Новини про коронавірус в Україні
Захворіли вдвічі більше, ніж одужали
Джерело: МОЗ
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1560 людей, серед них 90 дітей та 35 медпрацівників. Найбільше хворих зареєстрували в Києві.
Госпіталізації потребували 665 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 32 людини. Водночас видужали – 898 осіб.
До теми Вакцинація запобігає смерті від Дельта штаму, – ВООЗ
- Київ – 245 випадків;
- Вінницька область – 72 випадки;
- Волинська область – 17 випадків;
- Дніпропетровська область – 61 випадок;
- Донецька область – 69 випадків;
- Житомирська область – 42 випадки;
- Закарпатська область – 18 випадків;
- Запорізька область – 80 випадків;
- Івано-Франківська область – 58 випадків;
- Київська область – 58 випадків;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 52 випадки;
- Львівська область – 57 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 105 випадків;
- Полтавська область – 38 випадків;
- Рівненська область – 17 випадків;
- Сумська область – 48 випадків;
- Тернопільська область – 87 випадків;
- Харківська область – 130 випадків;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 59 випадків;
- Черкаська область – 44 випадки;
- Чернівецька область – 82 випадки;
- Чернігівська область – 39 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати
Джерело: Міністерство та Комітет цифрової трансформації України
У Європейському союзі офіційно визнали українські сертифікати вакцинації в застосунку "Дія". Вони відповідають європейським нормам. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія.
Зеленський підписав закон про реформування медицини
Джерело: Интерфакс
Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою". Тепер уряд повинен до 1 грудня 2021 року розробити і затвердити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року.
У Львові продовжили карантин
Джерело: Львівська міськрада
У Львові вирішили продовжити карантин до 1 жовтня. Наразі місто перебуває у зеленій зоні, тож жителям слід носити маски та дотримуватись соціальної дистанції. На території Львівської МТГ продовжує діяти зелений рівень епідемічної небезпеки, який встановили 17 червня.
Правила зеленої зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Україна виділила гроші на покращення умов під час навчання у школах
Джерело: 24 канал
Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що Україна виділила понад 750 мільйонів гривень, які можна використати на засоби індивідуального захисту для школярів. Гроші на навчання в умовах карантину підуть, зокрема на маски та дезінфектори.
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У Києві закликають вакцинуватися
Джерело: КМДА
Мер Києва закликав усіх якомога швидше вакцинуватися від коронавірусу, адже це єдиний спосіб уникнути нового жорсткого карантину. Віталій Кличко водночас заявив, що в КМДА готуються до найгіршого. Він сподівається, що всі почують заклики щепитися. Міський голова надіється, що до кінця 2021 року майже всі мешканці столиці отримають укол.
Новини про коронавірус в світі
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 209,3 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,39 мільйона інфікованих.
Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37 мільйонів людей, щонайменше 624 тисячі, на жаль, померли.
У Сінгапурі британця засудили до 6 місяців ув'язнення
Джерело: CNN
У Сінгапурі до 6 місяців ув'язнення засудили британця, який відмовлявся носити маску в громадських місцях. Все тому, що він порушував карантинні обмеження. Так, його визнали винним за чотирма пунктами звинувачення. Натомість чоловік вважає таке рішення "незаконним".
У США зросла кількість хворих на коронавірус
Джерело: LA Times
Президент США Джо Байден вважає, що в країні почалася епідемія коронавірусу. Більшість госпіталізація і смертей припадає на тих, хто ще не зробив щеплення. Він також зазначив, що США прискорюються темпи вакцинації від COVID-19.
Детальніше В США почалася "пандемія нещеплених": Байден про захворюваність на COVID-19
У США схвалили вакцинацію трьома дозами: реакція ВООЗ
Джерело: The Guardian
У Всесвітній організації охорони здоров'я різко розкритикували рішення США розпочати щеплення населення трьома дозами вакцини проти COVID-19. Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обурився, що бідні країни вакцинували проти коронавірусу менш ніж 2% населення, через брак вакцин на ринку.
Французький острів закрили на карантин
Джерело: Lowcost
Французький острів Мартиніка закривають для туристів на 3 тижні. Через COVID-19 там ввели карантин. Протягом трьох тижнів на острові Мартиніка будуть зачинені всі магазини, окрім продуктових та аптек, а готелі працюватимуть лише для жителів та працівників. Інші підприємства влада просить організувати можливість працювати дистанційно.