ЄС визнав українські COVID-сертифікати, ВООЗ дорікнула США: новини про коронавірус 19 серпня

У Європейському союзі офіційно визнали українські сертифікати вакцинації в "Дії". У ВООЗ розкритикували рішення США щодо щеплення населення трьома дозами вакцини З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 209,3 мільйонів людей по всьому світу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі.

Новини про коронавірус в Україні

Захворіли вдвічі більше, ніж одужали

Джерело: МОЗ

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1560 людей, серед них 90 дітей та 35 медпрацівників. Найбільше хворих зареєстрували в Києві.

Госпіталізації потребували 665 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 32 людини. Водночас видужали – 898 осіб.

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Статистика коронавірусу у регіонах:

Київ – 245 випадків;

Вінницька область – 72 випадки;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 61 випадок;

Донецька область – 69 випадків;

Житомирська область – 42 випадки;

Закарпатська область – 18 випадків;

Запорізька область – 80 випадків;

Івано-Франківська область – 58 випадків;

Київська область – 58 випадків;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 52 випадки;

Львівська область – 57 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 105 випадків;

Полтавська область – 38 випадків;

Рівненська область – 17 випадків;

Сумська область – 48 випадків;

Тернопільська область – 87 випадків;

Харківська область – 130 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 59 випадків;

Черкаська область – 44 випадки;

Чернівецька область – 82 випадки;

Чернігівська область – 39 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 270 226 людей. Станом на 19 серпня одужали 2 199 118 з них. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 368 пацієнтів.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати

Джерело: Міністерство та Комітет цифрової трансформації України

У Європейському союзі офіційно визнали українські сертифікати вакцинації в застосунку "Дія". Вони відповідають європейським нормам. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія.

Зеленський підписав закон про реформування медицини

Джерело: Интерфакс

Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою". Тепер уряд повинен до 1 грудня 2021 року розробити і затвердити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року.

У Львові продовжили карантин

Джерело: Львівська міськрада

У Львові вирішили продовжити карантин до 1 жовтня. Наразі місто перебуває у зеленій зоні, тож жителям слід носити маски та дотримуватись соціальної дистанції. На території Львівської МТГ продовжує діяти зелений рівень епідемічної небезпеки, який встановили 17 червня.

Правила зеленої зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Україна виділила гроші на покращення умов під час навчання у школах

Джерело: 24 канал

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що Україна виділила понад 750 мільйонів гривень, які можна використати на засоби індивідуального захисту для школярів. Гроші на навчання в умовах карантину підуть, зокрема на маски та дезінфектори.

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У Києві закликають вакцинуватися

Джерело: КМДА

Мер Києва закликав усіх якомога швидше вакцинуватися від коронавірусу, адже це єдиний спосіб уникнути нового жорсткого карантину. Віталій Кличко водночас заявив, що в КМДА готуються до найгіршого. Він сподівається, що всі почують заклики щепитися. Міський голова надіється, що до кінця 2021 року майже всі мешканці столиці отримають укол.

Новини про коронавірус в світі

Статистика захворюваності

У Києві зробили понад 700 тисяч щеплень від коронавірусу. В області – понад 300 тисяч. Загалом в Україні – майже 5 мільйонів.

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 209,3 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,39 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37 мільйонів людей, щонайменше 624 тисячі, на жаль, померли.

У Сінгапурі британця засудили до 6 місяців ув'язнення

Джерело: CNN

У Сінгапурі до 6 місяців ув'язнення засудили британця, який відмовлявся носити маску в громадських місцях. Все тому, що він порушував карантинні обмеження. Так, його визнали винним за чотирма пунктами звинувачення. Натомість чоловік вважає таке рішення "незаконним".

У США зросла кількість хворих на коронавірус

Джерело: LA Times

Президент США Джо Байден вважає, що в країні почалася епідемія коронавірусу. Більшість госпіталізація і смертей припадає на тих, хто ще не зробив щеплення. Він також зазначив, що США прискорюються темпи вакцинації від COVID-19.

Детальніше В США почалася "пандемія нещеплених": Байден про захворюваність на COVID-19

У США схвалили вакцинацію трьома дозами: реакція ВООЗ

Джерело: The Guardian

У Всесвітній організації охорони здоров'я різко розкритикували рішення США розпочати щеплення населення трьома дозами вакцини проти COVID-19. Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обурився, що бідні країни вакцинували проти коронавірусу менш ніж 2% населення, через брак вакцин на ринку.

Французький острів закрили на карантин

Джерело: Lowcost

Французький острів Мартиніка закривають для туристів на 3 тижні. Через COVID-19 там ввели карантин. Протягом трьох тижнів на острові Мартиніка будуть зачинені всі магазини, окрім продуктових та аптек, а готелі працюватимуть лише для жителів та працівників. Інші підприємства влада просить організувати можливість працювати дистанційно.