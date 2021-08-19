ЄС визнав українські COVID-сертифікати, ВООЗ дорікнула США: новини про коронавірус 19 серпня
Джерело:24 канал
У Європейському союзі офіційно визнали українські сертифікати вакцинації в "Дії". У ВООЗ розкритикували рішення США щодо щеплення населення трьома дозами вакцини З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 209,3 мільйонів людей по всьому світу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі.
Новини про коронавірус в Україні
Захворіли вдвічі більше, ніж одужали
Джерело: МОЗ
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1560 людей, серед них 90 дітей та 35 медпрацівників. Найбільше хворих зареєстрували в Києві.
Госпіталізації потребували 665 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 32 людини. Водночас видужали – 898 осіб.
До теми Вакцинація запобігає смерті від Дельта штаму, – ВООЗ
Статистика коронавірусу у регіонах:
- Київ – 245 випадків;
- Вінницька область – 72 випадки;
- Волинська область – 17 випадків;
- Дніпропетровська область – 61 випадок;
- Донецька область – 69 випадків;
- Житомирська область – 42 випадки;
- Закарпатська область – 18 випадків;
- Запорізька область – 80 випадків;
- Івано-Франківська область – 58 випадків;
- Київська область – 58 випадків;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 52 випадки;
- Львівська область – 57 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 105 випадків;
- Полтавська область – 38 випадків;
- Рівненська область – 17 випадків;
- Сумська область – 48 випадків;
- Тернопільська область – 87 випадків;
- Харківська область – 130 випадків;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 59 випадків;
- Черкаська область – 44 випадки;
- Чернівецька область – 82 випадки;
- Чернігівська область – 39 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Увага! За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 270 226 людей. Станом на 19 серпня одужали 2 199 118 з них. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 368 пацієнтів.
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати
Джерело: Міністерство та Комітет цифрової трансформації України
У Європейському союзі офіційно визнали українські сертифікати вакцинації в застосунку "Дія". Вони відповідають європейським нормам. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія.
Зеленський підписав закон про реформування медицини
Джерело: Интерфакс
Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою". Тепер уряд повинен до 1 грудня 2021 року розробити і затвердити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року.
У Львові продовжили карантин
Джерело: Львівська міськрада
У Львові вирішили продовжити карантин до 1 жовтня. Наразі місто перебуває у зеленій зоні, тож жителям слід носити маски та дотримуватись соціальної дистанції. На території Львівської МТГ продовжує діяти зелений рівень епідемічної небезпеки, який встановили 17 червня.
Україна виділила гроші на покращення умов під час навчання у школах
Джерело: 24 канал
Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що Україна виділила понад 750 мільйонів гривень, які можна використати на засоби індивідуального захисту для школярів. Гроші на навчання в умовах карантину підуть, зокрема на маски та дезінфектори.
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У Києві закликають вакцинуватися
Джерело: КМДА
Мер Києва закликав усіх якомога швидше вакцинуватися від коронавірусу, адже це єдиний спосіб уникнути нового жорсткого карантину. Віталій Кличко водночас заявив, що в КМДА готуються до найгіршого. Він сподівається, що всі почують заклики щепитися. Міський голова надіється, що до кінця 2021 року майже всі мешканці столиці отримають укол.Довідка. У Києві зробили понад 700 тисяч щеплень від коронавірусу. В області – понад 300 тисяч. Загалом в Україні – майже 5 мільйонів.
Новини про коронавірус в світі
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 209,3 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,39 мільйона інфікованих.
Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37 мільйонів людей, щонайменше 624 тисячі, на жаль, померли.
У Сінгапурі британця засудили до 6 місяців ув'язнення
Джерело: CNN
У Сінгапурі до 6 місяців ув'язнення засудили британця, який відмовлявся носити маску в громадських місцях. Все тому, що він порушував карантинні обмеження. Так, його визнали винним за чотирма пунктами звинувачення. Натомість чоловік вважає таке рішення "незаконним".
У США зросла кількість хворих на коронавірус
Джерело: LA Times
Президент США Джо Байден вважає, що в країні почалася епідемія коронавірусу. Більшість госпіталізація і смертей припадає на тих, хто ще не зробив щеплення. Він також зазначив, що США прискорюються темпи вакцинації від COVID-19.
Детальніше В США почалася "пандемія нещеплених": Байден про захворюваність на COVID-19
У США схвалили вакцинацію трьома дозами: реакція ВООЗ
Джерело: The Guardian
У Всесвітній організації охорони здоров'я різко розкритикували рішення США розпочати щеплення населення трьома дозами вакцини проти COVID-19. Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обурився, що бідні країни вакцинували проти коронавірусу менш ніж 2% населення, через брак вакцин на ринку.
Французький острів закрили на карантин
Джерело: Lowcost
Французький острів Мартиніка закривають для туристів на 3 тижні. Через COVID-19 там ввели карантин. Протягом трьох тижнів на острові Мартиніка будуть зачинені всі магазини, окрім продуктових та аптек, а готелі працюватимуть лише для жителів та працівників. Інші підприємства влада просить організувати можливість працювати дистанційно.