Новини про коронавірус 21 липня: поширення штаму Лямбда, COVID-19 в Україні не відступає

У світі почалось поширення штаму коронавірусу Лямбда. За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 655 людей. Вже до кінця тижня українці матимуть змогу вільно в'їжджати на територію ще 6 європейських країн. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 липня.

Новини про коронавірус в Україні 21 липня

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 655 людей. З них – 37 дітей та 18 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 13 пацієнтів. Госпіталізації потребували 508 пацієнтів.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 151 особу,

методом ІФА – 9 082 осіб,

експрес-тестами – 16 270 осіб.

Статистика COVID-19 в регіонах за добу:

Київ –232 випадки;

Вінницька область – 12 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 27 випадків;

Донецька область – 39 випадків;

Житомирська область – 10 випадків;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 31 випадок;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 13 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 14 випадків;

Одеська область – 59 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 17 випадків;

Тернопільська область – 9 випадків;

Харківська область – 41 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 12 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

Станом на 21 липня в Україні захворіли на коронавірус загалом 2 245 930 людей, одужали – 2 182 502 особи. Водночас померли від ускладнень хвороби 52 769 пацієнтів.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Всього від початку липня 2021 року в Україні зробили більше щеплень проти COVID-19, аніж за червень – понад 1,6 мільйона. Від учора проти коронавірусу вакцинували 100 003 людини: одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані – 39 416 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 778 377 людей:

1 дозу – 2 778 375 людей;

2 дози – 1 501 291 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 279 666 щеплень.

Для України відкриються ще 6 країн ЄС

Джерело: "Європейська правда"

Вже до кінця тижня українці матимуть змогу вільно в'їжджати на територію ще 6 європейських країн. Про це повідомляє низка ЗМІ. Мовиться про Австрію, Ісландію, Іспанію, Люксембург, Португалію та Нідерланди. Крім того, Австрія та Іспанія можуть відкритися вже з 22 липня.

Цікаво У Франції без COVID-паспортів заборонили ходити в кінотеатри, театри, музеї та на масові заходи

Новини про коронавірус у світі 21 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 21 липня у світі зареєстрували 191 420 118 випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 4 116 949 хворих. Водночас 125 970 956 мільйонів пацієнтів – одужали.

ВООЗ попереджає про штам Лямбда

Джерело: твітер ВООЗ

У світі почалось поширення штаму коронавірусу Лямбда. Вперше цей варіант COVID-19 виявили у Перу в грудні 2020 року. Нині його зафіксували в 30 країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я уважно стежить за цим варіантом коронавірусу.

Кіпр оновив дані для українських туристів

Джерело: Сyprus Flight pass

Влада Кіпру заявила, що впускатиме вакцинованих іноземних мандрівників. Зокрема, тих, що отримали щеплення китайською вакциною CoronaVac. Щоб подорожувати на острів без обмежень потрібно мати дійсне свідоцтво про щеплення, дата поїздки не має перевищувати 180 днів з моменту першого позитивного результату. Також вони повинні мати сертифікат ЄС Digital COVID Recovery.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Як медичні маски забруднюють планету

Джерело: BMJ Open

За оцінками фахівців, внаслідок пандемії COVID-19 щодня утворюється до 7200 тонн медичних відходів, велика частина яких – одноразові маски. Втім фінансові та екологічні збитки можна значно скоротити. Вихід з ситуації – багаторазові маски.

Більше тут Світ задихається в масках: знайшли спосіб скоротити медичні відходи

Нові заборони у Франції

Джерело: RFI

Від 21 липня у Франції не можна відвідувати низку закладів – кінотеатри, музеї, театри, стадіони, ярмарки та різні масові заходи – без СOVID-сертифіката. Людей з цим сертифікатом будуть пускати не лише в будівлі, але і на всі заходи, які відбуваються у громадських місцях.