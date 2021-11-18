Новини про коронавірус 18 листопада
Знову в Україні більше інфікувань коронавірусом, ніж одужань
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 17 листопада, в Україні виявили 20 591 нового хворого на COVID-19. На жаль, коронавірус забрав життя ще 752 людей. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де вчора померли аж 103 інфікованих.
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За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 907 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 19 633 хворих.
Охоплення тестування населення
Впродовж 17 листопада в Україні провели 114 199 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:
- методом ПЛР – 56132,
- методом ІФА – 13840,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44227.
Ситуація в регіонах
Учора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 892), Полтавській (1 100), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) областях та у Києві (1 483).
Нові випадки захворювання в регіонах за добу:
- Київ – 1 483;
- Вінницька область – 733;
- Волинська область – 731;
- Дніпропетровська область – 1 892;
- Донецька область – 1 203;
- Житомирська область – 816;
- Закарпатська область – 462;
- Запорізька область – 1 240;
- Івано-Франківська область – 819;
- Київська область – 976;
- Кіровоградська область – 214;
- Луганська область – 330;
- Львівська область – 1 021;
- Миколаївська область – 900;
- Одеська область – 1 055;
- Полтавська область – 1 100;
- Рівненська область – 656;
- Сумська область – 549;
- Тернопільська область – 467;
- Харківська область – 759;
- Херсонська область – 370;
- Хмельницька область – 941;
- Черкаська область – 729;
- Чернівецька область – 258;
- Чернігівська область – 737.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал
В Україні зробили майже 300 тисяч щеплень проти коронавірусу за минулу добу
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 17 листопада, щеплення проти коронавірусу отримали 297 832 людей. 108 754 з них отримали першу дозу вакцини, інші 189 078 – другу. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 554 335 людей, 12 554 333 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
Скільки підроблених сертифікатів вакцинації виявили в Україні
Джерело: Інтерфакс-Україна
Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич розповіла про кількість повідомлень про підробку COVID-сертифікатів, які надійшли до правоохоронних органів. За її словами, їх вже понад 210 тисяч. У МОЗ України уточнили, що йдеться про моніторинг соцмереж, "який допоміг отримати 210 тисяч згадок про можливість підробити COVID-сертифікат". В результаті моніторингу всі повідомлення передали до правоохоронних органів.
Рада спростила закупівлю кисневих станцій: що тепер зміниться
Джерело: телеграм Верховної Ради
Парламентарі 18 листопада ухвалили закон №6293, який спрощує закупівлю кисневих станцій і пришвидшує оснащення ними лікарень. На тлі пандемії коронавірусу законодавча ініціатива є надзвичайно важливою. За законопроєкт проголосували одразу 339 народних обранців на засіданні Ради.
Олександр Омельченко захворів на коронавірус і перебуває у важкому стані
Джерело: 24 канал
Ексмер Києва – 83-річний Олександр Омельченко – захворів на коронавірус. Він перебуває в лікарні у нелегкому стані. Про це повідомив Віталій Кличко на початку пленарного засідання Київської міської ради 18 листопада.
В Україні може з'явитися ще одна американська вакцина проти COVID-19: виробник подав заявку
Джерело: Deutsche Welle
Американська фармкомпанія Novavax подала заявку на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу у Європі. Ймовірно, це питання буде вирішене впродовж кількох тижнів. Якщо препарат зареєструють, то до кінця року Україна має отримати 10 мільйонів доз вакцини від Novavax.
До теми Чому вакцинація проти коронавірусу – це не про свободу вибору, а про врятовані життя
Новини про коронавірус у світі 18 листопада
Поширення вірусу у світі
Джерело: Університету Джонса Гопкінса
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 255,1 мільйона хворих на коронавірус. Станом на сьогодні вірус забрав життя понад 5,1 мільйона людей.
До країн із найбільшою кількістю випадків зараження COVID-19 входять США, Велика Британія, Росія, Туреччина, Німеччина, Україна та Індія.