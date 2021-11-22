Новини про коронавірус в Україні

Статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 7 464 людей, зокрема 579 дітей та 74 медпрацівники. Спад захворюваності є традиційним після вихідних. Сьогоднішні показники є найнижчими за півтора місяця.

До лікарень госпіталізували 2 501 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. На жаль, від ускладнень хвороби померли 326 хворих. Натомість видужали – 10 540 людей. Кількість одужавших кілька діб поспіль перевищує кількість інфікованих.

Увага Глава BioNTech розповів, як часто треба буде робити щеплення проти коронавірусу

Показники тестування

Упродовж минулої доби, 21 листопада, в Україні провели 37 163 тести на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 15 526

методом ІФА – 2 604

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 033.

Загальна статистика! Від початку пандемії в Україні повідомили про 3 340 407 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 22 листопада одужали 2 773 490 людей. Жертвами коронавірусу стали 81 598 мешканців країни.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

Київ – 358 хворих;

Вінницька – 384 хворих;

Волинська – 340 хворих;

Дніпропетровська – 864 хворих;

Донецька – 402 хворих;

Житомирська – 385 хворих;

Закарпатська – 190 хворих;

Запорізька – 446 хворих;

Івано-Франківська – 102 хворих;

Київська – 343 хворих;

Кіровоградська –190 хворих;

Луганська – 37 хворих;

Львівська – 397 хворих;

Миколаївська – 655 хворих;

Одеська – 451 хворий;

Полтавська – 287 хворих;

Рівненська – 161 хворий;

Сумська – 205 хворих;

Тернопільська – 156 хворих;

Харківська – 330 хворих;

Херсонська – 54 хворих;

Хмельницька – 195 хворих;

Черкаська – 272 хворих;

Чернівецька – 121 хворий;

Чернігівська – 139 хворих;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації сповільнились

Джерело: МОЗ

В Україні дещо сповільнились темпи вакцинації проти коронавірусу. Впродовж останньої доби щеплення отримали менш ніж 100 тисяч людей. Від учора проти коронавірусу вакцинували 99 826 людей, зокрема, першу дозу отримали 29 382 людини, другу дозу, а відтак завершили процес імунізації – 70 444 людини.

Актуально За добу видужали від коронавірусу більше людей, ніж інфікувались

Щеплення проводили

529 мобільні бригади з імунізації,

2 795 пункти щеплення,

470 центри вакцинації населення.

Темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей.

Загалом проведено 22 669 435 щеплень.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,

– наголосили у МОЗ.

Які препарати використовували

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Coronavac – 4 196 054,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 399 540,

AstraZeneca – 1 553 656,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 178 011.

Корисна довідка! Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Також можна стати в живу чергу в центрах вакцинації. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

МОЗ оновило карантинне зонування

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон, червоний рівень залишили без змін. Попри те, що у Луганській та Львівській областях стабілізувались показники захворюваності та госпіталізації. За даними МОЗ, у Черкаській області тільки один показник не в нормі – коефіцієнт виявлення випадків, в Одеській та Донецькій областях – рівень госпіталізацій.

У жовтій зоні змінили умови уникнення карантину

Джерело: 24 канал

Міністерство охорони здоров'я анонсувало зміни до правил жовтої зони адаптивного карантину в Україні. Так, замість одного необхідного щеплення проти COVID-19, необхідно пройти стандартний курс вакцинації, аби уникнути обмежень. Міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу повідомив, що наразі у МОЗ працюють над змінами критеріїв адаптивного карантину.

Довідка! У жовту зону карантину станом на сьогодні, 22 листопада, входять: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька області.

В Україні послаблять обмеження на проїзд у громадському транспорті

Джерело: 24 канал

В Україні послаблять обмеження проїзду у громадському транспорті, які діються у червоній зоні. Про таке послаблення просили мери українських міст. У громадський транспорт дозволять пускати більше пасажирів.

Київ скоро може вийти з червоної зони, – Кличко

Джерело: ютуб телеканалу "Київ"

Мер Києва Віталій Кличко анонсував, що невдовзі столиця може вийти з червоної зони карантину. За його словами, ситуація із захворюваністю на короновірус дещо стабілізувалася. Про вирівнювання ситуації свідчить те, що наразі в Києві заповненість ліжок у лікарнях знизилася до 58%, а ліжок із киснем – до 61%.

Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Повернення учнів до шкіл і ситуація з COVID-19 у Львові

Джерело: Львівська міськрада

Наразі Львів перебуває у червоній зоні. Через зниження рівня захворюваності на COVID-19 серед дітей з 22 листопада усім школярам дозволили повернутись за парти. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що львів'яни дотримуються карантинних обмежень. Саме тому захворюваність на коронавірус пішла на спад.

У Львові безхатьків вакцинуватимуть від коронавірусу

Джерело: Львівська міськрада

У Львові організують для безхатьків пункт вакцинації проти COVID-19. Ініціативу втілюватимуть разом із громадськими організаціями, які допомагають безпритульним. Пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, на вулиці Кирилівській, 3а. Відкриття заплановане на 26 листопада. Пункт працюватиме з 11:00 до 18:00.

Ще в одному регіоні відновили очне навчання

Джерело: Суспільне

З 22 листопада учні 1 – 11 класів в Одесі вийшли на очне навчання. Цьому посприяла вакцинація вчителів та відсторонення нещеплених. Так, у місті 97% освітян отримали вакцину.

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 22 листопада у світі зафіксували понад 257 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 47,7 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Німеччина, Туреччина та Україна.

У Брюсселі пройшли COVID-протести

Джерело: AP

У Бельгії десятки тисяч людей зібрали на протест проти посилення обмежень через COVID-19. Згодом мітингувальники почали кидати каміння у поліцію, палити сміттєві баки. Попередньо відомо, що на протест прийшло орієнтовно 35 тисяч людей.

Мирний протест переріс у сутички з поліцією: дивіться відео

Австралія вперше з 2020 року відкриється для іноземців

Джерело: The Guardian

Вперше з початку пандемії COVID Австралія відкриває свої кордони. Однак спочатку до країни зможуть потрапити лише певні категорії осіб. Йдеться про власників австралійських віз, які пройшли повний курс вакцинації. Нововведення набуде чинності з 1 грудня.

Європейці протестують проти коронавірусних обмежень

Джерело: 24 канал

Європейці протестують проти коронавірусних обмежень. Масові мітинги вже відбулись в Австрії, Бельгії та Нідерландах.

Більше тут Сутички та затримання: європейці протестують проти коронавірусних обмежень

У Японії штам Дельта самознищився

Джерело: The Japan Times

Японські фахівці повідомили, що варіант коронавірусу Дельта самоліквідувався. Це призвело до зниження захворюваності в країні. Фахівці Національного інституту генетики пояснили, що варіант коронавірусу Дельта накопичив стільки мутацій у неструктурному білку вірусу – nsp14, що при спробах вчасно їх виправити, штам самознищився.

Скільки заробляють фарм-гіганти, які випускають вакцину проти коронавірусу

Джерело: Peoples Vaccine Alliance

Організація "Народний альянс з вакцин" підрахувала, що в сумі три фармацевтичні гіганти Pfizer, BioNTech і Moderna до вирахування податків зароблять до кінця року 34 мільярди доларів (що становить понад тисячу доларів за секунду).