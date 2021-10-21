Захворюваність б'є рекорди, кілька регіонів посилюють карантин: новини про коронавірус 21 жовтня

В Україні рекордна кількість нових хворих та смертей від коронавірусу. Хмельницька область посилює карантинні обмеження, а Київ днями потрапить у червону зону. В Індії зробили мільярд щеплень проти COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 21 жовтня

За добу – понад 22 тисячі COVID-хворих, госпіталізацій досі багато

Джерело: МОЗ

За попередню добу, 20 жовтня, в Україні виявили 22 415 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 4 892 людей. На жаль, ще 546 мешканців України померли внаслідок недуги. Натомість одужали 8 036 пацієнтів.

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Кількість нових випадків та смертей – абсолютний антирекорд з початку пандемії.

Темпи тестування населення

Впродовж минулої доби в Україні провели майже 136 тисяч різних тестувань на коронавірус

Загалом за весь час пандемії в країні провели 13 781 546 досліджень методом ПЛР.

в Україні офіційно підтвердили 2 701 600 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Хворобу вдалося подолати 2 352 835 людям. Але, на жаль, з життя пішли 62 389 пацієнтів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській, Одеській, Львівській, Запорізькій і Харківській областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 192 випадки;

Вінницька область – 462 випадки;

Волинська область – 436 випадків;

Дніпропетровська область – 1 308 випадків;

Донецька область – 1 058 випадків;

Житомирська область – 1 562 випадки;

Закарпатська область – 319 випадків;

Запорізька область – 1 355 випадків;

Івано-Франківська область – 861 випадок;

Київська область – 728 випадків;

Кіровоградська область – 156 випадків;

Луганська область – 819 випадків;

Львівська область – 1 388 випадків;

Миколаївська область – 410 випадків;

Одеська область – 1 528 випадків;

Полтавська область – 996 випадків;

Рівненська область – 705 випадків;

Сумська область – 1 100 випадків;

Тернопільська область – 787 випадків;

Харківська область – 1319 випадків;

Херсонська область – 1143 випадки;

Хмельницька область – 1002 випадки;

Черкаська область – 469 випадків;

Чернівецька область – 578 випадків;

Чернігівська область – 734 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як просувається вакцинальна кампанія

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 15 117 165 щеплень.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Чому вакциновані українці продовжують заражатися коронавірусом

Джерело: ТСН

Після вакцинації проти коронавірусу інколи трапляються випадки, коли люди повторно хворіють на COVID-19. Лікарі кажуть, що причина полягає у тому, що відсутній колективний імунітет. Циркуляція вірусу залишається дуже високою, а темпи імунізації не дозволяють виробитися колективному імунітету.

Кисню для лікування пацієнтів з СOVID-19 не вистачає: складна ситуація у черкаських лікарнях

Джерело: 24 канал

Ситуація із поширення коронавірусу в Україні погіршується. Основна проблема, яка склалася, зокрема, в медзакладах Черкас – недостатнє забезпечення киснем хворих пацієнтів. Все це через збільшення кількості "важких" хворих. За звичних умов потреба в кисні – в сотню разів менша.

Кожен 600-й українець помер від COVID-19

Джерело: фейсбук Тараса Козака

Вже кожен 600-й українець помер від ковіду. Це офіційна статистика.

Хмельницька область посилює карантинні обмеження

Джерело: Хмельницька ОДА

У Хмельницькій області через погіршення епідемічної ситуації з 23 жовтня посилять карантинні обмеження. Нововведення стосуватимуться діяльності різних закладів, ринків та торгових центрів.

Київ днями потрапить у червону зону, – Кличко

Джерело: Офіційний портал Києва

Мер Києва Віталій Кличко анонсував перехід столиці України до червоної карантинної зони. Таке рішення буде ухвалено уже 22 жовтня.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Днем раніше Які області посилюють карантин, розріджувачі крові при легкому перебігу: новини про коронавірус

Новини про коронавірус у світі 21 жовтня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 20 жовтня у світі виявили понад 242 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів. Тим часом у ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші, адже у бідніших країнах низький рівень тестування населення.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.

На рік довше, ніж потрібно, – у ВООЗ заявили, скільки ще триватиме пандемія

Джерело: BBC

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 триватиме на рік довше, ніж передбачалося. Причина – повільні темпи вакцинації у бідних країнах. Це означає, що коронакриза може "легко затягнутися до 2022 року".

Дані про першу мутацію Дельти в Ізраїлі передадуть в Європу

Джерело: Times of Israel

Штам коронавірусу Дельта AY4.2 вперше виявили в Ізраїлі 19 жовтня 2021 року. Дані про мутований варіант передадуть до Європи.

В Індії зробили мільярд щеплень проти COVID-19: першою дозою вакциновано 70% населення

Джерело: The Guardian

В Індії зробили мільярд щеплень проти коронавірусу. В країні планують вакцинувати до кінця року 944 мільйони дорослого населення. В Індії проводиться в середньому 5 мільйонів щеплень за добу. Так, першу дозу вакцини отримали 75% дорослого населення, а 30% країни повністю вакциновані.