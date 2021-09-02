Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Від учора в Україні зафіксували 2 477 хворих на коронавірус, зокрема, 179 дітей та 36 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 787 хворих.

На жаль, ще 44 пацієнти померли. Натомість 889 людей видужали від COVID-19.

Днем раніше Інноваційні ліки від США, причина важкого COVID-19: новини про коронавірус 1 вересня

Рівень тестування на COVID-19

За минулу добу в Україні провели 53 715 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 23 522,

методом ІФА – 7 954,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 239.

За весь час пандемії в країні виявили 2 290 848 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2, 2 209 754 з яких же одужали. Натомість померло від хвороби 53 877 мешканців України.

Добовий приріст COVID-випадків у регіонах

Київ – 309 випадків;

Вінницька область – 86 випадків;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 117 випадків;

Донецька область – 100 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 66 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 114 випадків;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 36 випадків;

Одеська область – 139 випадків;

Полтавська область – 96 випадків;

Рівненська область – 40 випадків;

Сумська область – 53 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 224 випадки;

Херсонська область – 103 випадки;

Хмельницька область – 62 випадки;

Черкаська область – 77 випадків;

Чернівецька область – 148 випадків;

Чернігівська область – 78 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні станом на 2 вересня

Впродовж доби вакцинували 119 022 людини: 38 353 з них отримали першу дозу вакцини, другу дозу – 80 669 людей.

Загалом в країні проти COVID-19 щеплено 5 452 125 людей. 5 452 123 людини отримали перше щеплення, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози препарату – 3 906 070 людей (із них двоє отримали одну першу дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 9 358 193 щеплень проти коронавірусу.

​

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

4 області України не відповідають зеленій карантинній зоні

Джерело: МОЗ

Наразі всі українські області перебувають у зеленій зоні карантину. Згідно з даними МОЗ, епідеміологічні показники в чотирьох регіонах країни поза межами норми.

у Луганській області показник госпіталізацій хворих коронавірусом становить 75,8%. Станом на 31 серпня він становив всього 5,2%;

у Львівській області – кількість госпіталізованих перевищує 54,4%, ще 31 серпня показник був на рівні 23,7%;

у Одеській області – 70,2%, хоч добу перед тим сягав всього 42,6%;

у Херсонській – 56,2%, станом на 31 серпня становив 37%.

Зверніть увагу! Наприкінці серпня головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, що у листопаді в Україні прогнозують червоний рівень епідеміологічної небезпеки. Ймовірно, саме тоді можуть ввести локдаун.

Новини про коронавірус у світі

Статистика захворюваності станом на 2 вересня

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії по всьому світу виявили понад 218,5 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Хвороба забрала життя 4,5 мільйона інфікованих.

Найбільше випадків передачі коронавірусу зафіксували у США – загалом там зареєстрували близько 40 мільйонів пацієнтів з COVID-19, більш ніж 642 тисячі з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

У США викинули 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу

Джерело: NBC

Аптечні мережі й місцева влада виникнула щонайменше 15,1 мільйона доз вакцин проти коронавірусу у період з 1 березня 2021 й до нині. Причиною утилізації цих доз могли стати тріщина на ампулі, помилка при розведенні вакцини або несправність холодильника для зберігання препарату.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Куба вакцинуватиме дітей від 2 років препаратом власного виробництва

Джерело: The Guardian

На Кубі хочуть розпочати вакцинацію проти коронавірусу на дітях віком від 2 років. Для цього використовуватимуть місцевий препарат Soberana-02.

Вже цього тижня вакцинуватися дозволять підліткам. Діти молодшого віку зможуть отримати щеплення з середини вересня.

Soberana-02 – вакцина Це кон'югована вакцина, яка вводиться двічі з інтервалом у 28 днів. Ефективність проти симптоматичного коронавірусу становить 62%.

Представник міністерства охорони здоров'я Ілеан Моралес заявив, що щеплення проти коронавірусу в країні для дітей буде щорічним.

Куба планує досягти рівня вакцинації 90% до грудня поточного року. Загалом в країні схвалили 2 препарати: Abdala та Soberana-02.

Актуально ВООЗ слідкує за новим штамом Мю: що про нього відомо

Дослідження про коронавірус

Після коронавірусу нирки можуть "постаріти" на 30 років

Джерело: The New York Times

Нирки – ще одна вразлива мішень для коронавірусу, і від різних порушень цього органу страждають навіть пацієнти, які легко перенесли інфекцію. Нове дослідження показало, що після COVID-19 може розвинутися серйозна ниркова недостатність.

Результати дослідження: У пацієнтів після COVID-19 ймовірність порушення роботи нирок або значного зниження їхніх функцій протягом 1 – 6 місяців в середньому на 35% вищий в порівнянні з тими, у кого не було коронавірусу. Серед ветеранів, включених в дослідження, у 4,7 тисячі людей функції нирок за рік погіршилися не менше ніж на 30%. Це еквівалентно 30 рокам зниження функціонування.

Вакциновані люди удвічі рідше страждають від постковідного синдрому

Джерело: The Guardian

Вчені з Королівського коледжу Лондона виявили, що вакцинація проти коронавірусу вдвічі знижує ймовірність перенесення тривалого COVID-19. Дослідження охопило більш ніж 2 мільйони людей.

Вчені виявили, що серед повністю імунізованих, рівень госпіталізацій зменшується на 73%. Натомість ймовірність серйозних симптомів була знижена майже на третину – 31%.

Ризики розвитку симптомів впродовж 28 або більше днів після зараження знижується приблизно вдвічі при наявності двох доз вакцини.