Новини про коронавірус 2 червня: В Україні схвалили COVID-сертифікати та посилили карантин

В Україні перевірять старі зразки аналізів на наявність мутованих версій, зокрема штаму Дельта. На Львівщині посилили карантин, через загрозу нового спалаху. Кількість вакцинованих в Україні принаймні однією дозою зросла до 2 мільйонів. В Росії продовжує погіршуватись ситуація – фіксують рекордну смертність внаслідок COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 липня.

Новини про коронавірус в Україні 2 липня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За добу 1 липня на коронавірус захворіли 696 мешканців України. Серед усіх хворих за учора були 36 дітей та 33 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 439 пацієнтів з ускладненим перебігом.

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Під час хвороби, на жаль, померли ще 33 людей. Водночас видужали від хвороби – 1 197 людей.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 756 осіб;

методом ІФА – 8 924 особи;

експрес-тестами – 15 408 осіб.

Добовий приріст інфікованих в областях:

Загалом за весь час пандемії в Україні на недугу захворіло –Станом на 1 липня вдалося побороти хворобу 2 169 584 особі. Також зафіксували 52 391 летальних випадки.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 194 випадки;

Вінницька область – 5 випадків;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 36 випадків;

Донецька область – 39 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 50 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 49 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 53 випадки;

Полтавська область – 16 випадків;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 31 випадок;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 33 випадки;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 19 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Понад 2 мільйони українців отримали щонайменше одну дозу вакцини

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 1 липня в Україні вакцинували проти коронавірусу 90 959 людей. Одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані – 55 487 людей.

Станом на 1 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 людина.

З-поміж усіх імунізованих – 2 дози отримали 766 483 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 2 767 613 щеплень в Україні.

Львівщина отримала Pfizer: за добу вакцинували рекордну кількість людей

Джерело: ЛОДА

На Львівщину 1 липня надійшла чергова партія вакцини Pfizer-BioNTech. Область отримала понад 5,5 тисячі доз препарату. За добу на Львівщині провакцинували майже 5,9 тисячі людей.

Зокрема, в область надійшла чергова партія вакцин Pfizer. Львівщина отримала 5 580 доз препарату.

Коли в Україні можуть ввести вакцинацію третьою дозою

Джерело: Сніданок з 1+1

В Україні не виключають вакцинацію проти коронавірусу третьою дозою. Це потрібно у випадку ревакцинації, тобто продовження дії вакцини. Головний санлікар країни Ігор Кузін розповів, що є дві стратегії повторної вакцинації:

Перша – коли вводиться третя доза через 6 місяців після основної, це так звана бустерна .

. І друга тактика, коли ревакцинацію (повторну вакцинацію) проводять через рік.

Старі COVID-зразки українців проаналізують на наявність штаму Дельта

Джерело: Дзеркало тижня

В Україні проаналізують біологічний матеріал, зібраний під час спалаху коронавірусу в березні – квітні 2021 року. У МОЗ не виключають, що тоді країною міг циркулювати штам Дельта.

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В Україні ввели карантинні норми для протидії штаму Дельта

З 2 липня в Україні розпочали діяти змінені карантинні правила через поширення індійського штаму коронавірусу. Переважно нововведення стосуються перетину державного кордону іноземцями. Зокрема, щоб перетнути державний кордон України, іноземцям та особам без громадянства, що старші за 12 років, потрібно пройти безпосередньо на пунктах пропуску експрес-тест на антиген.

У Львові посилили карантин в громадських закладах

Джерело: фейсбук Андрія Садового

В Україні вже зафіксували перші випадки зараження новим небезпечним штамом коронавірусу Дельта. Тому у Львові готуються протидіяти ймовірному його поширенню. Зокрема, в місті посилюють дотримання карантинних заходів у закладах харчування та культури. За словами міського голови, посилення відбудеться у розумних межах. Також у місті облаштують та зарезервують додаткові ліжка з киснем для хворих на коронавірус.

В Україні затвердили COVID-сертифікати: як вони працюватимуть

Уряд ухвалив постанову щодо впровадження COVID-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від COVID-19.

Яким чином працюватиме сертифікат Усі дані про пацієнта вносять в електронну систему охорони здоров'я.

Документ можна буде згенерувати в застосунку чи на порталі Дія.

А згодом також отримати паперовий у лікаря. Зверніть увагу! COVID-сертифікати працюватимуть, як й інші документи в Дії. Перевірити, чи дійсний сертифікат, можна буде за QR-кодом. Це зручно, адже не потрібно додатково впроваджувати спеціальне обладнання для перевірки. Більше про введення ковідних сертифікатів в Україні читайте тут.

Новини про коронавірус у світі 2 липня

Статистика поширення COVID-19

Нині у світі зареєстрували майже 182 мільйони інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 954 489 пацієнтів. Водночас видужали – майже 120 мільйонів хворих.

Станом на 2 липня у світі зафіксовано більш ніж 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.

У Росії від COVID-19 померла рекордна кількість людей

Джерело: ТАСС

У Росії за добу зареєстрували новий максимум смертей від коронавірусу. За минулу добу внаслідок COVID-19 з життя пішли 679 пацієнтів – найбільше летальних випадків зареєстрували у Москві та Петербурзі – 112 та 101 відповідно.

Загальна кількість померлих внаслідок коронавірусу досягнула 136 565.

Що стосується захворюваності, то від початку пандемії в Росії зареєстрували 5 561 360 випадків зараження коронавірусною інфекцією, 23 218 з яких за минулу добу.

ЄС розширив перелік "зелених" країн для подорожей

Джерело: сайт Євроради

Рада Європейського Союзу оновила список "зелених" країн, з якими ЄС рекомендовано поступово знімати коронавірусні обмеження. Рада додала ще 10 нових країн до списку.

До критеріїв, за якими визначається готовність третіх країн для поступового скасування обмежень на подорожі до ЄС входять епідеміологічний стан та загальні зусилля у боротьбі з COVID-19, надійність та відповідність статистичної інформації, що надається країнами.

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Дослідження та розробки в контексті коронавірусу

Люди з легким перебігом COVID-19 могли раніше хворіти на інші коронавіруси

Джерело: Stanford University Medical Center

Пацієнти з COVID-19, симптоми яких були слабкими, могли раніше хворіти на схожу недугу. Вони мають ознаки попереднього інфікування менш вірулентними коронавірусами. Таке припущення зробили дослідники Школи медичного факультету Стенфордського університету.

Google вмонтує в Android цифровий паспорт вакцинації від COVID-19

Джерело: Bloomberg

В операційній системі Android з'явиться підтримка цифрових паспортів вакцинації. Це означає, що користувачі зможуть зберігати дані про вакцинацію від COVID-19 на своєму смартфоні, отримувати до них доступ в будь-який час і надавати цю інформацію, наприклад, у вигляді QR-кодів на запит.

Пошуковий гігант пообіцяв, що не буде зберігати копій особистих даних користувачів.

Цифрові паспорти вакцинації можуть отримати широку популярність завдяки уніфікації і тому, що їх складно підробити.



Паспорт вакцинації в Android / Фото Google