Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж доби в Україні зареєстрували 182 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Серед них 11 дітей. До лікарень госпіталізували 307 людей із COVID-19 або ознаками хвороби. На жаль, ще 5 інфікованих померли. Натомість виписали 187 людей.
Днем раніше Новини про коронавірус 18 липня: Moderna в Україні, протести у Франції
Вчора в Україні провели 16 970 тестів на коронавірус. З них 9 587 методом ПЛР, 1 613 методом ІФА та 5 770 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 11 161 068 ПЛР-тестів на коронавірус.
Статистика нових випадків у регіонах за минулу добу:
- Київ – 82 випадки;
- Вінницька область – 2 випадки;
- Волинська область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 7 випадків;
- Донецька область – 2 випадки;
- Житомирська область – 18 випадків;
- Київська область – 12 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 1 випадок;
- Львівська область – 3 випадки;
- Миколаївська область – 6 випадків;
- Одеська область – 18 випадків;
- Полтавська область – 2 випадки;
- Рівненська область – 2 випадки;
- Сумська область – 3 випадки;
- Тернопільська область – 3 випадки;
- Харківська область – 10 випадків;
- Херсонська область – 2 випадки;
- Черкаська область – 5 випадків;
- Чернівецька область – 2 випадки;
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні з'являться інноваційні препарати прямої дії на коронавірус
Джерело: канал "Україна"
Віктор Ляшко заявив, що в Україні з'являться нові препарати прямої дії на COVID-19. За його словами, найближчим часом їх представлять українцям.
Віктор Ляшко
“З'явилися також інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус”.
Віктор Ляшко додав, що раніше таких препаратів в Україні ще не було. Водночас за його словами, у світі вони тільки з'являються.
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До кінця літа Дельта витіснить інші штами в Україні
Джерело: канал "Україна"
Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що штам Дельта невдовзі витіснить усі інші різновиди коронавірусу. За його словами, це може статися через один – два місяці.
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Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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Новини про коронавірус у світі 19 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: РНБО
Станом на ранок 18 липня у світі зареєстрували понад 190 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих. Водночас понад 125 мільйонів пацієнтів одужали.
ВООЗ попередила про нові небезпечні штами коронавірусу
Джерело: твіттер ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що світові загрожує поширення нових і небезпечніших штамів SARS-CoV-2. У ВООЗ побоюються, що нові штами можуть гірше піддаватись контролю.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Дослідження про коронавірус
Антитіла зберігаються до 9 місяців
Це з'ясували дослідники з Падуанського університету та Імперського коледжу Лондона.
Коронавірус викликає неврологічні хвороби навіть у дітей
Джерело: The Lancet
Діти значно легше переносять коронавірусну інфекцію і рідше потребують госпіталізації в порівнянні з дорослими. Однак вони не захищені не тільки від тяжкого перебігу COVID-19, а й від серйозних наслідків.
Як часто та які ускладнення викликає коронавірус
Джерело: The Lancet
Вчені описали найпоширеніші ускладнення, які розвиваються у пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19. Автори проаналізували зв'язок ризику ускладнень зі статтю і віком.
Ускладнення зустрічалися у 50% учасників дослідження, в тому числі у 44% тих, що вижили. Найчастішими були:
- ускладнення з боку нирок – у 24% госпіталізованих пацієнтів;
- респіраторні ускладнення – у 18%;
- системні ускладнення (порушення згортання крові, анемія, інфекції кровотоку) – у 16%;
- кардіологічні ускладнення – у 12%;
- ускладнення з боку травної системи та печінки – у 11%;
- неврологічні – у 4%.
Цікаво Вчені знайшли нові можливі шляхи проникнення коронавірусу в мозок