Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні зареєстрували 182 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Серед них 11 дітей. До лікарень госпіталізували 307 людей із COVID-19 або ознаками хвороби. На жаль, ще 5 інфікованих померли. Натомість виписали 187 людей.

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Вчора в Україні провели 16 970 тестів на коронавірус. З них 9 587 методом ПЛР, 1 613 методом ІФА та 5 770 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 11 161 068 ПЛР-тестів на коронавірус.

За весь час пандемії в країні: зареєстрували – 2 244 677 інфікованих,

одужали – 2 181 385 пацієнтів,

померли – 52 731 хворий.

Статистика нових випадків у регіонах за минулу добу:

Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 2 випадки;

Житомирська область – 18 випадків;

Київська область – 12 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 6 випадків;

Одеська область – 18 випадків;

Полтавська область – 2 випадки;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 3 випадки;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 2 випадки;

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні з'являться інноваційні препарати прямої дії на коронавірус

Джерело: канал "Україна"

Віктор Ляшко заявив, що в Україні з'являться нові препарати прямої дії на COVID-19. За його словами, найближчим часом їх представлять українцям.

Віктор Ляшко “З'явилися також інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус”.

Віктор Ляшко додав, що раніше таких препаратів в Україні ще не було. Водночас за його словами, у світі вони тільки з'являються.

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До кінця літа Дельта витіснить інші штами в Україні

Джерело: канал "Україна"

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що штам Дельта невдовзі витіснить усі інші різновиди коронавірусу. За його словами, це може статися через один – два місяці.

Зверніть увагу! В Україні підтвердили випадки інфікування Дельтою. Перші випадки зареєстрували 23 червня. Окрім цього, 14 липня виявили два випадки в Ужгороді. Всі чотири пацієнти повернулись з Росії.

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Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі 19 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 18 липня у світі зареєстрували понад 190 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих. Водночас понад 125 мільйонів пацієнтів одужали.

ВООЗ попередила про нові небезпечні штами коронавірусу

Джерело: твіттер ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що світові загрожує поширення нових і небезпечніших штамів SARS-CoV-2. У ВООЗ побоюються, що нові штами можуть гірше піддаватись контролю.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Дослідження про коронавірус

Рівень антитіл SARS-CoV-2 в організмі людини залишається високим навіть через 9 місяців після зараження. При чому, неважливо хвороба протікала із симптомами, чи без.