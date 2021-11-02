Чому молодь теж хворіє на важкий COVID-19, "червоні" області: новини про коронавірус 2 листопада

Дослідники виділили 5 генів, які активніші у молодих людей з важкими симптомами COVID-19, ніж у людей легшим перебігом. У червоній зоні перебуває 15 областей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 листопада.

Новини про коронавірус в Україні

Зросла захворюваність на COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні підтвердили 19 455 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Зокрема, захворіли 1 263 дитини та 339 медпрацівників.

До теми У МОЗ відповіли, коли в Україні буде спад захворюваності

До лікарень госпіталізували 3 188 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 700 пацієнтів – це значно більше, ніж минулої доби, коли зафіксували 298 летальних випадків. Натомість одужали вчора ще 12 639 людей з діагнозом COVID-19.

Темпи тестування на коронавірус

Впродовж доби понеділка в країні зробили 133 592 тести на наявність коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 56 930,

методом ІФА – 19 553,

досліджень експрес-тестами на антиген – 57 109.

Загальна статистика COVID-19

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 людини, з них 2 454 737 одужали. Водночас 68 727 людей померли.

Поширення коронавірусу в областях: добовий показник

Київ – 1738 випадків;

Вінницька область – 342 випадки;

Волинська область – 640 випадків;

Дніпропетровська область – 1621 випадок;

Донецька область – 741 випадок;

Житомирська область – 225 випадків;

Закарпатська область – 269 випадків;

Запорізька область – 1341 випадок;

Івано-Франківська область – 296 випадків;

Київська область – 810 випадків;

Кіровоградська область – 74 випадки;

Луганська область – 431 випадок;

Львівська область – 1104 випадки;

Миколаївська область – 710 випадків;

Одеська область – 1908 випадків;

Полтавська область – 1065 випадків;

Рівненська область – 757 випадків;

Сумська область – 570 випадків;

Тернопільська область – 497 випадків;

Харківська область – 1337 випадків;

Херсонська область – 795 випадків;

Хмельницька область – 446 випадків;

Черкаська область – 742 випадки;

Чернівецька область – 649 випадків;

Чернігівська область – 347 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Статистика вакцинації проти COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

Так, за минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 273 307 людей. Для більшості це була перша доза препарату, 207 877 людей зробили перше щеплення. Натомість завершили імунізацію вчора 65 430 людей – вони отримали другу дозу вакцини.

Актуально Зростання захворюваності: в Україні понад 19 тисяч інфікованих, смертність висока

Щеплення проводили:

1046 мобільних бригад з імунізації,

3 119 пунктів щеплення,

у 411 центрах вакцинації населення.

Загальна статистика вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії імунізували 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Які вакцини використовували для щеплень:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 134 051,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 356 359,

AstraZeneca – 1 353 333,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Загалом проведено 17 968 898 щеплень.

93,5 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані,

– наголосили у МОЗ.

Довідка! Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу У Хмельницькому від COVID-19 померла вагітна жінка

Джерело: МТРК Місто

У Хмельницькій інфекційній лікарні трапився перший випадок смерті вагітної, яка до того ж була багатодітною матір'ю – у неї залишились 11 дітей. Жінка була невакцинованою.

Настрої українців щодо коронавірусу

Джерело: "Рейтинг"

Рівень тривожності щодо ситуації з коронавірусом дещо знизився. Так, 57% опитаних заявили, що не бояться заразитися коронавірусом. Натомість 41% висловили такі побоювання. Натомість за стан здоров’я своїх близьких та рідних українці переймаються значно більше. Так, 77% респондентів хвилюються за здоров'я своїх близьких, а лише 23% – ні.

МОЗ оновило карантинні зони

Джерело: МОЗ

У жовтій зоні епідемічної небезпеки в Україні наразі залишилось дві області. Показник завантаженості ліжок з киснем повинен бути не більше 65%. У Закарпатській області він наразі становить 56,6%, у Кіровоградській – він стабільний – 40%. Втім, наразі це не є загрозою для скорочення жовтої зони та переведення цих областей у червоний рівень.

