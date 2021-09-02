Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Від учора в Україні зафіксували 2 477 хворих на коронавірус, зокрема, 179 дітей та 36 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 787 хворих.
На жаль, ще 44 пацієнти померли. Натомість 889 людей видужали від COVID-19.
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Рівень тестування на COVID-19
За минулу добу в Україні провели 53 715 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 23 522,
- методом ІФА – 7 954,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 239.
Добовий приріст COVID-випадків у регіонах
- Київ – 309 випадків;
- Вінницька область – 86 випадків;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 117 випадків;
- Донецька область – 100 випадків;
- Житомирська область – 77 випадків;
- Закарпатська область – 21 випадок;
- Запорізька область – 66 випадків;
- Івано-Франківська область – 102 випадки;
- Київська область – 70 випадків;
- Кіровоградська область – 24 випадки;
- Луганська область – 114 випадків;
- Львівська область – 183 випадки;
- Миколаївська область – 36 випадків;
- Одеська область – 139 випадків;
- Полтавська область – 96 випадків;
- Рівненська область – 40 випадків;
- Сумська область – 53 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 224 випадки;
- Херсонська область – 103 випадки;
- Хмельницька область – 62 випадки;
- Черкаська область – 77 випадків;
- Чернівецька область – 148 випадків;
- Чернігівська область – 78 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні станом на 2 вересня
- Впродовж доби вакцинували 119 022 людини: 38 353 з них отримали першу дозу вакцини, другу дозу – 80 669 людей.
- Загалом в країні проти COVID-19 щеплено 5 452 125 людей. 5 452 123 людини отримали перше щеплення, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози препарату – 3 906 070 людей (із них двоє отримали одну першу дозу за кордоном).
- Загалом в Україні провели 9 358 193 щеплень проти коронавірусу.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
4 області України не відповідають зеленій карантинній зоні
Джерело: МОЗ
Наразі всі українські області перебувають у зеленій зоні карантину. Згідно з даними МОЗ, епідеміологічні показники в чотирьох регіонах країни поза межами норми.
- у Луганській області показник госпіталізацій хворих коронавірусом становить 75,8%. Станом на 31 серпня він становив всього 5,2%;
- у Львівській області – кількість госпіталізованих перевищує 54,4%, ще 31 серпня показник був на рівні 23,7%;
- у Одеській області – 70,2%, хоч добу перед тим сягав всього 42,6%;
- у Херсонській – 56,2%, станом на 31 серпня становив 37%.
Новини про коронавірус у світі
Статистика захворюваності станом на 2 вересня
Джерело: Університет Гопкінса
З початку пандемії по всьому світу виявили понад 218,5 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Хвороба забрала життя 4,5 мільйона інфікованих.
Найбільше випадків передачі коронавірусу зафіксували у США – загалом там зареєстрували близько 40 мільйонів пацієнтів з COVID-19, більш ніж 642 тисячі з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.
У США викинули 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу
Джерело: NBC
Аптечні мережі й місцева влада виникнула щонайменше 15,1 мільйона доз вакцин проти коронавірусу у період з 1 березня 2021 й до нині. Причиною утилізації цих доз могли стати тріщина на ампулі, помилка при розведенні вакцини або несправність холодильника для зберігання препарату.
Куба вакцинуватиме дітей від 2 років препаратом власного виробництва
Джерело: The Guardian
На Кубі хочуть розпочати вакцинацію проти коронавірусу на дітях віком від 2 років. Для цього використовуватимуть місцевий препарат Soberana-02.
Вже цього тижня вакцинуватися дозволять підліткам. Діти молодшого віку зможуть отримати щеплення з середини вересня.
Представник міністерства охорони здоров'я Ілеан Моралес заявив, що щеплення проти коронавірусу в країні для дітей буде щорічним.
Куба планує досягти рівня вакцинації 90% до грудня поточного року. Загалом в країні схвалили 2 препарати: Abdala та Soberana-02.
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Дослідження про коронавірус
Після коронавірусу нирки можуть "постаріти" на 30 років
Джерело: The New York Times
Нирки – ще одна вразлива мішень для коронавірусу, і від різних порушень цього органу страждають навіть пацієнти, які легко перенесли інфекцію. Нове дослідження показало, що після COVID-19 може розвинутися серйозна ниркова недостатність.
Вакциновані люди удвічі рідше страждають від постковідного синдрому
Джерело: The Guardian
Вчені з Королівського коледжу Лондона виявили, що вакцинація проти коронавірусу вдвічі знижує ймовірність перенесення тривалого COVID-19. Дослідження охопило більш ніж 2 мільйони людей.
Вчені виявили, що серед повністю імунізованих, рівень госпіталізацій зменшується на 73%. Натомість ймовірність серйозних симптомів була знижена майже на третину – 31%.
Ризики розвитку симптомів впродовж 28 або більше днів після зараження знижується приблизно вдвічі при наявності двох доз вакцини.