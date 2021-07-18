Новини про коронавірус 18 липня: Moderna в Україні, протести у Франції

Україна отримала 2 мільйони доз вакцини Moderna від США. Вшосте за тиждень: в окупованому Криму знову рекордна кількість хворих на COVID-19. Румунія надала Україні близько 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Масові протести у Франції. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 липня.

Новини про коронавірус в Україні 18 липня

Статистика поширення вірусу в країні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 299 хворих на коронавірус. Серед нових пацієнтів 27 дітей та 4 медики.

Днем раніше Новини про коронавірус 17 липня: наскільки більше антитіл формує Pfizer, вакцинація дітей

До лікарень госпіталізували 382 хворих з встановленим COVID-19- або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 8 пацієнтів померли. Натомість 241 людина одужала.

За добу в Україні провели 26 082 тести на коронавірус:

методом ПЛР – 13 429 людей,

методом ІФА – 3 158 людей,

експрес-тестами – 9 495 людей.

Від початку пандемії в Україні провели 11 151 481 ПЛР-тестування.

За весь час пандемії в Україні:

виявили – 2 244 495 хворих;

одужали – 2 181 198 людини;

померли – 52 726 пацієнти.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Київ – 43 випадки;

Вінницька область – 19 випадків;

Волинська область – 4 випадки;

Дніпропетровська область – 50 випадків;

Донецька область – 13 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Запорізька область – 10 випадків;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 17 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 8 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 35 випадків;

Полтавська область – 6 випадків;

Рівненська область – 3 випадки;

Сумська область – 17 випадків;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 11 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 8 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу

Україна отримала 2 мільйони доз вакцини Moderna від США

Джерело: ЮНІСЕФ

В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Moderna. Цю партію препаратів надав уряд США через механізм COVAX. Вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Вшосте за тиждень: в окупованому Криму знову рекордна кількість хворих на COVID-19

Джерело: Интерфакс

Впродовж 17 липня в окупованому Криму зареєстрували 409 випадків зараження коронавірусом. Це найбільша кількість від початку пандемії. Ба більше, це вже шостий за тиждень рекорд на півострові за приростом інфікованих.

Румунія надала Україні близько 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Джерело: МОЗ

Україна отримала від Румунії близько 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Їх нам надали за підтримки Механізму цивільного захисту ЄС. Препарати використають для введення другої дози людям, які вже отримали перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca.

До теми У США почалася "пандемія нещеплених": коронавірус Дельта паралізує лікарні

Новини про коронавірус у світі 18 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 18 липня у світі зареєстрували понад 190 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих. Водночас понад 125 мільйонів пацієнтів одужали.

ВООЗ вимагає контролю над лабораторіями в Китаї

Джерело: Le Fiagro

Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає контролю над лабораторіями в Китаї, у яких і встановили перші випадки COVID-19. Все для того, щоб з'ясувати походження коронавірусу.

"Уряд заходить занадто далеко": у Франції масові протести через COVID-вакцинацію

Джерело: The Associated Press

В суботу 17 липня у Франції понад 100 тисяч людей вийшли протестувати проти останніх рішень уряду щодо обов'язкової вакцинації всіх медичних працівників та вимагання свідоцтва про вакцинацію, негативного тесту чи наявність антитіл після одужання від коронавірусу. Без документа французи не можуть відвідувати ресторани та громадські місця.