Які області у червоній зоні? Через високий коефіцієнт нових випадків інфікування, високий рівень госпіталізацій і завантаженість ліжок із киснем у червоній зоні перебуває 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

В Одесі запускають трамвай із вакцинацією

Джерело: "Наблюдатель"

Невдовзі на вулицях Одеси з'явиться новий пересувний пункт вакцинації від коронавірусу. Тепер він буде у трамваї "Одісей". Цей транспорт для щеплення можна буде зустріти на кінцевих зупинках. Проте поки не повідомили, яких саме.

В Україні відкрили пункти підтримки Дії

Джерело: фейсбук Михайла Федорова

У Києві у 2 пунктах вакцинації почали працювати перші команди підтримки Дії. Вони допомагатимуть людям самостійно генерувати COVID-сертифікати.

Ще 3 області можуть перейти в червону зону

Джерело: 24 канал

В Україні кількість хворих на коронавірус стрімко зростає. Зважаючи на це, у червону зону карантинних обмежень можуть увійти ще 3 регіони. Мовиться про Волинську, Харківську та Тернопільську області.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У Києві зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19

Джерело: МОЗ

COVID-19 продовжує забирати величезну кількість життів по всій Україні. 1 листопада від цієї хвороби померла рекордна кількість українців. Більш за все смертей – у Києві. Так, за минулу добу померли 60 пацієнтів. Це є максимальним значенням з початку пандемії.

Львівщина – у трійці лідерів за добовою смертністю від коронавірусу

Джерело: ЛОДА

Львівщина наразі перебуває у червоній карантинній зоні. Однак кількість хворих на коронавірус продовжує зростати. 1 листопада область потрапила у трійку лідерів за смертністю від COVID-19. Наразі у стаціонарах лікуються понад 3 тисячі хворих на коронавірус. Понад 200 людей перебувають у реанімації.

Важливо Скільки українців страждають від ожиріння

Кличко розповів, скільки Київ пробуде у червоній зоні

Джерело: 24 канал

Через стрімке поширення COVID-19 Київ може пробути у червоній карантинній зоні цілий місяць – тобто, до 1 грудня. Таку заяву зробив мер столиці Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів. Очільник міста наголосив, що все буде напряму залежати від актуальної статистики.

Запрацювали заводи із виробництва кисню

Джерело: 24 канал

Заводи із виробництва кисню, роботу яких було призупинено, запрацювали на повну потужність. Його вже почали розвозити до лікарень. Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда. За його словами, дефіциту кисню в Україні немає.

Коли в Україні буде пік захворюваності на коронавірус

Джерело: 24 канал

Рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусом в Україні та рівень смертності припинили стрімко зростати. Однак ризик повторного спалаху залишається. В Україні пік захворюваності на коронавірус прогнозують на листопад 2021 року.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 2 листопада у світі зафіксували понад 247 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – близько 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.

У державі Тонга зафіксували першого хворого

Джерело: CNN

Острівна держава Тонга, що в південно-західній частині Тихого океану, вперше за час пандемії виявила на своїй території хворого на коронавірус. Там 2 листопада запровадили локдаун.

Туристичний бум в Таїланді

Джерело: Bangkok Post

1 листопада Таїланд відкрився для повністю вакцинованих іноземних туристів. До країни можуть потрапити громадяни 63 держав. В перший же день відкриття стався туристичний бум. До Таїланду прибуло 6 613 мандрівників.

У Польщі на кладовищах відкрили пункти вакцинації від COVID-19

Джерело: Polsat News

У Польщі напередодні Дня поминання померлих пункти щеплень від коронавірусу почали працювати на кладовищах. Там можна вакцинуватися препаратами Pfizer та Johnson & Johnson.

Цікаво Від чого залежить розмір пеніса

У Німеччині в літаку помер пасажир з COVID-19

Джерело: WEB.DE

У Німеччині в літаку, ймовірно, під час польоту помер пасажир з COVID-19. Чоловік летів сам, тому про втрату дізнались тільки після посадки. Попередньо відомо, що померлому був 51 рік. Про це повідомляє місцева преса.

Дослідження коронавірусу

Чому молоді люди теж хворіють на важкий COVID-19

Джерело: Science Translational Medicine

У деяких здорових молодих людей розвиваються дуже серйозні симптоми коронавірусу. Чому це відбувається досі невідомо, але, здається, дослідники знайшли можливий ключ до розгадки. Так, міжнародна група дослідників виділила 5 генів, які активніші у молодих людей з важкими симптомами COVID-19, ніж у людей легшим перебігом.