Новини про коронавірус 22 липня: Дельта в Києві, нова ефективність AstraZeneca проти мутацій
Джерело:24 канал
В Україні новий рекорд кількості проведених щеплень за добу. В Києві виявили штам Дельта – захворіли щонайменше шестеро людей. У МОЗ розповіли, куди звертатися, якщо не працюють пункти щеплення. В Індії спалах небезпечного "чорного грибка". Ефективність вакцин проти Дельти. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 липня.
Новини про коронавірус в Україні
Добова статистика COVID-19
Джерело: МОЗ
За добу 21 липня в Україні захворіли на коронавірус ще 726 людей. Серед них – 37 дітей та 18 медпрацівників. Від учора зареєстрували 21 летальний випадок внаслідок COVID-19.
Госпіталізації потребували 402 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Водночас 501 пацієнт одужав.
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Кількість проведених щеплень:
- методом ПЛР – 20 724 особи;
- методом ІФА – 7 749 осіб;
- експрес-тестами – 14 794 особи.
Поширення коронавірусу в регіонах:
- м. Київ – 232 випадки;
- Вінницька область – 12 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 27 випадків;
- Донецька область – 39 випадків;
- Житомирська область – 10 випадків;
- Закарпатська область – 10 випадків;
- Запорізька область – 31 випадок;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 13 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 24 випадки;
- Миколаївська область – 14 випадків;
- Одеська область – 59 випадків;
- Полтавська область – 10 випадків;
- Рівненська область – 4 випадки;
- Сумська область – 17 випадків;
- Тернопільська область – 9 випадків;
- Харківська область – 41 випадок;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 14 випадків;
- Черкаська область – 12 випадків;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новий рекорд щеплень за добу
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 120 090 людей: першу дозу отримали 65 522 людини, дві дози препарату – 54 568 людей.
Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей:
- 1 дозу – 2 843 897 людей.
- 2 дози, а відтак завершили вакцинацію – 1 555 859 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 4 399 756 щеплень.
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40% українських пунктів щеплення не працюють
Джерело: фейсбук Віктора Ляшка
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вимагає від регіональних керівників департаментів охорони здоров'я організувати розвезення вакцин проти коронавірусу у пункти щеплення, бо 40% із них зараз не працюють.
Так, до прикладу, станом на 20 липня в Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42.Увага! Якщо найближчий пункт щеплення не працює або їм відмовляють у щепленні через відсутність вакцин, телефонувати до місцевих департаментів охорони здоров'я чи в контакт-центр (0 800 60 20 19).
Штам коронавірусу Дельта вже у Києві
Джерело: Департамент охорони здоров'я Києва
У Києві з'явився новий небезпечний штам коронавірусу Дельта. У Олександрівській лікарні вже є 6 хворих.
У Департаменті охорони здоров'я Києва повідомили, що люди, у яких виявили штам, різного віку – від 21 до 73 років.
До слова, Олександрівська лікарня спеціально закупила реактиви, щоб мати можливість діагностувати новий штам.
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Новини про коронавірус у світі 22 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: РНБО
Станом на ранок 22 липня у світі зареєстрували 191 983 932 випадки інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 4 125 586 хворих. Водночас 126 279 194 мільйони пацієнтів – одужали.
В Індії 45 тисяч людей заразилися рідкісною інфекцією після COVID-19
Джерело: France24
За останні 2 місяці в Індії зареєстрували понад 45 тисяч випадків "чорного грибка" – мукормікозу. Грибок вражає пацієнтів після одужання від COVID-19.
Смертність від цієї інфекції в країні становить понад 50%. Так, лише впродовж доби 20 липня від мукормікозу померли понад 4 200 людей. Примітно, що до пандемії в Індії в середньому реєструвалося всього 20 випадків захворювання на рік.
У Росії знайшли новий штам коронавірусу Гамма
Джерело: Интерфакс
На території Росії виявили поодинокі випадки так званого "бразильського" штаму COVID-19 Гамма. Він значно небезпечніший за початковий.
Що відомо про штам Гамма?Цей варіант вірусу вперше виявили в січні 2021 року. Він швидко поширився в Південній і Північній Америці. Цей штам не вважають більш смертоносним, але він поширюється швидше, ніж вихідний штам SARS-CoV-2.
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Дослідження про коронавірус
Наскільки Pfizer та AstraZeneca ефективні проти штаму Дельта
Джерело: The New England Journal of Medicine
Вчені Громадського охорони здоров'я Англії вивчали ефективність вакцини Pfizer/BioNTech та AstraZeneca проти штаму коронавірусу Дельта.
Pfizer
- Одна доза Pfizer – ефективна на 36%.
- Дві дози Pfizer – на 88% ефективні для запобігання симптоматичного захворювання, внаслідок інфікування штамом Дельта.
AstraZeneca
- Один укол AstraZeneca – ефективний приблизно на 30%.
- Дві ін'єкції AstraZeneca – ефективні проти Дельти на 67%.
- Проти домінуючого виду недуги цей препарат допоможе на 81,3%.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал