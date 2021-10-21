Захворюваність б'є рекорди, кілька регіонів посилюють карантин: новини про коронавірус 21 жовтня
Джерело:24 канал
В Україні рекордна кількість нових хворих та смертей від коронавірусу. Хмельницька область посилює карантинні обмеження, а Київ днями потрапить у червону зону. В Індії зробили мільярд щеплень проти COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 21 жовтня
За добу – понад 22 тисячі COVID-хворих, госпіталізацій досі багато
Джерело: МОЗ
За попередню добу, 20 жовтня, в Україні виявили 22 415 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 4 892 людей. На жаль, ще 546 мешканців України померли внаслідок недуги. Натомість одужали 8 036 пацієнтів.
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Кількість нових випадків та смертей – абсолютний антирекорд з початку пандемії.
Темпи тестування населення
- Впродовж минулої доби в Україні провели майже 136 тисяч різних тестувань на коронавірус
- Загалом за весь час пандемії в країні провели 13 781 546 досліджень методом ПЛР.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській, Одеській, Львівській, Запорізькій і Харківській областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 192 випадки;
- Вінницька область – 462 випадки;
- Волинська область – 436 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 308 випадків;
- Донецька область – 1 058 випадків;
- Житомирська область – 1 562 випадки;
- Закарпатська область – 319 випадків;
- Запорізька область – 1 355 випадків;
- Івано-Франківська область – 861 випадок;
- Київська область – 728 випадків;
- Кіровоградська область – 156 випадків;
- Луганська область – 819 випадків;
- Львівська область – 1 388 випадків;
- Миколаївська область – 410 випадків;
- Одеська область – 1 528 випадків;
- Полтавська область – 996 випадків;
- Рівненська область – 705 випадків;
- Сумська область – 1 100 випадків;
- Тернопільська область – 787 випадків;
- Харківська область – 1319 випадків;
- Херсонська область – 1143 випадки;
- Хмельницька область – 1002 випадки;
- Черкаська область – 469 випадків;
- Чернівецька область – 578 випадків;
- Чернігівська область – 734 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як просувається вакцинальна кампанія
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 15 117 165 щеплень.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
Чому вакциновані українці продовжують заражатися коронавірусом
Джерело: ТСН
Після вакцинації проти коронавірусу інколи трапляються випадки, коли люди повторно хворіють на COVID-19. Лікарі кажуть, що причина полягає у тому, що відсутній колективний імунітет. Циркуляція вірусу залишається дуже високою, а темпи імунізації не дозволяють виробитися колективному імунітету.
Кисню для лікування пацієнтів з СOVID-19 не вистачає: складна ситуація у черкаських лікарнях
Джерело: 24 канал
Ситуація із поширення коронавірусу в Україні погіршується. Основна проблема, яка склалася, зокрема, в медзакладах Черкас – недостатнє забезпечення киснем хворих пацієнтів. Все це через збільшення кількості "важких" хворих. За звичних умов потреба в кисні – в сотню разів менша.
Кожен 600-й українець помер від COVID-19
Джерело: фейсбук Тараса Козака
Вже кожен 600-й українець помер від ковіду. Це офіційна статистика.
Хмельницька область посилює карантинні обмеження
Джерело: Хмельницька ОДА
У Хмельницькій області через погіршення епідемічної ситуації з 23 жовтня посилять карантинні обмеження. Нововведення стосуватимуться діяльності різних закладів, ринків та торгових центрів.
Київ днями потрапить у червону зону, – Кличко
Джерело: Офіційний портал Києва
Мер Києва Віталій Кличко анонсував перехід столиці України до червоної карантинної зони. Таке рішення буде ухвалено уже 22 жовтня.
Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Днем раніше Які області посилюють карантин, розріджувачі крові при легкому перебігу: новини про коронавірус
Новини про коронавірус у світі 21 жовтня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 20 жовтня у світі виявили понад 242 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів. Тим часом у ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші, адже у бідніших країнах низький рівень тестування населення.
Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.
На рік довше, ніж потрібно, – у ВООЗ заявили, скільки ще триватиме пандемія
Джерело: BBC
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 триватиме на рік довше, ніж передбачалося. Причина – повільні темпи вакцинації у бідних країнах. Це означає, що коронакриза може "легко затягнутися до 2022 року".
Дані про першу мутацію Дельти в Ізраїлі передадуть в Європу
Джерело: Times of Israel
Штам коронавірусу Дельта AY4.2 вперше виявили в Ізраїлі 19 жовтня 2021 року. Дані про мутований варіант передадуть до Європи.
В Індії зробили мільярд щеплень проти COVID-19: першою дозою вакциновано 70% населення
Джерело: The Guardian
В Індії зробили мільярд щеплень проти коронавірусу. В країні планують вакцинувати до кінця року 944 мільйони дорослого населення. В Індії проводиться в середньому 5 мільйонів щеплень за добу. Так, першу дозу вакцини отримали 75% дорослого населення, а 30% країни повністю вакциновані.