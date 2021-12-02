Британія схвалила нові COVID-ліки, у ПАР зросла захворюваність: новини про коронавірус 2 грудня

Британія схвалила нові ліки від COVID-19. Омікрон в дії: в ПАР за добу подвоїлась кількість хворих. Що може "вбити" COVID-19: вчені стали на крок ближче до розробки нових ліків. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 2 грудня

Статистика захворюваності в країні

Джерело: МОЗ

Вчора в Україні виявили 13 531 хворого на коронавірус. До лікарень госпіталізували 3 003 пацієнти з COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 525 хворих. Натомість 23 535 пацієнтів видужали.

Днем раніше Ліки від COVID в Україні, коли вакцинуватись: новини про коронавірус

Темпи тестувань

За добу здійснили 86 490 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 45 544;

методом ІФА – 8 912;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 034.

Загальна статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 463 872 випадки інфікування коронавірусом. Станом на сьогодні, 2 грудня, одужали 2 995 727 людей. Натомість жертвами коронавірусної хвороби стали 87 057 мешканці країни.

Кількість хворих на коронавірус в регіонах за добу:

Київ – 1418 випадків;

Вінницька область – 568 випадків;

Волинська область – 647 випадків;

Дніпропетровська область – 682 випадки;

Донецька область – 803 випадки;

Житомирська область – 743 випадки;

Закарпатська область – 469 випадків;

Запорізька область – 709 випадків;

Івано-Франківська область – 623 випадки;

Київська область – 640 випадків;

Кіровоградська область – 183 випадки;

Луганська область – 169 випадків;

Львівська область – 729 випадків;

Миколаївська область – 424 випадки;

Одеська область – 418 випадків;

Полтавська область – 677 випадків;

Рівненська область – 461 випадок;

Сумська область – 371 випадок;

Тернопільська область – 310 випадків;

Харківська область – 501 випадок;

Херсонська область – 150 випадків;

Хмельницька область – 594 випадки;

Черкаська область – 193 випадки;

Чернівецька область – 164 випадки;

Чернігівська область – 558 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Дві дози вакцини отримали понад 11 мільйонів українців

Джерело: МОЗ

Станом на 2 грудня в Україні проти коронавірусу провели майже 25 мільйонів щеплень, дві дози вакцини отримали понад 11 мільйонів українців. За добу 1 грудня провакциновано 210 869 людей. Зокрема, першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Регіони втрачають показники червоної зони, – МОЗ

Джерело: МОЗ

5 областей та Київ не відповідають критеріям червоної зони епіднебезпеки. Також 8 областей почали демонструвати позитивну динаміку.



Показники МОЗ щодо захворюваності на коронавірус / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 2 грудня

Британія схвалила нові ліки від COVID: наскільки вони ефективні

Джерело: британський урядовий портал

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) схвалило застосування ще одних ліків проти коронавірусу Xevudy (сотровімаб). Цей препарат знижує ризик госпіталізацій та смерті внаслідок хвороби на 79% у дорослих із групи високого ризику.

Омікрон в дії: в ПАР за добу подвоїлась кількість хворих

Джерело: Associated Press

Згідно з офіційною статистикою, кількість нових підтверджених випадків COVID-19 у Південній Африці, де вчені виявили варіант Омікрон, майже подвоїлася. За день вона зросла до 8 561 у середу в порівнянні з 4 373 днем раніше.

Франція посилила умови в'їзду для мандрівників через Omicron: що зміниться

Джерело: The Local

Франція оголосила про нові правила в'їзду. Вони стосуватимуться всіх мандрівників, які прибувають до Франції з країн, що не входять до ЄС. Так, з 4 грудня усі мандрівники, зокрема, вакциновані, щоб в'їхати до Франції з будь-якої країни за межами ЄС або Шенгенської зони, повинні пред'явити негативний тест на COVID. Це може бути ПЛР-тест або тест на антиген, проведений протягом попередніх 48 годин.

Важливо Як захиститись від коронавірусу людям з ВІЛ

Дослідження коронавірусу, розробки та вакцини

Знайшли ще один механізм дії антитіл на віруси: чому це важливо

Джерело: Cell

Вчені виявили новий спосіб, яким антитіла знищують віруси. Це може допомогти розробити нові противірусні препарати, зокрема проти COVID-19. Нове дослідження показує, що антитіла здатні ще й змінювати структуру вірусу, заважаючи йому правильно кріпитися до клітин людського тіла. Вчені експериментували з моноклональними антитілами проти вірусу Зіка та лихоманки Денге, проте вони впевнені, що результати стануть у пригоді й для інших патогенів.

Що може "вбити" COVID-19: вчені стали на крок ближче до розробки нових ліків

Джерело: MedicalXpress

У мікробіомі людини дослідники виявили метаболіти (проміжні або кінцеві продукти метаболізму), які пригнічують інфекцію COVID-19 на клітинних моделях вірусу. Нове відкриття може допомогти розробити нові ліки від коронавірусу. Це одне з перших таких досліджень, яке показало, що молекули, вироблені мікробіомом людини, можуть пригнічувати вірусні інфекції, зокрема коронавіруси.

Як покращити ефект мРНК-вакцин

Джерело: MedicalXpress

В Університеті Британської Колумбії провели нове масштабне дослідження, яке може стати основою для поточних міжнародних рекомендацій з вакцинації проти COVID-19. Водночас варто зауважити, що працю ще рецензують. Більш тривалий інтервал між першою та другою дозами мРНК-вакцини проти COVID-19 сприяє сильнішій імунній відповіді.