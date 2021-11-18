Новини про коронавірус 18 листопада

Знову в Україні більше інфікувань коронавірусом, ніж одужань

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 17 листопада, в Україні виявили 20 591 нового хворого на COVID-19. На жаль, коронавірус забрав життя ще 752 людей. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де вчора померли аж 103 інфікованих.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 907 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 19 633 хворих.

Охоплення тестування населення

Впродовж 17 листопада в Україні провели 114 199 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 56132,

методом ІФА – 13840,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44227.

Ситуація в регіонах

Учора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 892), Полтавській (1 100), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) областях та у Києві (1 483).

Нові випадки захворювання в регіонах за добу:

Київ – 1 483;

Вінницька область – 733;

Волинська область – 731;

Дніпропетровська область – 1 892;

Донецька область – 1 203;

Житомирська область – 816;

Закарпатська область – 462;

Запорізька область – 1 240;

Івано-Франківська область – 819;

Київська область – 976;

Кіровоградська область – 214;

Луганська область – 330;

Львівська область – 1 021;

Миколаївська область – 900;

Одеська область – 1 055;

Полтавська область – 1 100;

Рівненська область – 656;

Сумська область – 549;

Тернопільська область – 467;

Харківська область – 759;

Херсонська область – 370;

Хмельницька область – 941;

Черкаська область – 729;

Чернівецька область – 258;

Чернігівська область – 737.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика: За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 284 008 рази. 2 704 217 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 79 506 інфікованих. Від початку пандемії в Україні провели 15 348 780 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

В Україні зробили майже 300 тисяч щеплень проти коронавірусу за минулу добу

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 17 листопада, щеплення проти коронавірусу отримали 297 832 людей. 108 754 з них отримали першу дозу вакцини, інші 189 078 – другу. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 554 335 людей, 12 554 333 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Скільки підроблених сертифікатів вакцинації виявили в Україні

Джерело: Інтерфакс-Україна

Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич розповіла про кількість повідомлень про підробку COVID-сертифікатів, які надійшли до правоохоронних органів. За її словами, їх вже понад 210 тисяч. У МОЗ України уточнили, що йдеться про моніторинг соцмереж, "який допоміг отримати 210 тисяч згадок про можливість підробити COVID-сертифікат". В результаті моніторингу всі повідомлення передали до правоохоронних органів.

Рада спростила закупівлю кисневих станцій: що тепер зміниться

Джерело: телеграм Верховної Ради

Парламентарі 18 листопада ухвалили закон №6293, який спрощує закупівлю кисневих станцій і пришвидшує оснащення ними лікарень. На тлі пандемії коронавірусу законодавча ініціатива є надзвичайно важливою. За законопроєкт проголосували одразу 339 народних обранців на засіданні Ради.

Олександр Омельченко захворів на коронавірус і перебуває у важкому стані

Джерело: 24 канал

Ексмер Києва – 83-річний Олександр Омельченко – захворів на коронавірус. Він перебуває в лікарні у нелегкому стані. Про це повідомив Віталій Кличко на початку пленарного засідання Київської міської ради 18 листопада.

В Україні може з'явитися ще одна американська вакцина проти COVID-19: виробник подав заявку

Джерело: Deutsche Welle

Американська фармкомпанія Novavax подала заявку на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу у Європі. Ймовірно, це питання буде вирішене впродовж кількох тижнів. Якщо препарат зареєструють, то до кінця року Україна має отримати 10 мільйонів доз вакцини від Novavax.

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