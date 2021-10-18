Новини про коронавірус в Україні 18 жовтня
Захворюваність висока: в Україні за добу 9,5 тисяч інфікованих
Джерело: МОЗ
В Україні впродовж доби виявили 9 524 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 3 127 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 177 пацієнтів. Водночас видужала 3 421 людина.
Днем раніше Назвали дату піку пандемії в Україні, зростання госпіталізацій: новини про коронавірус 17 жовтня
Лабораторії провели 49449 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 23 992,
- методом ІФА – 2 946,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 22511.
Поширення коронавірусу в регіонах: добовий приріст
- Київ – 416 випадків;
- Вінницька область – 110 випадків;
- Волинська область – 284 випадки;
- Дніпропетровська область – 782 випадки;
- Донецька область – 537 випадків;
- Житомирська область – 703 випадки;
- Закарпатська область – 47 випадків;
- Запорізька область – 542 випадки;
- Івано-Франківська область – 184 випадки;
- Київська область – 195 випадків;
- Кіровоградська область – 71 випадок;
- Луганська область – 194 випадки;
- Львівська область – 546 випадків;
- Миколаївська область – 178 випадків;
- Одеська область – 1367 випадків;
- Полтавська область – 81 випадок;
- Рівненська область – 169 випадків;
- Сумська область – 488 випадків;
- Тернопільська область – 287 випадків;
- Харківська область – 823 випадки;
- Херсонська область – 469 випадків;
- Хмельницька область – 251 випадок;
- Черкаська область – 283 випадки;
- Чернівецька область – 391 випадок;
- Чернігівська область – 126 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації проти COVID-19
Впродовж доби щеплення проти коронавірусу отримали 55 897 людей, зокрема, першу дозу – 33 680 людей, другу дозу отримали ще 22 217 людей.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
У МОЗ допустили розширення червоної зони найближчим часом
Джерело: 24 канал
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив, що темпи вакцинації треба збільшити, аби уникнути зростання захворюваності. Він не виключає, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити й в інших областях.
Зливають вакцину в умивальник за 2 тисячі: як медики підробляють сертифікати вакцинації
Джерело: ТСН
Карантинні обмеження та вимоги роботодавців посприяли тому, що в Україні дедалі частіше підроблюють сертифікати про вакцинацію. Зокрема, цинічна антивакцинаційна схема особливо поширилася в прикордонних регіонах. Щоб отримати необхідний для роботи в Євросоюзі міжнародний сертифікат про вакцинацію препаратом Pfizer, люди платять, щоб НЕ отримати щеплення. Місцеві медики у пунктах щеплення, замість уколу просто зливають дозу препарату в рукомийник. Люди платять за такі шахрайській дії медиків від 2 до 2,5 тисяч гривень.
Чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун: Радуцький назвав умови
Джерело: 24 канал
В Україні щодня фіксують високі показники захворюваності на коронавірус. Попри це, "закривати" країну на черговий локдаун уряд поки не планує. Допомогти протистоянню COVID-19 має вакцинація.
У Львові почали діяти посилені карантинні обмеження
Джерело: 24 канал
Через зростання кількості хворих на COVID-19 у Львові з 18 жовтня посилили карантинні обмеження. Вони стосуються усіх сфер – освіти, торгівлі, культури тощо.
До теми У Львові посилили карантин: як працюють школи та заклади харчування
Новини про коронавірус у світі 18 жовтня
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 18 жовтня по всьому світу зафіксували понад 240,7 мільйонів хворих на COVID-19 та 4,9 мільйона смертей внаслідок недуги. Тим часом у ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші, адже у бідніших країнах низький рівень тестування населення.
Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 44,9 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.
Схвалили ліки від астми, які допоможуть і від коронавірусу
Джерело: Sky News
Національна служба охорони здоров'я в Англії схвалила препарат, який застосовують у найважчих випадках астми, коли препарати першої лінії не можуть допомогти пацієнту. Цей препарат, ймовірно, можна застосовувати і проти коронавірусу. Препарат є моноклональним антитілом – із групи ліків, які також використовуються для лікування COVID-19. Попередньо, у квітні, його схвалили для використання в Шотландії.
До теми Суд просять визнати противправним наказ про перелік професій для обов'язкової вакцинації
Дослідження коронавірусу
Як шкідливі звички впливають на ризик зараження коронавірусом після вакцинації
Джерело: Online library
Тютюн, алкоголь і наркотики також підвищують ймовірність розвитку важких ускладнень при COVID-19 навіть з урахуванням повної вакцинації.
Наскільки частіше помирають невакциновані люди від коронавірусу штаму Дельта
Джерело: CDC
У людей, які невакциновані проти COVID-19, в 11 разів вищий ризик померти при зараженні особливо небезпечним штамом вірусу Дельта, ніж у щеплених.
МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу