Радіо Свобода

В Україні наразі не можуть скасувати носіння масок в громадських місцях. Очільник МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що спочатку необхідно вакцинувати від коронавірусу 70 – 80% населення.

За словами міністра, наразі питання скасування носіння масок є недоцільним.

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Довідку про протипоказання до вакцинації видаватимуть сімейні

Джерело: Радіо Свобода

Довідку про медичні протипоказання до щеплення проти COVID-19 учителі можуть отримати у свого сімейного лікаря. Довідка про протипоказ буде видаватись у тому ж порядку, що й про щеплення.

У МОЗ наголосили, що надання довідок про наявність протипоказань перебуватиме під суворим контролем. Ляшко також зазначив, що загалом відсоток вчителів, які мають протипоказання, є невеликим.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу