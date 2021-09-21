Обов'язкова вакцинація, 150 тисяч доз CoronaVac: новини про коронавірус 21 вересня

У МОЗ не виключають, що вакцинація українців проти COVID-19 буде обов'язковою. Україна отримала 159 000 доз вакцини CoronaVac у рамках COVAX. У МОЗ заявили, що школи можуть піти на карантин, навіть попри 80% вакцинованих працівників. Це останні новини про коронавірус в Україні та світі 21 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 21 вересня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 20 вересня, в Україні зафіксували ще 5 159 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 463 дитини та 129 медпрацівників.

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До лікарень госпіталізували 1 086 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 137 інфікованих пішли з життя. Натомість ще 2 156 людей одужали.

Також за минулу добу в Україні здійснили 63 973 тестувань на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 30 563,

методом ІФА – 7 718,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 692.

Загальна статистика

За весь час пандемії в країні виявили 2 355 805 хворих на коронавірус. 2 233 573 з них вже одужали. Натомість померли 5 5056 пацієнтів. Станом на ранок 21 вересня в Україні провели 12 515 008 досліджень методом ПЛР.

Добовий приріст нових випадків зараження в регіонах:

Київ – 399 випадків;

Вінницька область – 77 випадків;

Волинська область – 134 випадки;

Дніпропетровська область – 422 випадки;

Донецька область – 346 випадків;

Житомирська область – 82 випадки;

Закарпатська область – 79 випадків;

Запорізька область – 202 випадки;

Івано-Франківська область – 96 випадків;

Київська область – 236 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 346 випадків;

Львівська область – 518 випадків;

Миколаївська область – 61 випадок;

Одеська область – 419 випадків;

Полтавська область – 163 випадки;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 139 випадків;

Тернопільська область – 86 випадків;

Харківська область – 486 випадків;

Херсонська область – 72 випадки;

Хмельницька область – 139 випадків;

Черкаська область – 162 випадки;

Чернівецька область – 212 випадків;

Чернігівська область – 61 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу проти коронавірусу вакцинували 108 736 мешканців України. 62 909 з них отримали першу дозу, решта 45 827 отримали другу дозу, тим самим закінчивши свою імунізацію.

Протягом доби працювали:

794 мобільні бригади,

2 814 пунктів щеплення;

338 центрів вакцинації.

Натомість від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 366 925 людей, 6 366 923 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 11 565 584 щеплення (і першою, і другою дозою).

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Ляшко висловився щодо обов'язкової вакцинації проти COVID-19

Джерело: "Свобода слова на ICTV"

Понад 98% серед госпіталізованих через коронавірус – це ті, хто не вакцинувався. Аналогічна ситуація і з показниками смертності. Через це у МОЗ не виключають, що щеплення стане для українців обов'язковим. "Припускаю", – відповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Рівень захворюваності на коронавірус в областях та у Києві

Джерело: МОЗ

Нині Україна перебуває у зеленій зоні карантину. Але станом на 21 вересня рівень захворюваності на COVID-19 перевищений у 22 областях. Окрім цього, показник захворюваності перевищений у Києві. Показники не перевищені лише в Закарпатській та Кіровоградській областях.

Україна безкоштовно отримала понад 150 тисяч доз CoronaVac

Норма показника захворюваності на коронавірус для зеленої зони карантину становить 75 на 100 тисяч жителів.

Джерело: МОЗ

Україна отримала 159 000 доз вакцини CoronaVac у рамках COVAX. Партію препаратів доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Як і інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безоплатно. Разом із цією поставкою, на сьогодні ЮНІСЕФ доставив до країни 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.

Що відомо про вакцину CoronaVac? Вакцина від COVID-19 CoronaVac (Vero Cell Інактивована) вироблена китайською компанією Sinovac. Цей препарат вже використовують в Україні.



Ця вакцина схвалена ВООЗ для екстреного використання – це підтверджує, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.

COVID-сертифікати і вакцинації в Helsi

Джерело: 24 канал

Є декілька основних проблем, чому сертифікат не підтягується в додатку Helsi: це серія, номер вакцини, особисті дані пацієнта можуть не збігатися, підтягується, вони могли бути внесені некоректно ще в декларацію. Лікар може виправити медичний запис, який має некоректні дані й після цього сертифікат повинен сформуватись. Про це розповів Євген Донець – СЕО медичної інформаційної системи Helsi в інтерв'ю.

Читати повністю Про COVID-сертифікати, роботу з лікарями та нові "фішки": відверте інтерв'ю з главою Helsi

Чи уникне Київ локдауну

Джерело: 24 канал

У столиці можна уникнути локдауну, якщо вакцинуватися. Мер Києва каже, що зараз ситуація в місті досить складна, але керівництво не втрачає оптимізму. Віталій Кличко каже, що міська влада дивиться на ситуацію оптимістично. Керівництво вважає, що уникнути локдауну можна, якщо масово вакцинуватися.

Школи можуть піти на карантин

Джерело: "Свобода слова на ICTV"

У МОЗ заявили, що українські школи можуть піти на карантин, навіть попри 80% вакцинованих працівників. Адже введення карантину залежить від певних умов. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко каже, що для введення карантину в школах однієї вакцинації персоналу недостатньо.

Марченко закликав українців вакцинуватися

Джерело: Українське радіо

Сергій Марченко закликав українців вакцинуватися, щоб уникнути нових локдаунів. Адже у такому випадку відбудеться масове закриття закладів і підприємці знов втратять гроші. Саме щеплення проти COVID-19, на думку Марченка, може убезпечити українців від можливих карантинів та локдаунів.

Шкарлет прокоментував смерть 19-річного хлопця

Джерело: Укрінформ

Керівник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет стверджує, що раптова смерть студента Українського гуманітарного інституту жодним чином не пов'язана з тим, що напередодні його вакцинували від коронавірусної хвороби.

Що відомо про смерть студента на Київщині

13 вересня о 14:30 Володимир Сало отримав вакцину проти COVID-19.

До вечора хлопець почувався добре, але згодом у нього почала підвищуватися температура.

О 20:15 у юнака почалися судоми, а ще через 20 хвилин зникли пульс та дихання.

Медики інституту робили молодику штучне дихання до прибуття швидкої.

Годину хлопцю намагалися врятувати життя, однак допомогти йому не вдалося.

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Новини про коронавірус у світі 21 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 21 вересня у світі виявили понад 229,1 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42 мільйони. Загалом COVID-19 забрав життя понад 676 тисяч американців.

Джонсон закликав президента Бразилії вакцинуватися

Джерело: The Guardian

Борис Джонсон 20 вересня зустрівся з президентом Бразилії, який відомий тим, що відмовляється вакцинуватися проти COVID-19. Прем'єр-міністр Великої Британії закликав колегу зробити щеплення.