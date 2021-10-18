У Львові посилили карантин, які шанси померти від Дельти: новини про коронавірус 18 жовтня

У МОЗ допустили розширення червоної зони найближчим часом. У Львові почали діяти посилені карантинні обмеження. Визначили, наскільки частіше помирають невакциновані люди від коронавірусу штаму Дельта. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 18 жовтня

Захворюваність висока: в Україні за добу 9,5 тисяч інфікованих

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж доби виявили 9 524 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 3 127 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 177 пацієнтів. Водночас видужала 3 421 людина.

Днем раніше Назвали дату піку пандемії в Україні, зростання госпіталізацій: новини про коронавірус 17 жовтня

Лабораторії провели 49449 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 23 992,

методом ІФА – 2 946,

досліджень експрес-тестами на антиген – 22511.

Поширення коронавірусу в регіонах: добовий приріст

Київ – 416 випадків;

Вінницька область – 110 випадків;

Волинська область – 284 випадки;

Дніпропетровська область – 782 випадки;

Донецька область – 537 випадків;

Житомирська область – 703 випадки;

Закарпатська область – 47 випадків;

Запорізька область – 542 випадки;

Івано-Франківська область – 184 випадки;

Київська область – 195 випадків;

Кіровоградська область – 71 випадок;

Луганська область – 194 випадки;

Львівська область – 546 випадків;

Миколаївська область – 178 випадків;

Одеська область – 1367 випадків;

Полтавська область – 81 випадок;

Рівненська область – 169 випадків;

Сумська область – 488 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 823 випадки;

Херсонська область – 469 випадків;

Хмельницька область – 251 випадок;

Черкаська область – 283 випадки;

Чернівецька область – 391 випадок;

Чернігівська область – 126 випадків.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 644 694 випадки коронавірусної хвороби. Станом на 18 жовтня одужало – 2 329 418 людей. Водночас померли від недуги 60 810 мешканців країни.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Впродовж доби щеплення проти коронавірусу отримали 55 897 людей, зокрема, першу дозу – 33 680 людей, другу дозу отримали ще 22 217 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 реципієнтів, 7 956 093 отримали щонайменше одну дозу, а 6 490 162 – обидві (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні зробили 14 446 255 щеплень проти коронавірусу.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

У МОЗ допустили розширення червоної зони найближчим часом

Джерело: 24 канал

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив, що темпи вакцинації треба збільшити, аби уникнути зростання захворюваності. Він не виключає, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити й в інших областях.

Зливають вакцину в умивальник за 2 тисячі: як медики підробляють сертифікати вакцинації

Джерело: ТСН

Карантинні обмеження та вимоги роботодавців посприяли тому, що в Україні дедалі частіше підроблюють сертифікати про вакцинацію. Зокрема, цинічна антивакцинаційна схема особливо поширилася в прикордонних регіонах. Щоб отримати необхідний для роботи в Євросоюзі міжнародний сертифікат про вакцинацію препаратом Pfizer, люди платять, щоб НЕ отримати щеплення. Місцеві медики у пунктах щеплення, замість уколу просто зливають дозу препарату в рукомийник. Люди платять за такі шахрайській дії медиків від 2 до 2,5 тисяч гривень.

Чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун: Радуцький назвав умови

Джерело: 24 канал

В Україні щодня фіксують високі показники захворюваності на коронавірус. Попри це, "закривати" країну на черговий локдаун уряд поки не планує. Допомогти протистоянню COVID-19 має вакцинація.

У Львові почали діяти посилені карантинні обмеження

Джерело: 24 канал

Через зростання кількості хворих на COVID-19 у Львові з 18 жовтня посилили карантинні обмеження. Вони стосуються усіх сфер – освіти, торгівлі, культури тощо.

До теми У Львові посилили карантин: як працюють школи та заклади харчування

Новини про коронавірус у світі 18 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 18 жовтня по всьому світу зафіксували понад 240,7 мільйонів хворих на COVID-19 та 4,9 мільйона смертей внаслідок недуги. Тим часом у ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші, адже у бідніших країнах низький рівень тестування населення.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 44,9 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.

Схвалили ліки від астми, які допоможуть і від коронавірусу

Джерело: Sky News

Національна служба охорони здоров'я в Англії схвалила препарат, який застосовують у найважчих випадках астми, коли препарати першої лінії не можуть допомогти пацієнту. Цей препарат, ймовірно, можна застосовувати і проти коронавірусу. Препарат є моноклональним антитілом – із групи ліків, які також використовуються для лікування COVID-19. Попередньо, у квітні, його схвалили для використання в Шотландії.

До теми Суд просять визнати противправним наказ про перелік професій для обов'язкової вакцинації

Дослідження коронавірусу

Як шкідливі звички впливають на ризик зараження коронавірусом після вакцинації

Джерело: Online library

Тютюн, алкоголь і наркотики також підвищують ймовірність розвитку важких ускладнень при COVID-19 навіть з урахуванням повної вакцинації.

Наскільки частіше помирають невакциновані люди від коронавірусу штаму Дельта

Джерело: CDC

У людей, які невакциновані проти COVID-19, в 11 разів вищий ризик померти при зараженні особливо небезпечним штамом вірусу Дельта, ніж у щеплених.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу