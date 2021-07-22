Новини про коронавірус 22 липня: Дельта в Києві, нова ефективність AstraZeneca проти мутацій

В Україні новий рекорд кількості проведених щеплень за добу. В Києві виявили штам Дельта – захворіли щонайменше шестеро людей. У МОЗ розповіли, куди звертатися, якщо не працюють пункти щеплення. В Індії спалах небезпечного "чорного грибка". Ефективність вакцин проти Дельти. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 липня.

Новини про коронавірус в Україні

Добова статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

За добу 21 липня в Україні захворіли на коронавірус ще 726 людей. Серед них – 37 дітей та 18 медпрацівників. Від учора зареєстрували 21 летальний випадок внаслідок COVID-19.

Госпіталізації потребували 402 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Водночас 501 пацієнт одужав. Днем раніше Новини про коронавірус 21 липня: Сорос і Гейтс купили виробника ковід-тестів, Moderna у Києві Кількість проведених щеплень: методом ПЛР – 20 724 особи;

методом ІФА – 7 749 осіб;

експрес-тестами – 14 794 особи.

Поширення коронавірусу в регіонах:

м. Київ – 232 випадки;

Вінницька область – 12 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 27 випадків;

Донецька область – 39 випадків;

Житомирська область – 10 випадків;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 31 випадок;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 13 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 14 випадків;

Одеська область – 59 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 17 випадків;

Тернопільська область – 9 випадків;

Харківська область – 41 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 12 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу Новий рекорд щеплень за добу Джерело: МОЗ Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 120 090 людей: першу дозу отримали 65 522 людини, дві дози препарату – 54 568 людей. Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей: 1 дозу – 2 843 897 людей.

2 дози, а відтак завершили вакцинацію – 1 555 859 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 399 756 щеплень.

Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірусу в Україні інфікувались – 2 246 656 людей. Із них одужали – 2 183 003 особи. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 790 хворих.

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40% українських пунктів щеплення не працюють

Джерело: фейсбук Віктора Ляшка

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вимагає від регіональних керівників департаментів охорони здоров'я організувати розвезення вакцин проти коронавірусу у пункти щеплення, бо 40% із них зараз не працюють.

Так, до прикладу, станом на 20 липня в Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42.

Штам коронавірусу Дельта вже у Києві

Якщо найближчий пункт щеплення не працює або їм відмовляють у щепленні через відсутність вакцин, телефонувати до місцевих департаментів охорони здоров'я чи в контакт-центр (0 800 60 20 19).

Джерело: Департамент охорони здоров'я Києва

У Києві з'явився новий небезпечний штам коронавірусу Дельта. У Олександрівській лікарні вже є 6 хворих.

У Департаменті охорони здоров'я Києва повідомили, що люди, у яких виявили штам, різного віку – від 21 до 73 років.

До слова, Олександрівська лікарня спеціально закупила реактиви, щоб мати можливість діагностувати новий штам.

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Новини про коронавірус у світі 22 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 22 липня у світі зареєстрували 191 983 932 випадки інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 4 125 586 хворих. Водночас 126 279 194 мільйони пацієнтів – одужали.

В Індії 45 тисяч людей заразилися рідкісною інфекцією після COVID-19

Джерело: France24

За останні 2 місяці в Індії зареєстрували понад 45 тисяч випадків "чорного грибка" – мукормікозу. Грибок вражає пацієнтів після одужання від COVID-19.

Смертність від цієї інфекції в країні становить понад 50%. Так, лише впродовж доби 20 липня від мукормікозу померли понад 4 200 людей. Примітно, що до пандемії в Індії в середньому реєструвалося всього 20 випадків захворювання на рік.

У Росії знайшли новий штам коронавірусу Гамма

Джерело: Интерфакс

На території Росії виявили поодинокі випадки так званого "бразильського" штаму COVID-19 Гамма. Він значно небезпечніший за початковий.

Що відомо про штам Гамма? Цей варіант вірусу вперше виявили в січні 2021 року. Він швидко поширився в Південній і Північній Америці. Цей штам не вважають більш смертоносним, але він поширюється швидше, ніж вихідний штам SARS-CoV-2.

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Дослідження про коронавірус

Наскільки Pfizer та AstraZeneca ефективні проти штаму Дельта

Джерело: The New England Journal of Medicine

Вчені Громадського охорони здоров'я Англії вивчали ефективність вакцини Pfizer/BioNTech та AstraZeneca проти штаму коронавірусу Дельта.

Pfizer

Одна доза Pfizer – ефективна на 36%.

Дві дози Pfizer – на 88% ефективні для запобігання симптоматичного захворювання, внаслідок інфікування штамом Дельта.

AstraZeneca

Один укол AstraZeneca – ефективний приблизно на 30%.

Дві ін'єкції AstraZeneca – ефективні проти Дельти на 67%.

Проти домінуючого виду недуги цей препарат допоможе на 81,3%.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал