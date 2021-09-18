Новини про коронавірус в Україні 18 вересня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 17 вересня, в Україні виявили ще 6 234 випадки зараження коронавірусом. До лікарень госпіталізували 1 719 людей з COVID-19 або вираженими симптомами хвороби. За цей самий період померли 79 хворих, натомість 1 763 пацієнти виписали.

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Впродовж 17 вересня в Україні провели 72 474 тести на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 35 713,

методом ІФА – 9 235,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 526.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 448 211 досліджень для виявлення вірусу методом ПЛР.

Загальні дані За весь час пандемії в Україні виявили 2 344 398 хворих на коронавірус. 2 230 306 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, з життя пішли 54 829 інфікованих.

Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили

Київ – 416 випадків;

Вінницька область – 133 випадки;

Волинська область – 209 випадків;

Дніпропетровська область – 434 випадки;

Донецька область – 272 випадки;

Житомирська область – 215 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 260 випадків;

Івано-Франківська область – 206 випадків;

Київська область – 207 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 246 випадків;

Львівська область – 585 випадків;

Миколаївська область – 106 випадків;

Одеська область – 399 випадків;

Полтавська область – 176 випадків;

Рівненська область – 179 випадків;

Сумська область – 170 випадків;

Тернопільська область – 219 випадків;

Харківська область – 761 випадок;

Херсонська область – 127 випадків;

Хмельницька область – 160 випадків;

Черкаська область – 211 випадків;

Чернівецька область – 298 випадків;

Чернігівська область – 161 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні: основне

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 132 559 людей. 78 269 з них отримали першу дозу препарату, а решта 54 290 завершили курс вакцинації, отримавши другу ін'єкцію.

Впродовж доби працювали:

890 мобільних бригад,

2 948 пунктів щеплення;

329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення зробили 6 248 155 мешканців України. 6 248 153 людини отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 114 061 (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом і першою, і другою дозою в Україні проведено 11 362 214 щеплень.

Рівень захворюваності не перевищений лише в 3 регіонах

Джерело: МОЗ

Станом на 18 вересня рівень захворюваності на коронавірус не перевищений лише у Закарпатській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Ситуація з COVID-19 загострюється: в 10 регіонах надмірна кількість госпіталізованих

Джерело: МОЗ

Поки що вся Україна перебуває у зеленій зоні карантину. Але нині показники госпіталізацій перевищені у 10 регіонах України:

Вінницька область – 66,3%,

Дніпропетровська область – 69,0%,

Закарпатська область – 65,9%,

Луганська область – 71,5%,

Львівська область – 68,6%,

Миколаївська область – 105,1%,

Рівненська область – 82,5%

Сумська область – 56,7%,

Харківська область – 59,0%,

Хмельницька область – 51,3%.

Новини про коронавірус у світі 18 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 18 вересня по всьому світу зафіксували понад 227 мільйонів хворих на коронавірус, більш ніж 4,6 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 41,9 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 672 тисяч американців.

22 мільйони вакцинацій за день: в Індії рекордом привітали прем'єра з днем народження

Джерело: The Straits Times

В Індії встановили національний рекорд з вакцинації проти коронавірусу. Лише за добу щепили 22 мільйони людей. Рекорд присвятили дню народження глави уряду Нарендрі Моді.

У США не рекомендують бустерну дозу вакцини проти коронавірусу: причина

Джерело: NBC News

У FDA заявили, що поки що є недостатньо доказів того, що третя доза вакцини проти коронавірусу є цілком безпечною. Тож бустерну дозу дозволили лише літнім людям у віці від 65 років та людям з групи високого ризику зараження.

Днем раніше 4 регіони можуть перейти у червону зону, закінчилась Moderna: новини про коронавірус 17 вересня

Дослідження коронавірусу

Як часто у дітей виникає постковідний синдром: нові дані з Ізраїлю

Джерело: The Times of Israel

Згідно з даними національного дослідження Ізраїлю, більш ніж 11% дітей, яким діагностували COVID-19, мають симптоми хвороби понад 12 тижнів після зараження.

Як часто виникає алергія на COVID-вакцини від Pfizer та Moderna

Джерело: JAMA Network Open

Алергія на мРНК-вакцини проти COVID-19 зустрічається рідко. Й зазвичай вона проходить у легкій формі.