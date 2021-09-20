Коли закінчиться пандемія, вплив вакцинації на менструацію: новини про коронавірус 20 вересня

В Україні перевищений показник госпіталізацій. В Україні 98% COVID-пацієнтів лікарень невакциновані. Коли закінчиться пандемія коронавірусу: головний інфекціоніст США зробив прогноз. Ще одна європейська країна почала вводити третю дозу вакцини від COVID-19. Вчені з'ясовують, чи можуть вакцини від COVID-19 впливати на менструацію. Це останні новини про коронавірус в Україні та світі 20 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 20 вересня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні виявили 2 265 нових хворих на коронавірус. Зниження рівня захворюваності спричинено меншою кількістю тестувань на вихідних. Госпіталізували до лікарень 1 255 людей з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 44 пацієнти. Натомість видужали – 565 людей.

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Динаміка тестувань на коронавірус

За добу неділі лабораторії провели 24 792 тести на виявлення коронавірус (це значно менше, ніж, приміром, 17 вересня, коли захворюваність становила понад 6 тисяч, а кількість проведених тестів – 72 474).

За добу неділі тестували:

методом ПЛР – 13 058 людей,

методом ІФА – 2 011 людей,

експрес-тестами – 9 723 людей.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 Україні повідомили про 2 350 646 випадків інфікувань.

Станом на ранок 20 вересня одужали 2 231 417 громадян. Втім, жертвами коронавірусу стали 54 919 мешканців країни.

Коронавірус в областях України: добовий приріст

Київ — 183 випадки;

Вінницька область — 85 випадків;

Волинська область — 76 випадків;

Дніпропетровська область — 148 випадків;

Донецька область — 47 випадків;

Житомирська область — 150 випадків;

Закарпатська область — 6 випадків;

Запорізька область — 122 випадки;

Івано-Франківська область — 59 випадків;

Київська область — 34 випадки;

Кіровоградська область — 6 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Львівська область — 165 випадків;

Миколаївська область — 81 випадок;

Одеська область — 182 випадки;

Полтавська область — 11 випадків;

Рівненська область — 55 випадків;

Сумська область — 67 випадків;

Тернопільська область — 174 випадки;

Харківська область — 218 випадків;

Херсонська область — 71 випадок;

Хмельницька область — 18 випадків;

Черкаська область — 37 випадків;

Чернівецька область — 200 випадків;

Чернігівська область — 41 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації в Україні

Впродовж неділі щеплення проти коронавірусу отримали ще 36 029 людей, для 21 118 людей це була перша доза вакцини. 14 911 людей завершили вакцинацію, тобто отримали другу дозу препарату.

Протягом доби працювали:

296 мобільних бригад,

1 119 пунктів щеплення;

346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії імунізували проти коронавірусу 6 304 016 людей:

з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 11 456 848 щеплень.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

В Україні перевищений показник госпіталізацій: 11 регіонів з найгіршою динамікою

Джерело: МОЗ

Станом на 20 вересня вся Україна перебуває у зеленій зоні адаптивного карантину, однак не усі області відповідають нормам цієї зони. Зокрема, показники госпіталізації пацієнтів з COVID-19 перевищені в 11 областях країни.

Вінницька – 54,9%;

Волинська – 50,7%;

Дніпропетровська – 75,2%;

Житомирська – 56,3%;

Закарпатська – 52,3%;

Луганська – 69,6%;

Миколаївська – 72,3%;

Рівненська – 87,2%;

Сумська – 61,0%;

Харківська – 75,2%;

Черкаська 72,6%.

Обов'язкової вакцинації від коронавірусу для дітей не буде, – очільник Держпродспоживслужби

Джерело: 24 канал

Міністерство охорони здоров'я рекомендує в окремих випадках вакцинувати дітей від коронавірусу. Але такі щеплення не будуть обов'язковими. Про це в ефірі 24 каналу повідомив очільник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

В Україні 98% COVID-пацієнтів лікарень невакциновані, – МОЗ

Джерело: МОЗ

Вакцинація проти коронавірусу в Україні виправдана – за останні три місяці 98,1% госпіталізованих внаслідок інфікування – невакциновані.

Новини про коронавірус у світі 20 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 20 вересня у світі виявили понад 228,5 мільйонів хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42 мільйони. Загалом COVID-19 забрав життя понад 673 тисяч американців.

Коли закінчиться пандемія коронавірусу: головний інфекціоніст США зробив прогноз

Джерело: The Telegraph

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі зробив оптимістичний прогноз щодо поширення коронавірусу в світі. Спеціаліст вважає, що пандемія може закінчитися уже на весні наступного року. При цьому Фаучі підкреслив, що коронавірус неодноразово "обманював" фахівців, через що точно передбачити терміни закінчення пандемії складно.

Ще одна європейська країна почала вводити третю дозу вакцини від COVID-19

Джерело: ANSA

Починаючи від 20 вересня ще одна країна Європи розпочне вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою вакцини. Так, Італія почала пропонувати третє щеплення найвразливішим групам населення з високих груп ризику. Вакцинацію проводитимуть препаратами Pfizer і Moderna.

Днем раніше США – проти 3-ої дози вакцини, смерть студента після щеплення: новини про коронавірус 19 вересня

Дослідження коронавірусу

Вчені з'ясовують, чи можуть вакцини від COVID-19 впливати на менструацію

Джерело: Sky News

Від початку масової вакцинації від коронавірусу з'являлося все більше свідчень про те, що щеплення змінюють менструальний цикл у жінок. Втім, експерти стверджують, що зміни носять короткостроковий характер. Вони не несуть загрози для здоров'я. Однак дослідження такого можливого побічного ефекту має вирішальне значення.