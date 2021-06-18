Новини про коронавірус в Україні 18 червня

Поширення інфекції в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні зареєстрували 967 нових випадків зараження коронавірусом. Серед нових хворих – 32 дитини та 6 медпрацівників.

Днем раніше Новини про коронавірус 17 червня: "новий" тип ковідного грибка, ефективність німецької вакцини

До лікарень госпіталізували 585 людей. На жаль, ще 50 пацієнтів померли. 2 312 людей одужали.

За добу протестовано:

️ методом ПЛР – 25 888 людей,

️ методом ІФА – 9 342 людини,

️ експрес-тестами – 15 969 людей.

За весь час пандемії в Україні: ️ захворіли – 2 228 192 громадян;

️ одужали – 2 147 972 людини;

️ померли – 51 952 пацієнти;

️ проведено ПЛР-тестувань – 10 629 744.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 207 випадків;

Вінницька область – 7 випадків;

Волинська область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 50 випадків;

Донецька область – 61 випадок;

Житомирська область – 27 випадків;

Закарпатська область – 9 випадків;

Запорізька область – 43 випадки;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 54 випадки;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 38 випадків;

Миколаївська область – 38 випадків;

Одеська область – 42 випадки;

Полтавська область – 30 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 38 випадків;

Тернопільська область – 14 випадків;

Харківська область – 68 випадків;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 46 випадків;

Чернівецька область – 28 випадків;

Чернігівська область – 22 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні зафіксували рекорд щеплених проти COVID-19 за добу

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 81 713 людей. 57 970 з них отримали першу дозу вакцини, повністю імунізовані – 23 743 людини. Від початку вакцинальної кампанії в країні вакцинували 1 652 055 громадян, з них 1 652 053 отримали 1 дозу препарату, а 337 345 – завершили імунізацію, отримавши другу дозу.

До теми Три уроки пандемії: чим схожі історії СНІДу та коронавірусу

Новини про коронавірус у світі 18 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Станом на 18 червня у світі зафіксували понад 177 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. І хоч більш ніж 115 мільйонів інфікованих одужали, недуга забрала життя щонайменше 3 841 275 людей.

Ізраїль передасть палестинцям понад 1 мільйон вакцин проти COVID-19

Джерело: The Jerusalem Post

Ізраїльська влада планує передати палестинцям 1,2 мільйона доз вакцини проти коронавірусної інфекції компанії Pfizer.



Які існують вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Італія почала видавати "паспорти вакцинації"

Джерело: DPA

Італія в четвер, 17 червня, запустила схему сертифікації вакцинації "зелений пропуск", яка полегшить жителям країни повернення до нормального життя. Крім того, Італія розглядає можливість скасування маскового режиму на відкритому повітрі.

Дослідження COVID-19

Назвали групи людей, які найчастіше повторно хворіють на коронавірус

Джерело: Oxford Academic

У курців вірогідність реінфекції коронавірусу майже у два рази вища, ніж у людей без нікотинової залежності. Наявність бронхіальної астми підвищує ризик повторного COVID-19 в три рази, приналежність до темношкірої раси – у два рази.