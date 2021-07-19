Новини про коронавірус 19 липня: 9 місяців триває імунітет, неврологічні ускладнення у дітей

В Україні зросли темпи вакцинації проти коронавірусу. Очільник МОЗ заявив, що найближчим часом штам Дельта витіснить інші мутації. ВООЗ заявила про небезпеку появи інших небезпечних варіантів коронавірусу. Вчені виявили, що імунітет до коронавірусу зберігається навіть після 9 місяців. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 липня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні зареєстрували 182 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Серед них 11 дітей. До лікарень госпіталізували 307 людей із COVID-19 або ознаками хвороби. На жаль, ще 5 інфікованих померли. Натомість виписали 187 людей.

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Вчора в Україні провели 16 970 тестів на коронавірус. З них 9 587 методом ПЛР, 1 613 методом ІФА та 5 770 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 11 161 068 ПЛР-тестів на коронавірус.

За весь час пандемії в країні:

зареєстрували – 2 244 677 інфікованих,

одужали – 2 181 385 пацієнтів,

померли – 52 731 хворий.

Статистика нових випадків у регіонах за минулу добу:

Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 2 випадки;

Житомирська область – 18 випадків;

Київська область – 12 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 6 випадків;

Одеська область – 18 випадків;

Полтавська область – 2 випадки;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 3 випадки;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 2 випадки;

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні з'являться інноваційні препарати прямої дії на коронавірус

Джерело: канал "Україна"

Віктор Ляшко заявив, що в Україні з'являться нові препарати прямої дії на COVID-19. За його словами, найближчим часом їх представлять українцям.

Віктор Ляшко “З'явилися також інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус”.

Віктор Ляшко додав, що раніше таких препаратів в Україні ще не було. Водночас за його словами, у світі вони тільки з'являються.

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До кінця літа Дельта витіснить інші штами в Україні

Джерело: канал "Україна"

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що штам Дельта невдовзі витіснить усі інші різновиди коронавірусу. За його словами, це може статися через один – два місяці.

В Україні підтвердили випадки інфікування Дельтою. Перші випадки зареєстрували 23 червня. Окрім цього, 14 липня виявили два випадки в Ужгороді. Всі чотири пацієнти повернулись з Росії.

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Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі 19 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 18 липня у світі зареєстрували понад 190 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих. Водночас понад 125 мільйонів пацієнтів одужали.

ВООЗ попередила про нові небезпечні штами коронавірусу

Джерело: твіттер ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що світові загрожує поширення нових і небезпечніших штамів SARS-CoV-2. У ВООЗ побоюються, що нові штами можуть гірше піддаватись контролю.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Дослідження про коронавірус

Рівень антитіл SARS-CoV-2 в організмі людини залишається високим навіть через 9 місяців після зараження. При чому, неважливо хвороба протікала із симптомами, чи без.