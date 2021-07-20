Новини про коронавірус в Україні 20 липня
В Україні знову зросла кількість хворих на COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні зафіксували 598 нових хворих на COVID-19. Серед них 23 дитини.
Днем раніше Новини про коронавірус 19 липня: обов'язкова самоізоляція невакцинованих, інтервал між CoronaVac
За цей самий період до лікарень госпіталізували 279 людей. Побороти недугу вдалося 540 українцям. На жаль, померли ще 25 пацієнтів.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 21 459 людей;
- методом ІФА – 8 387 людей;
- експрес-тестами – 12 565 людей.
Всього від початку пандемії в Україні провели всього 11 182 527 ПЛР-тестувань.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Вакцинація в Україні: понад 2,7 мільйона українців щепились
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні вакцинували 81 015 людей. 50 267 з них отримали першу дозу, а 30 748 – другу. Натомість від початку вакцинальної кампанії в країні вакцинували 2 717 790 громадян. Загалом в країні провели 4 179 663 щеплень.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал
Як використовувати вакцину Moderna і скільки доз у флаконі: пояснення Ляшка
Джерело: 24 канал
В інструкції виробника вакцини вказано, що в одному флаконі 13 – 15 доз. Але на упаковці написано, що у флаконі 15 доз. Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати 15 доз. Насамперед Ляшко закликав працівників сфери охорони здоров'я використовувати флакон з вакциною повністю – щоб уникнути непотрібних залишків та ефективно використовувати допомогу.
В Україні розпочинається п'ятий етап вакцинації: до кого дійшла черга
Джерело: МОЗ України
Міністерство охорони здоров'я 21 липня розпочинає п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. Під час нього щеплення можуть отримати майже всі охочі. Головна умова – ви маєте бути старшим 18 років. При цьому пріоритет, як і раніше, надаватиметься вразливим групам населення.
Реєструватися на вакцинацію онлайн в "Дії" більше не потрібно
Джерело: "Дія"
Відтепер в Україні реєструватися на щеплення проти COVID-19 в онлайн-сервісі державних послуг "Дія" більше не потрібно. Тепер вакцинація доступна всім охочим. Це пов'язано із початком п'ятого етапу вакцинації для українців.
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Новини про коронавірус у світі 20 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: РНБО
Станом на ранок 18 липня у світі зареєстрували понад 190 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих. Водночас понад 125 мільйонів пацієнтів одужали.
У ВООЗ оновили рекомендації щодо щеплення вагітних та годуючих матерів
Джерело: WHO SAGE
За даними організації, вагітні мають більший ризик захворіти на тяжку форму коронавірусу. Недуга збільшує ймовірність передчасних пологів. Ба більше, новонароджені часто потребують інтенсивної терапії. У зв'язку з цим, як наголосили експерти, країни з обмеженим обсягом вакцин повинні вакцинувати майбутніх матерів у другу чергу:
- після медперсоналу;
- громадян похилого віку;
- людей з хронічними хворобами.
Також оновили рекомендації й для годуючих матерів. Поки що в організації немає даних, що COVID-19 є для них більшу небезпечним, ніж для інших категорій людей. Але експерти не рекомендують припиняти грудне вигодовування через вакцинацію.
Катастрофічно більше: в Індії смертність від коронавірусу занижена вдесятеро
Джерело: The Guardian
Реальна статистика летальних випадків внаслідок коронавірусу в Індії може в 10 разів перевищувати офіційні дані. Згідно з дослідженням, проведеним Центром глобального розвитку в США, з січня 2020 року по червень 2021 року від коронавірусу померло на 3 – 4,7 мільйона більше людей ніж вказано в офіційних даних. Дослідження проводилося на основі вивчення трьох різних джерел даних, аби охопити повну картину пандемії в Індії.