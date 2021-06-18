Новини про коронавірус в Україні 18 червня
Поширення інфекції в Україні
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні зареєстрували 967 нових випадків зараження коронавірусом. Серед нових хворих – 32 дитини та 6 медпрацівників.
Днем раніше Новини про коронавірус 17 червня: "новий" тип ковідного грибка, ефективність німецької вакцини
До лікарень госпіталізували 585 людей. На жаль, ще 50 пацієнтів померли. 2 312 людей одужали.
За добу протестовано:
- ️ методом ПЛР – 25 888 людей,
- ️ методом ІФА – 9 342 людини,
- ️ експрес-тестами – 15 969 людей.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 207 випадків;
- Вінницька область – 7 випадків;
- Волинська область – 16 випадків;
- Дніпропетровська область – 50 випадків;
- Донецька область – 61 випадок;
- Житомирська область – 27 випадків;
- Закарпатська область – 9 випадків;
- Запорізька область – 43 випадки;
- Івано-Франківська область – 6 випадків;
- Київська область – 54 випадки;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 14 випадків;
- Львівська область – 38 випадків;
- Миколаївська область – 38 випадків;
- Одеська область – 42 випадки;
- Полтавська область – 30 випадків;
- Рівненська область – 41 випадок;
- Сумська область – 38 випадків;
- Тернопільська область – 14 випадків;
- Харківська область – 68 випадків;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 35 випадків;
- Черкаська область – 46 випадків;
- Чернівецька область – 28 випадків;
- Чернігівська область – 22 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
В Україні зафіксували рекорд щеплених проти COVID-19 за добу
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 81 713 людей. 57 970 з них отримали першу дозу вакцини, повністю імунізовані – 23 743 людини. Від початку вакцинальної кампанії в країні вакцинували 1 652 055 громадян, з них 1 652 053 отримали 1 дозу препарату, а 337 345 – завершили імунізацію, отримавши другу дозу.
До теми Три уроки пандемії: чим схожі історії СНІДу та коронавірусу
Новини про коронавірус у світі 18 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Станом на 18 червня у світі зафіксували понад 177 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. І хоч більш ніж 115 мільйонів інфікованих одужали, недуга забрала життя щонайменше 3 841 275 людей.
Ізраїль передасть палестинцям понад 1 мільйон вакцин проти COVID-19
Джерело: The Jerusalem Post
Ізраїльська влада планує передати палестинцям 1,2 мільйона доз вакцини проти коронавірусної інфекції компанії Pfizer.
Які існують вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Італія почала видавати "паспорти вакцинації"
Джерело: DPA
Італія в четвер, 17 червня, запустила схему сертифікації вакцинації "зелений пропуск", яка полегшить жителям країни повернення до нормального життя. Крім того, Італія розглядає можливість скасування маскового режиму на відкритому повітрі.
Дослідження COVID-19
Назвали групи людей, які найчастіше повторно хворіють на коронавірус
Джерело: Oxford Academic
У курців вірогідність реінфекції коронавірусу майже у два рази вища, ніж у людей без нікотинової залежності. Наявність бронхіальної астми підвищує ризик повторного COVID-19 в три рази, приналежність до темношкірої раси – у два рази.