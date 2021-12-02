Британія схвалила нові COVID-ліки, у ПАР зросла захворюваність: новини про коронавірус 2 грудня

2 грудня 2021 , 14:49
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Джерело:

24 канал

Британія схвалила нові ліки від COVID-19. Омікрон в дії: в ПАР за добу подвоїлась кількість хворих. Що може "вбити" COVID-19: вчені стали на крок ближче до розробки нових ліків. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 2 грудня

Статистика захворюваності в країні

Джерело: МОЗ

Вчора в Україні виявили 13 531 хворого на коронавірус. До лікарень госпіталізували 3 003 пацієнти з COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 525 хворих. Натомість 23 535 пацієнтів видужали.

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Темпи тестувань

За добу здійснили 86 490 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 45 544;
  • методом ІФА – 8 912;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 034.

Загальна статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 463 872 випадки інфікування коронавірусом. Станом на сьогодні, 2 грудня, одужали 2 995 727 людей. Натомість жертвами коронавірусної хвороби стали 87 057 мешканці країни.

Кількість хворих на коронавірус в регіонах за добу:

  • Київ – 1418 випадків;
  • Вінницька область – 568 випадків;
  • Волинська область – 647 випадків;
  • Дніпропетровська область – 682 випадки;
  • Донецька область – 803 випадки;
  • Житомирська область – 743 випадки;
  • Закарпатська область – 469 випадків;
  • Запорізька область – 709 випадків;
  • Івано-Франківська область – 623 випадки;
  • Київська область – 640 випадків;
  • Кіровоградська область – 183 випадки;
  • Луганська область – 169 випадків;
  • Львівська область – 729 випадків;
  • Миколаївська область – 424 випадки;
  • Одеська область – 418 випадків;
  • Полтавська область – 677 випадків;
  • Рівненська область – 461 випадок;
  • Сумська область – 371 випадок;
  • Тернопільська область – 310 випадків;
  • Харківська область – 501 випадок;
  • Херсонська область – 150 випадків;
  • Хмельницька область – 594 випадки;
  • Черкаська область – 193 випадки;
  • Чернівецька область – 164 випадки;
  • Чернігівська область – 558 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Дві дози вакцини отримали понад 11 мільйонів українців

Джерело: МОЗ

Станом на 2 грудня в Україні проти коронавірусу провели майже 25 мільйонів щеплень, дві дози вакцини отримали понад 11 мільйонів українців. За добу 1 грудня провакциновано 210 869 людей. Зокрема, першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.


Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Регіони втрачають показники червоної зони, – МОЗ

Джерело: МОЗ

5 областей та Київ не відповідають критеріям червоної зони епіднебезпеки. Також 8 областей почали демонструвати позитивну динаміку.


Показники МОЗ щодо захворюваності на коронавірус / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 2 грудня

Британія схвалила нові ліки від COVID: наскільки вони ефективні

Джерело: британський урядовий портал

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) схвалило застосування ще одних ліків проти коронавірусу Xevudy (сотровімаб). Цей препарат знижує ризик госпіталізацій та смерті внаслідок хвороби на 79% у дорослих із групи високого ризику. 

Омікрон в дії: в ПАР за добу подвоїлась кількість хворих

Джерело: Associated Press

Згідно з офіційною статистикою, кількість нових підтверджених випадків COVID-19 у Південній Африці, де вчені виявили варіант Омікрон, майже подвоїлася. За день вона зросла до 8 561 у середу в порівнянні з 4 373 днем раніше.

Франція посилила умови в'їзду для мандрівників через Omicron: що зміниться

Джерело: The Local

Франція оголосила про нові правила в'їзду. Вони стосуватимуться всіх мандрівників, які прибувають до Франції з країн, що не входять до ЄС. Так, з 4 грудня усі мандрівники, зокрема, вакциновані, щоб в'їхати до Франції з будь-якої країни за межами ЄС або Шенгенської зони, повинні пред'явити негативний тест на COVID. Це може бути ПЛР-тест або тест на антиген, проведений протягом попередніх 48 годин.

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Дослідження коронавірусу, розробки та вакцини

Знайшли ще один механізм дії антитіл на віруси: чому це важливо

Джерело: Cell

Вчені виявили новий спосіб, яким антитіла знищують віруси. Це може допомогти розробити нові противірусні препарати, зокрема проти COVID-19. Нове дослідження показує, що антитіла здатні ще й змінювати структуру вірусу, заважаючи йому правильно кріпитися до клітин людського тіла. Вчені експериментували з моноклональними антитілами проти вірусу Зіка та лихоманки Денге, проте вони впевнені, що результати стануть у пригоді й для інших патогенів.

Що може "вбити" COVID-19: вчені стали на крок ближче до розробки нових ліків

Джерело: MedicalXpress

У мікробіомі людини дослідники виявили метаболіти (проміжні або кінцеві продукти метаболізму), які пригнічують інфекцію COVID-19 на клітинних моделях вірусу. Нове відкриття може допомогти розробити нові ліки від коронавірусу. Це одне з перших таких досліджень, яке показало, що молекули, вироблені мікробіомом людини, можуть пригнічувати вірусні інфекції, зокрема коронавіруси.

Як покращити ефект мРНК-вакцин

Джерело: MedicalXpress

В Університеті Британської Колумбії провели нове масштабне дослідження, яке може стати основою для поточних міжнародних рекомендацій з вакцинації проти COVID-19. Водночас варто зауважити, що працю ще рецензують. Більш тривалий інтервал між першою та другою дозами мРНК-вакцини проти COVID-19 сприяє сильнішій імунній відповіді.

 

Автор: Анастасія Кушпіт