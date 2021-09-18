Новини про коронавірус в Україні 18 вересня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 17 вересня, в Україні виявили ще 6 234 випадки зараження коронавірусом. До лікарень госпіталізували 1 719 людей з COVID-19 або вираженими симптомами хвороби. За цей самий період померли 79 хворих, натомість 1 763 пацієнти виписали.
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Впродовж 17 вересня в Україні провели 72 474 тести на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 35 713,
- методом ІФА – 9 235,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 526.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 448 211 досліджень для виявлення вірусу методом ПЛР.
Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили
- Київ – 416 випадків;
- Вінницька область – 133 випадки;
- Волинська область – 209 випадків;
- Дніпропетровська область – 434 випадки;
- Донецька область – 272 випадки;
- Житомирська область – 215 випадків;
- Закарпатська область – 44 випадки;
- Запорізька область – 260 випадків;
- Івано-Франківська область – 206 випадків;
- Київська область – 207 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 246 випадків;
- Львівська область – 585 випадків;
- Миколаївська область – 106 випадків;
- Одеська область – 399 випадків;
- Полтавська область – 176 випадків;
- Рівненська область – 179 випадків;
- Сумська область – 170 випадків;
- Тернопільська область – 219 випадків;
- Харківська область – 761 випадок;
- Херсонська область – 127 випадків;
- Хмельницька область – 160 випадків;
- Черкаська область – 211 випадків;
- Чернівецька область – 298 випадків;
- Чернігівська область – 161 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Вакцинація в Україні: основне
За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 132 559 людей. 78 269 з них отримали першу дозу препарату, а решта 54 290 завершили курс вакцинації, отримавши другу ін'єкцію.
Впродовж доби працювали:
- 890 мобільних бригад,
- 2 948 пунктів щеплення;
- 329 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення зробили 6 248 155 мешканців України. 6 248 153 людини отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 114 061 (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
Загалом і першою, і другою дозою в Україні проведено 11 362 214 щеплень.
Рівень захворюваності не перевищений лише в 3 регіонах
Джерело: МОЗ
Станом на 18 вересня рівень захворюваності на коронавірус не перевищений лише у Закарпатській, Кіровоградській та Миколаївській областях.
Ситуація з COVID-19 загострюється: в 10 регіонах надмірна кількість госпіталізованих
Джерело: МОЗ
Поки що вся Україна перебуває у зеленій зоні карантину. Але нині показники госпіталізацій перевищені у 10 регіонах України:
- Вінницька область – 66,3%,
- Дніпропетровська область – 69,0%,
- Закарпатська область – 65,9%,
- Луганська область – 71,5%,
- Львівська область – 68,6%,
- Миколаївська область – 105,1%,
- Рівненська область – 82,5%
- Сумська область – 56,7%,
- Харківська область – 59,0%,
- Хмельницька область – 51,3%.
Новини про коронавірус у світі 18 вересня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 18 вересня по всьому світу зафіксували понад 227 мільйонів хворих на коронавірус, більш ніж 4,6 мільйона з яких, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 41,9 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 672 тисяч американців.
22 мільйони вакцинацій за день: в Індії рекордом привітали прем'єра з днем народження
Джерело: The Straits Times
В Індії встановили національний рекорд з вакцинації проти коронавірусу. Лише за добу щепили 22 мільйони людей. Рекорд присвятили дню народження глави уряду Нарендрі Моді.
У США не рекомендують бустерну дозу вакцини проти коронавірусу: причина
Джерело: NBC News
У FDA заявили, що поки що є недостатньо доказів того, що третя доза вакцини проти коронавірусу є цілком безпечною. Тож бустерну дозу дозволили лише літнім людям у віці від 65 років та людям з групи високого ризику зараження.
Днем раніше 4 регіони можуть перейти у червону зону, закінчилась Moderna: новини про коронавірус 17 вересня
Дослідження коронавірусу
Як часто у дітей виникає постковідний синдром: нові дані з Ізраїлю
Джерело: The Times of Israel
Згідно з даними національного дослідження Ізраїлю, більш ніж 11% дітей, яким діагностували COVID-19, мають симптоми хвороби понад 12 тижнів після зараження.
Як часто виникає алергія на COVID-вакцини від Pfizer та Moderna
Джерело: JAMA Network Open
Алергія на мРНК-вакцини проти COVID-19 зустрічається рідко. Й зазвичай вона проходить у легкій формі.