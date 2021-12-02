Новини про коронавірус в Україні 2 грудня
Статистика захворюваності в країні
Джерело: МОЗ
Вчора в Україні виявили 13 531 хворого на коронавірус. До лікарень госпіталізували 3 003 пацієнти з COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 525 хворих. Натомість 23 535 пацієнтів видужали.
Днем раніше Ліки від COVID в Україні, коли вакцинуватись: новини про коронавірус
Темпи тестувань
За добу здійснили 86 490 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 45 544;
- методом ІФА – 8 912;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 034.
Загальна статистика поширення COVID-19
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 463 872 випадки інфікування коронавірусом. Станом на сьогодні, 2 грудня, одужали 2 995 727 людей. Натомість жертвами коронавірусної хвороби стали 87 057 мешканці країни.
Кількість хворих на коронавірус в регіонах за добу:
- Київ – 1418 випадків;
- Вінницька область – 568 випадків;
- Волинська область – 647 випадків;
- Дніпропетровська область – 682 випадки;
- Донецька область – 803 випадки;
- Житомирська область – 743 випадки;
- Закарпатська область – 469 випадків;
- Запорізька область – 709 випадків;
- Івано-Франківська область – 623 випадки;
- Київська область – 640 випадків;
- Кіровоградська область – 183 випадки;
- Луганська область – 169 випадків;
- Львівська область – 729 випадків;
- Миколаївська область – 424 випадки;
- Одеська область – 418 випадків;
- Полтавська область – 677 випадків;
- Рівненська область – 461 випадок;
- Сумська область – 371 випадок;
- Тернопільська область – 310 випадків;
- Харківська область – 501 випадок;
- Херсонська область – 150 випадків;
- Хмельницька область – 594 випадки;
- Черкаська область – 193 випадки;
- Чернівецька область – 164 випадки;
- Чернігівська область – 558 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал
Дві дози вакцини отримали понад 11 мільйонів українців
Джерело: МОЗ
Станом на 2 грудня в Україні проти коронавірусу провели майже 25 мільйонів щеплень, дві дози вакцини отримали понад 11 мільйонів українців. За добу 1 грудня провакциновано 210 869 людей. Зокрема, першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Регіони втрачають показники червоної зони, – МОЗ
Джерело: МОЗ
5 областей та Київ не відповідають критеріям червоної зони епіднебезпеки. Також 8 областей почали демонструвати позитивну динаміку.
Показники МОЗ щодо захворюваності на коронавірус / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі 2 грудня
Британія схвалила нові ліки від COVID: наскільки вони ефективні
Джерело: британський урядовий портал
Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) схвалило застосування ще одних ліків проти коронавірусу Xevudy (сотровімаб). Цей препарат знижує ризик госпіталізацій та смерті внаслідок хвороби на 79% у дорослих із групи високого ризику.
Омікрон в дії: в ПАР за добу подвоїлась кількість хворих
Джерело: Associated Press
Згідно з офіційною статистикою, кількість нових підтверджених випадків COVID-19 у Південній Африці, де вчені виявили варіант Омікрон, майже подвоїлася. За день вона зросла до 8 561 у середу в порівнянні з 4 373 днем раніше.
Франція посилила умови в'їзду для мандрівників через Omicron: що зміниться
Джерело: The Local
Франція оголосила про нові правила в'їзду. Вони стосуватимуться всіх мандрівників, які прибувають до Франції з країн, що не входять до ЄС. Так, з 4 грудня усі мандрівники, зокрема, вакциновані, щоб в'їхати до Франції з будь-якої країни за межами ЄС або Шенгенської зони, повинні пред'явити негативний тест на COVID. Це може бути ПЛР-тест або тест на антиген, проведений протягом попередніх 48 годин.
Важливо Як захиститись від коронавірусу людям з ВІЛ
Дослідження коронавірусу, розробки та вакцини
Знайшли ще один механізм дії антитіл на віруси: чому це важливо
Джерело: Cell
Вчені виявили новий спосіб, яким антитіла знищують віруси. Це може допомогти розробити нові противірусні препарати, зокрема проти COVID-19. Нове дослідження показує, що антитіла здатні ще й змінювати структуру вірусу, заважаючи йому правильно кріпитися до клітин людського тіла. Вчені експериментували з моноклональними антитілами проти вірусу Зіка та лихоманки Денге, проте вони впевнені, що результати стануть у пригоді й для інших патогенів.
Що може "вбити" COVID-19: вчені стали на крок ближче до розробки нових ліків
Джерело: MedicalXpress
У мікробіомі людини дослідники виявили метаболіти (проміжні або кінцеві продукти метаболізму), які пригнічують інфекцію COVID-19 на клітинних моделях вірусу. Нове відкриття може допомогти розробити нові ліки від коронавірусу. Це одне з перших таких досліджень, яке показало, що молекули, вироблені мікробіомом людини, можуть пригнічувати вірусні інфекції, зокрема коронавіруси.
Як покращити ефект мРНК-вакцин
Джерело: MedicalXpress
В Університеті Британської Колумбії провели нове масштабне дослідження, яке може стати основою для поточних міжнародних рекомендацій з вакцинації проти COVID-19. Водночас варто зауважити, що працю ще рецензують. Більш тривалий інтервал між першою та другою дозами мРНК-вакцини проти COVID-19 сприяє сильнішій імунній відповіді.