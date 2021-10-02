Новини про коронавірус в Україні 2 жовтня

За добу зафіксували понад 11 тисяч інфікованих

Джерело: МОЗ

За минулу добу Україні виявили 11 809 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. До лікарень госпіталізували 2 692 людини. Ще 3 469 пацієнтів одужали. Але, на жаль, 203 інфікованих померли.

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Впродовж 1 жовтня в Україні провели 91 103 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 46 962,

методом ІФА – 11 787,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 354.

Загалом станом на ранок 2 жовтня в Україні провели 12 922 388 досліджень методом ПЛР.

За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 447 222 хворих на COVID-19. 2 261 924 з них вже подолали інфекцію. Але щонайменше 56 649 інфікованих померли від наслідків, спричинених коронавірусом.

Добовий приріст захворюваності в регіонах: статистика за 2 жовтня

Київ – 534 хворих;

Вінницька область – 222 хворих;

Волинська область – 325 хворих;

Дніпропетровська область – 965 хворих;

Донецька область – 669 хворих;

Житомирська область – 409 хворих;

Закарпатська область – 135 хворих;

Запорізька область – 692 хворих;

Івано-Франківська область – 242 хворих;

Київська область – 417 хворих;

Кіровоградська область – 61 випадок;

Луганська область – 372 хворих;

Львівська область – 1 102 хворих;

Миколаївська область – 347 хворих;

Одеська область – 762 хворих;

Полтавська область – 292 хворих;

Рівненська область – 431 випадок;

Сумська область – 338 хворих;

Тернопільська область – 336 хворих;

Харківська область – 1 159 хворих;

Херсонська область – 469 хворих;

Хмельницька область – 320 хворих;

Черкаська область – 374 хворих;

Чернівецька область – 585 хворих;

Чернігівська область – 290 хворих.

* Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу в Україні провели 128 070 щеплень проти COVID-19. 71 667 людей отримали першу дозу препарату. Решта 56 403 людини отримали другу, завершальну ін'єкцію.

Протягом доби працювали:

960 мобільних бригад,

3 049 пунктів щеплення;

350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії на території країни проти коронавірусу вакцинувалися 7 144 470 людей. 7 144 468 з них отримали щонайменше одне щеплення, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 12 875 593 щеплення проти коронавірусу.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Ще одна область відповідає помаранчевій зоні, а у двох інших – значно погіршились показники

Джерело: МОЗ

3 області України не відповідають показникам жовтої зони карантину. Мова йде про Чернівецьку, Запорізьку та Сумську області.

Чи можна людям з алергією вакцинуватися проти коронавірусу

Джерело: 24 канал

Людям з будь-якою алергією можна вакцинуватися проти коронавірусу. Протипоказання існують лише для тих людей, у яких був анафілактичний шок на першу дозу. Про це розповіла медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Чого не можна робити при COVID-19 в жодному випадку: коментар експертки

Джерело: 24 канал

Самолікування може бути не менш небезпечним, ніж сама хвороба. Особливо українці зловживають антибіотиками.

Кличко назвав можливі обмеження при посиленні карантину в Києві

Джерело: 24 канал

Як відзначив мер Києві, у випадку посилення карантину у столиці можуть запровадити жорсткіші умови для невакцинованих громадян. Мовиться про те, що громадський транспорт, або ж заклади громадського харчування можуть бути доступними лише для осіб, які щепилися проти COVID-19. Адже наразі у Києві "великий відсоток людей невакцинованих ще залишається".

До теми Як отримати COVID-сертифікат в "Дія", якщо робили щеплення різними вакцинами

Новини про коронавірус у світі 2 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 2 вересня у світі виявили понад 234 мільйони випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 4,7 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – 43 621 268.

У Білому домі шоковані кількістю смертей від коронавірусу в США

Джерело: Білий дім

Від початку пандемії коронавірус забрав життя понад 700 тисяч мешканців США. У Білому домі сказали, що це "приголомшливі й жахливі" цифри.

Днем раніше Діабет може бути ускладненням, новий тест: новини про коронавірус

Дослідження та розробки

Брудне повітря погіршує перебіг COVID-19, – ВООЗ

Джерело: ВООЗ

У ВООЗ зв'язали брудне повітря з важким перебігом коронавірусу. Так, погана якість повітря посилює ризик важкого перебігу COVID-19.

Таблетки від коронавірусу успішно пройшли випробування: результати

Джерело: MSD

Фармацевтична компанія MSD зі США провела успішні випробування таблеток від коронавірусу. Таблетки знижують ризик госпіталізації на 50%. Згідно з результатами дослідження, препарат ефективний проти всіх штамів коронавірусу, зокрема проти домінантного нині варіанту Дельта.