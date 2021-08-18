Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 17 серпня, в Україні зареєстрували 1 447 хворих на коронавірус. Серед них 104 дитини та 38 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 677 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 40 хворих померли. Натомість одужали ще 712 пацієнтів.

Днем раніше Критична ситуація з COVID-19, невакциновані студенти: новини про коронавірус 17 серпня

Зверніть увагу! Наразі добовий приріст інфікованих (1 447) є найвищим за останні 2 місяці. Більшу кількість хворих, а саме 1 603, реєстрували аж 11 червня.

Темпи тестування на COVID-19

Впродовж 17 серпня в Україні провели 60 654 тести на коронавірус, з них:

методом ПЛР –27 053,

методом ІФА – 9 171,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 24 430.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 726 235 тестів методом ПЛР.

Загальні показники захворюваності станом на ранок 18 серпня: Виявили – 2 268 666 інфікованих,

Одужали – 2 198 220 пацієнтів,

Померли – 53 336 хворих.

Статистика нових випадків у регіонах:

Київ – 181 випадок;

Вінницька область – 52 випадки;

Волинська область – 13 випадків;

Дніпропетровська область – 93 випадки;

Донецька область – 155 випадків;

Житомирська область – 38 випадків;

Закарпатська область – 17 випадків;

Запорізька область – 51 випадок;

Івано-Франківська область – 23 випадки;

Київська область – 54 випадки;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 65 випадків;

Львівська область – 35 випадків;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 130 випадків;

Полтавська область – 44 випадки;

Рівненська область – 31 випадок;

Сумська область – 33 випадки;

Тернопільська область – 47 випадків;

Харківська область – 89 випадків;

Херсонська область – 76 випадків;

Хмельницька область – 45 випадків;

Черкаська область – 62 випадки;

Чернівецька область – 58 випадків;

Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Україна офіційно визнала вакцину Johnson & Johnson проти COVID-19

Джерело: 24 канал

Кабінет Міністрів 18 серпня визнав вакцину компанії Janssen (Johnson & Johnson). Тепер українцям після щеплення цією вакциною видаватимуть COVID-сертифікат.

Особливість вакцини полягає в тому, що для повної вакцинації нею потрібна лише одна доза.

Janssen – що відомо про вакцину Janssen є так званою "векторною вакциною", тобто містить вірус, який не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого потрібно виробити імунітет.

Хто найчастіше помирає від коронавірусу в Україні

Джерело: МОЗ

Понад 80% померлих від коронавірусу в Україні становлять люди у віці від 60 років. Єдиний спосіб захиститися від хвороби або важких її наслідків – вакцинація.

Смертність від коронавірусу в Україні серед літніх людей: частка померлих людей у віці 60 – 69 років становить 29% (15 533 людини),

у віці понад 70 років – 52% (28 033).

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На Оболоні можна зробити щеплення від COVID-19 в автобусі

Джерело: Оболонська РДА

У Києві на Оболоні можна зробити щеплення від коронавірусу у переобладнаному автобусі. Своєрідний мобільний центр розташований біля станції метро "Героїв Дніпра".

Людям пропонують вколоти вакцини CoronaVac або AstraZeneca. Мобільний центр у цьому місці працюватиме з 19 по 22 серпня з 09:00 до 13:00.

Українські СOVID-сертифікати визнають у Європі одними з перших

Джерело: Громадське радіо

Україна є однією з перших країн не з ЄС, яка отримає визнання своїх СOVID-сертифікатів на території Євросоюзу. Натомість на території України визнають європейські сертифікати.

Я анонсую: Україна одна з перших у списку третіх країн, тобто не членів Європейського Союзу, чий паспорт вакцинації буде визнаний, повністю буде використовуватися, як і європейський сертифікат, на території ЄС. І так само європейські сертифікати визнаватимуться у нас,

– зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

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Новини про коронавірус в світі

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 208 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,38 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37 мільйонів людей, щонайменше 623 тисячі, на жаль, померли.

Кім Чен Ин запевняє, що у КНДР жодного випадку захворювання на коронавірус

Джерело: Yonhap

Північна Корея повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про те, що країна протестувала на коронавірус приблизно 36 тисяч людей. Але, мовляв, вони нібито не виявили жодного підтвердженого випадку інфікування.

Дослідження про коронавірус

Наскільки відновлюються легені після коронавірусу

Джерело: MedicalXpress

Дослідження показало, що у людей, які повністю одужали після COVID-19, в легенях не залишилося ніяких патологічних змін. Їх легенева тканина не відрізнялася від легень людей, які не хворіли на коронавірусну інфекцією.

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Антибіотики при коронавірусі не ефективніші, ніж плацебо

Джерело: MedicalXpress

Антибіотик азитроміцин не ефективніший, ніж плацебо, для запобігання симптомів COVID-19 серед не госпіталізованих пацієнтів і може збільшити шанс на госпіталізацію.

У дослідженні взяли участь 263 учасники, у яких був підтверджений коронавірус. У процесі випадкового відбору 171 учасник отримав одноразову пероральну дозу 1,2 г азитроміцину, а 92 учасники отримали плацебо.

Через два тижні у 50% учасників в обох групах симптоми не спостерігалися. Через три тижні 5 учасників, які отримували азитроміцин, були госпіталізовані з важкими симптомами COVID-19. Водночас жодна людина з групи плацебо не була госпіталізована.

Молоді люди хворіють на коронавірус частіше, ніж вважалось

Джерело: Annals of Internal Medicine

Більшість вважає, що люди похилого віку частіше хворіють на коронавірус, ніж молодь. Але науковці у новому досліджені довели, що це не так.