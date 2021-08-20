Як COVID-19 проникає в організм, коли чекати на нову хвилю: новини про коронавірус 20 серпня

Немчінов назвав дату, коли чекати нову хвилю коронавірусу. У Великій Британії зареєстрували ліки проти коронавірусу. Вчені знайшли приховані механізми, як коронавірус проникає в організм людини. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 20 серпня

Статистика захворюваність на коронавірус в Україні

Джерело: МОЗ

В Україні за минулу добу виявили 1 600 хворих на коронавірус. До лікарні госпіталізували 597 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 26 людей. Водночас вдалося побороти недугу 882 людям.

Днем раніше Смерть від Дельти на Тернопільщині, ефективність Pfizer: новини про коронавірус 19 серпня

За добу протестували на коронавірус майже 50 тисяч людей, зокрема:

методом ПЛР – 23 478,

методом ІФА – 6 454,

експрес-тестами – 19 010.

Загалом в Україні провели 11 773 325 тестувань методом ПЛР.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 222 випадки;

Вінницька область – 33 випадки;

Волинська область – 22 випадки;

Дніпропетровська область – 68 випадків;

Донецька область – 108 випадків;

Житомирська область – 48 випадків;

Закарпатська область – 20 випадків;

Запорізька область – 97 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 71 випадок;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 70 випадків;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 109 випадків;

Полтавська область – 56 випадків;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 46 випадків;

Тернопільська область – 56 випадків;

Харківська область – 86 випадків;

Херсонська область – 75 випадків;

Хмельницька область – 68 випадків;

Черкаська область – 34 випадки;

Чернівецька область – 79 випадків;

Чернігівська область – 48 випадків.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 271 826 інфікованих коронавірусом, 2 200 000 з яких вже одужали. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 394 пацієнтів.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Немчінов назвав дату, коли чекати нову хвилю коронавірусу

Джерело: 24 канал

На Україну неминуче насувається нова хвиля коронавірусу, спровокована штамом Дельта. За найгіршим сценарієм, це станеться вже в третій декаді вересня. Такий прогноз зробив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. І додав. що нова хвиля може піти за трьома сценаріями.

Актуально ЄС схвалив COVID-сертифікати України: як і коли з ними можна буде мандрувати

Новини про коронавірус у світі 20 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 210 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,4 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37 мільйонів людей, щонайменше 625 тисяч, на жаль, померли.

Попри критику ВООЗ: Байден з дружиною вакцинуються від COVID-19 втретє

Джерело: ABC News

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та перша леді країни Джилл Байден отримають треті дози вакцини проти коронавірусу. Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я різко розкритикували рішення США розпочати щеплення населення бустерними дозами.

У США антивакцинаторка померла від COVID-19: перед смертю попросила щепити своїх дітей

Джерело: The Washington Post

У США від ускладнень від коронавірусу померла жінка, яка була затятою антивакцинаторкою. Перед цим недуга забрала життя її чоловіка. Перед смертю американка попросила щепити від COVID-19 своїх 4 дітей.

Нікуди без ПЛР: у Туреччині посилять обмеження для невакцинованих

Джерело: Anadolu Agency

У Туреччині тепер для невакцинованих проти коронавірусу громадян вводять нові обмеження. Зокрема, вимагатимуть доказів негативного ПЛР-тесту для відвідування низки громадських місць.

Ізраїль почав вакцинацію третьою дозою осіб, старших 40 років

Джерело: Newsru.co.il

Спеціальна комісія МОЗ Ізраїлю дозволила вакцинацію проти COVID-19 третьою дозою для осіб, віком від 40 років. Раніше бустерними дозами щеплювали лише літніх людей.

Останні новини про нові препарати та дослідження

У Великій Британії зареєстрували ліки проти коронавірусу

Джерело: The Guardian

Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA) Великої Британії схвалило препарат Ronapreve для лікування та профілактики коронавірусної інфекції COVID-19.

Вчені знайшли приховані механізми, як коронавірус проникає в організм людини

Джерело: UC San Diego UC San Diego News Center

SARS-CoV-2 інфікує клітини людини за допомогою спайкового білка, який захоплює рецептори клітин-господарів. Тепер групі вчених з США вдалося більш детально вивчити цей механізм і ідентифікувати важливих помічників спайкового білка – молекул гліканів. Це своєрідні шлюзи, через які здійснюється інфікування. Без них вірус втрачає свою здатність заражати клітини.