Новини про коронавірус в Україні 20 серпня
Статистика захворюваність на коронавірус в Україні
Джерело: МОЗ
В Україні за минулу добу виявили 1 600 хворих на коронавірус. До лікарні госпіталізували 597 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 26 людей. Водночас вдалося побороти недугу 882 людям.
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За добу протестували на коронавірус майже 50 тисяч людей, зокрема:
- методом ПЛР – 23 478,
- методом ІФА – 6 454,
- експрес-тестами – 19 010.
Загалом в Україні провели 11 773 325 тестувань методом ПЛР.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Немчінов назвав дату, коли чекати нову хвилю коронавірусу
Джерело: 24 канал
На Україну неминуче насувається нова хвиля коронавірусу, спровокована штамом Дельта. За найгіршим сценарієм, це станеться вже в третій декаді вересня. Такий прогноз зробив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. І додав. що нова хвиля може піти за трьома сценаріями.
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Новини про коронавірус у світі 20 серпня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 210 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,4 мільйона інфікованих.
Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37 мільйонів людей, щонайменше 625 тисяч, на жаль, померли.
Попри критику ВООЗ: Байден з дружиною вакцинуються від COVID-19 втретє
Джерело: ABC News
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та перша леді країни Джилл Байден отримають треті дози вакцини проти коронавірусу. Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я різко розкритикували рішення США розпочати щеплення населення бустерними дозами.
У США антивакцинаторка померла від COVID-19: перед смертю попросила щепити своїх дітей
Джерело: The Washington Post
У США від ускладнень від коронавірусу померла жінка, яка була затятою антивакцинаторкою. Перед цим недуга забрала життя її чоловіка. Перед смертю американка попросила щепити від COVID-19 своїх 4 дітей.
Нікуди без ПЛР: у Туреччині посилять обмеження для невакцинованих
Джерело: Anadolu Agency
У Туреччині тепер для невакцинованих проти коронавірусу громадян вводять нові обмеження. Зокрема, вимагатимуть доказів негативного ПЛР-тесту для відвідування низки громадських місць.
Ізраїль почав вакцинацію третьою дозою осіб, старших 40 років
Джерело: Newsru.co.il
Спеціальна комісія МОЗ Ізраїлю дозволила вакцинацію проти COVID-19 третьою дозою для осіб, віком від 40 років. Раніше бустерними дозами щеплювали лише літніх людей.
Останні новини про нові препарати та дослідження
У Великій Британії зареєстрували ліки проти коронавірусу
Джерело: The Guardian
Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA) Великої Британії схвалило препарат Ronapreve для лікування та профілактики коронавірусної інфекції COVID-19.
Вчені знайшли приховані механізми, як коронавірус проникає в організм людини
Джерело: UC San Diego UC San Diego News Center
SARS-CoV-2 інфікує клітини людини за допомогою спайкового білка, який захоплює рецептори клітин-господарів. Тепер групі вчених з США вдалося більш детально вивчити цей механізм і ідентифікувати важливих помічників спайкового білка – молекул гліканів. Це своєрідні шлюзи, через які здійснюється інфікування. Без них вірус втрачає свою здатність заражати клітини.