Обіцянка Ляшка, відсутність побічних ефектів після щеплення: новини про коронавірус 21 серпня

Віктор Ляшко обіцяв повністю вакцинувати 5 мільйонів людей за літо, однак зараз повністю щеплені – 3 066 426 людей. Побічні ефекти після щеплення не скажуть, який у вас імунітет. Ще 17 нових випадків Дельта-штаму коронавірусу виявили на Львівщині. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 20 серпня

Кількість хворих на COVID-19 збільшується

Джерело: МОЗ

В Україні за минулу добу коронавірус зафіксували у 1 732 людей. З-поміж хворих – 104 дітей та 32 медпрацівники. Госпіталізації потребували 616 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19.

Днем раніше На COVID-19 за добу захворіли 1 600 українців, понад третина – у лікарнях

Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 38 людей. Водночас одужали – 763 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 232 випадки;

Вінницька область – 27 випадків;

Волинська область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 148 випадків;

Донецька область – 111 випадків;

Житомирська область – 32 випадки;

Закарпатська область – 13 випадків;

Запорізька область – 119 випадків;

Івано-Франківська область – 33 випадки;

Київська область – 68 випадків;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 57 випадків;

Львівська область – 108 випадків;

Миколаївська область – 38 випадків;

Одеська область – 127 випадків;

Полтавська область – 33 випадки;

Рівненська область – 30 випадків;

Сумська область – 64 випадки;

Тернопільська область – 49 випадків;

Харківська область – 157 випадків;

Херсонська область – 61 випадок;

Хмельницька область – 69 випадків;

Черкаська область – 21 випадок;

Чернівецька область – 68 випадків;

Чернігівська область – 43 випадки.

Від початку епідемії коронавірусу, у нашій країні захворіло – 2 273 558 осіб. Разом з тим, одужали – 2 200 763 особи. Не вдалося побороти недугу і, на жаль, померли, – 53 432 людей.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Понад 5 мільйонів українців вакцинувались

МОЗ розглядає 3 можливих сценарії розвитку захворюваності в Україні. Мовиться про оптимістичний (вихід на рівень плато в осінній період), базовий (помірне зростання кількості хворих) і песимістичний (різкий спалах COVID-19).

Джерело: МОЗ

Понад 5 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, балотуючись на посаду, обіцяв зробити 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо. Тобто – 5 мільйонів українців мали б отримати дві дози.

Станом на 21 серпня, повністю щеплені – 3 066 426 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). За добу 20 серпня 2021 року вакциновано проти коронавірусу 147 118 людей. Одну дозу отримали 60 970 людей, повністю імунізовані – 86 148 людей.

У приміщенні ОДА в Дніпрі вакцинуватимуть людей 24 серпня

Джерело: Дніпропетровська ОДА

У Дніпрі 24 серпня біля будівлі ОДА запланували урочисті святкування та ярмарку. У самому приміщенні облдержадміністрації медики проводитимуть вакцинацію проти коронавірусу. Вакцинуватимуть людей у День Незалежності у великій залі на першому поверсі. Працюватимуть, попри свято, одразу дві мобільні бригади.

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Ще 17 випадків штаму Дельта зафіксували на Львівщині

Джерело: фейсбук Наталії Іванченко-Тімко

Ще 17 нових випадків Дельта-штаму коронавірусу виявили на Львівщині. За увесь час всього зафіксували 24 випадки. Хворі раніше не контактували між собою. Чи повертався хтось напередодні з-за кордону, чи заразився вдома – не відомо.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Одна область України не відповідає зеленій зоні

Джерело: МОЗ

Станом на ранок, 21 серпня, всі області України перебувають у зеленій зоні карантину. Однак епідеміологічні показники в одному з регіонів поза межами норми. Ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом спостерігається у Чернівецькій області.

Як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Джерело: 24 канал

Наразі у МОН планують розпочати навчання з 1 вересня в очному форматі, проте далі все буде залежати від епідеміологічної ситуації в Україні. Так, школи, де буде вакциновано понад 80% вчителів, зможуть і при посиленому карантині працювати в звичному форматі.

Новини про коронавірус у світі 21 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 210,9 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,4 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37,6 мільйонів людей, щонайменше 627 тисяч, на жаль, померли.

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Курортна Чорногорія посилює вимоги для туристів

Джерело: Vijsti online

Через стрімкий ріст захворюваності на COVID-19 уряд Чорногорії запроваджує обмеження. Тепер для в'їзду в країну теж треба надати інформацію про вакцинацію, негативний тест або довідку про перенесену хворобу. Нові правила діятимуть з 21 серпня.

Apple відклала повернення співробітників в офіси через коронавірус

Джерело: The Guardian

Apple заявила, що співробітники компанії повернуться до офісів не раніше, ніж у січні 2022 року. Рішення пояснюють спалахом захворюваності на коронавірус через новий Дельта-штам. Крім того, компанія закликає працівників вакцинуватися.

Дослідження коронавірусу

Знайшли прості способи обмежити передачу коронавірусу

Джерело: Nature Communications

Вчені провели нові експерименти і з'ясували, що передачу коронавірусу під час масових заходів у закритих приміщеннях можна значно обмежити за допомогою декількох простих способів. Серед них – ефективна вентиляція і жорсткість заходів гігієни. Це з'ясували німецькі вчені у своєму новому дослідження, опублікованому 19 серпня 2021 року.

Чи варто хвилюватись, якщо немає побічних ефектів після щеплення

Джерело: "Українська правда"

Зазвичай, після вакцинації від коронавірусу у багатьох людей спостерігають побічні ефекти. Медики кажуть, що так ваш організм вчиться боротися з недугою і це цілком нормально. Побічні ефекти після щеплення не скажуть, який у вас імунітет. Дослідники вважають, що масові заходи, на яких буде нормальна система вентиляції та люди використовуватимуть засоби гігієни, не чинитимуть істотного впливу на поширення коронавірусу.

Більше тут Немає побічних ефектів після щеплення проти COVID-19: чи варто хвилюватись