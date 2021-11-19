Ім'я першого COVID-хворого, Україна пройшла пік епідемії: новини про коронавірус 19 листопада

Україна перейшла пік захворюваності COVID-19. Хто був першим у світі пацієнтом з COVID-19: вчений назвав ім'я. Це фейк, – Ляшко про "анонімний пункт вакцинації" на Закарпатті. Це останні новини про коронавірус в Україні та світі 19 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 19 листопада

Захворюваність висока: понад 20 тисяч нових COVID-хворих за добу

Джерело: МОЗ

За попередню добу, 18 листопада, в Україні виявили 20 050 нових хворих на COVID-19. На жаль, коронавірус забрав життя ще 725 людей. За цей період до лікарень госпіталізували 3 637 осіб з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби.

До теми Кількість померлих від COVID-19 в Україні може сягнути 100 тисяч до кінця року: дані НАН

Тим часом одужали за добу більше людей, ніж захворіли – 22 304 пацієнтів. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1782 випадки;

Вінницька область – 973 випадки;

Волинська область – 589 випадків;

Дніпропетровська область – 1943 випадки;

Донецька область – 1057 випадків;

Житомирська область – 509 випадків;

Закарпатська область – 514 випадків;

Запорізька область – 1187 випадків;

Івано-Франківська область – 838 випадків;

Київська область – 945 випадків;

Кіровоградська область – 241 випадок;

Луганська область – 278 випадків;

Львівська область – 1017 випадків;

Миколаївська область – 909 випадків;

Одеська область – 916 випадків;

Полтавська область – 1050 випадків;

Рівненська область – 782 випадки;

Сумська область – 662 випадки;

Тернопільська область – 396 випадків;

Харківська область – 726 випадків;

Херсонська область – 308 випадків;

Хмельницька область – 818 випадків;

Черкаська область – 681 випадок;

Чернівецька область – 237 випадків;

Чернігівська область – 692 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Показники тестування

Упродовж 18 листопада в Україні провели 111 735 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 55 244,

методом ІФА – 14 346,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 145.

Загальна статистика хворих

За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували 3 304 058 разів.

2 726 521 людей вже подолали захворювання.

Але померли, на жаль, 80 231 інфікованих.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 15 461 886 ПЛР-тестувань.

У НАН України заявили, що до кінця року офіційне число померлих від COVID-19 в Україні може сягнути 100 тисяч. При цьому реальна кількість померлих від хвороби українців щонайменше вдвічі вища.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації: за весь час зробили понад 22 мільйони щеплень

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні 294 320 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 102 857 людей, решта 191 463 – друге. Щеплення проводилось 1 085 мобільними бригадами з імунізації, 3 254 пунктами щеплення та 455 центрами вакцинації населення.

Загальна картина вакцинацій

У МОЗ наголосили, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 12 657 192 людини, з них:

отримали одну дозу – 12 657 190 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 людини (двоє із них щепились за кордоном).

Як записатися на вакцинацію Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс



Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря. Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi . У крайньому разі можна просто прийти та стати в живу чергу.Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Можливий повторний спалах: Ляшко заявив, що Україна перейшла пік захворюваності COVID-19

Джерело: 24 канал

Віктор Ляшко 19 листопада заявив, що упродовж 2 останніх тижнів епідеміологічна ситуація в Україні покращується. Зокрема, упродовж доби 18 листопада одужало більше людей, аніж виявили нових інфікованих. Очільник МОЗ України наголосив: наразі фіксують позитивні тенденції. Окрім того, очікують, що й надалі кількість заражених йтиме на спад.

Це фейк, – Ляшко про "анонімний пункт вакцинації" на Закарпатті

Джерело: ТСН

Віктор Ляшко спростував інформацію про те, що на Закарпатті буцімто зможуть анонімно вакцинуватися ті, які раніше купили сертифікат. Насправді "ковідна амністія" діятиме за іншим механізмом. Міністр охорони здоров'я пояснив, що "ковідна амністія" може бути за двома напрямками. Однак жодна анонімність не передбачена.

Кому з українців потрібна третя доза вакцини від COVID-19: відповідь лікарки

Наразі в Україні не рекомендують робити бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Однак вона невдовзі може бути потрібна тим українцям, які входять до групи ризику. Туди входять не лише літні люди, а й громадяни з різними імунними захворюваннями. Про молодих людей поки не мовиться.

Новини про коронавірус у світі 19 листопада

П'ята хвиля COVID-19: у Європі назвали нещеплених "вірусними бомбами"

Джерело: Express

Керівництво країн Європейського Союзу побоюється приходу п'ятої хвилі COVID-19. Все це на тлі щоденного збільшення кількості нових хворих у світі.

До теми Безкоштовне чудо: німецький хірург у Львові поверне дітям можливість нормально бачити

Дослідження коронавірусу

Наскільки добре маски захищають від коронавірусу: переконливі дані

Джерело: BMJ

У всьому світі програми вакцинації виявилися безпечними та ефективними. Зупинити поширення коронавірусу допоможуть й елементарні заходи безпеки. Зокрема, вчені довели, що маски – знижують потенційну кількість захворювань на 53%. Про це свідчить дослідження, опубліковане у "Британському медичному журналі".

Хто був першим у світі пацієнтом з COVID-19: вчений назвав ім'я

Джерело: The Guardian

Провідний експерт з відстеження еволюції вірусів в Університеті Аризони Майкл Воробей назвав ім'я першого у світі пацієнта з коронавірусом. Він заявив, що заявив, що раніше Всесвітня організація охорони здоров'я помилилася з даними. А перший відомий випадок захворювання на коронавірус виявили у продавчині на ринку в місті Ухань – Вей Гуйсянь.