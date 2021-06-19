Новини про коронавірус 19 червня: Delta-штам стає домінантним, відкриття пам'ятнику медикам

У Києві відкрили пам'ятник медикам, які померли від коронавірусу. Штам коронавірусу Delta стає домінантним варіантом у світі. США інвестують понад 3 мільярди доларів у таблетки від коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 червня.

Новини про коронавірус в Україні 19 червня

Статистика захворюваності в країні

Джерело: МОЗ України

За минулу добу в Україні виявили 852 хворих на коронавірус. Серед них 23 дитини та 41 медпрацівник.

Днем раніше Новини про коронавірус 18 червня: скільки коштує вакцина, рекорд щеплених в Україні

До лікарень госпіталізували 571 людину. Ще 40 інфікованих померли. Зате виписали 2 736 людей.

Впродовж минулої доби в Україні провели 49 630 тестувань. Так, методом ПЛР дослідили зразки 26 463 людей. Також за цей період було проведено 8 608 тестувань методом ІФА та 14 559 експрес-тестами на антиген.

За весь час пандемії в країні:

виявили – 2 229 044 інфікованих;

одужали – 2 150 708 людей;

померли – 51 992 пацієнтів;

проведено ПЛР-тестувань – 10 656 207.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 202 випадки;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 32 випадки;

Дніпропетровська область – 44 випадки;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 42 випадки;

Івано-Франківська область – 11 випадків;

Київська область – 41 випадок;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 61 випадок;

Миколаївська область – 44 випадки;

Одеська область – 33 випадки;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 19 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 63 випадки;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 26 випадків;

Чернівецька область – 24 випадки;

Чернігівська область – 10 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

За добу проти коронавірусу вакцинували понад 60 тисяч українців

Джерело: МОЗ України

За минулу добу, 18 червня, проти коронавірусу вакцинували 67 101 мешканця України. 48 656 людей отримали першу дозу вакцини. Решта 18 445 людей отримали завершальну, другу дозу препарату.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 700 711 людей. 1 700 709 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізувались, отримавши 2 дози, 355 790 громадян. Загалом в країні провели 2 056 499 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 173,

Щеплено вакциною Coronavac – 443 525,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 413 224,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 356 399,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

У Києві відкрили пам'ятник медикам, які померли від коронавірусу

Джерело: Київська міська клінічна лікарня №4

У Києві відкрили пам'ятник на честь медичних працівників, які померли під час боротьби з коронавірусом. Монумент встановили біля центрального входу міської клінічної лікарні №4 у Солом'янському районі.



Пам'ятник померлим від COVID-19 медикам / Фото Київська міська клінічна лікарня №4

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Новини про коронавірус у світі 19 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Нині у світі зафіксували понад 177 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. І хоч більш ніж 115 мільйонів інфікованих одужали, недуга забрала життя щонайменше 3 850 742 людей.

Штам коронавірусу Delta стає домінантним варіантом у світі, – ВООЗ

Джерело: CNBC

Штам коронавірусу Delta, вперше виявлений в Індії, стає домінантним варіантом по всьому світі. Він передається з шаленою швидкістю. Так, дослідження показують, що Delta приблизно на 60% заразніший, ніж варіант Alfa, вперше виявлений у Великій Британії.

США інвестують понад 3 мільярди доларів у таблетки від коронавірусу

Джерело: Голос Америки

Адміністрація президента США Джо Байдена інвестує у розробку і виробництво нових ліків проти коронавірусу понад 3 мільярди доларів. Йдеться про антивірусні препарати, які люди могли б приймати на ранніх стадіях захворювання.

Дослідження COVID-19

Симптоми Delta-варіанту коронавірусу: хто найчастіше інфікується цим штамом

Джерело: The Lancet

Найчастіше інфіковані штамом з Індії пацієнти скаржаться на загальне нездужання, високу температуру, головний біль, біль в горлі, кашель та нежить. На перший погляд, ці симптоми схожі на звичайну застуду, при COVID-19 вони проходять значно важче.

Випадки інфікування Delta-варіантом спостерігали у всіх вікових групах, але частіше у дітей (5 – 9 років) і забезпечених людей.