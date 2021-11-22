Як уникнути карантину, Дельта самознищився: новини про коронавірус 22 листопада
Джерело:24 канал
У жовтій зоні змінили умови уникнення карантину – тепер потрібний повний курс вакцинації. Японські фахівці повідомили, що варіант коронавірусу Дельта у країні самоліквідувався. За добу в Україні видужали більше людей, ніж інфікувались. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 листопада.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 7 464 людей, зокрема 579 дітей та 74 медпрацівники. Спад захворюваності є традиційним після вихідних. Сьогоднішні показники є найнижчими за півтора місяця.
До лікарень госпіталізували 2 501 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. На жаль, від ускладнень хвороби померли 326 хворих. Натомість видужали – 10 540 людей. Кількість одужавших кілька діб поспіль перевищує кількість інфікованих.
Увага Глава BioNTech розповів, як часто треба буде робити щеплення проти коронавірусу
Показники тестування
Упродовж минулої доби, 21 листопада, в Україні провели 37 163 тести на коронавірус різними способами, зокрема:
- методом ПЛР – 15 526
- методом ІФА – 2 604
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 033.
Загальна статистика!
Від початку пандемії в Україні повідомили про 3 340 407 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 22 листопада одужали 2 773 490 людей. Жертвами коронавірусу стали 81 598 мешканців країни.
Статистика коронавірусу в областях: добовий показник
- Київ – 358 хворих;
- Вінницька – 384 хворих;
- Волинська – 340 хворих;
- Дніпропетровська – 864 хворих;
- Донецька – 402 хворих;
- Житомирська – 385 хворих;
- Закарпатська – 190 хворих;
- Запорізька – 446 хворих;
- Івано-Франківська – 102 хворих;
- Київська – 343 хворих;
- Кіровоградська –190 хворих;
- Луганська – 37 хворих;
- Львівська – 397 хворих;
- Миколаївська – 655 хворих;
- Одеська – 451 хворий;
- Полтавська – 287 хворих;
- Рівненська – 161 хворий;
- Сумська – 205 хворих;
- Тернопільська – 156 хворих;
- Харківська – 330 хворих;
- Херсонська – 54 хворих;
- Хмельницька – 195 хворих;
- Черкаська – 272 хворих;
- Чернівецька – 121 хворий;
- Чернігівська – 139 хворих;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу
Темпи вакцинації сповільнились
Джерело: МОЗ
Актуально За добу видужали від коронавірусу більше людей, ніж інфікувались
Щеплення проводили
- 529 мобільні бригади з імунізації,
- 2 795 пункти щеплення,
- 470 центри вакцинації населення.
Темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей.
Загалом проведено 22 669 435 щеплень.
88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,
– наголосили у МОЗ.
Які препарати використовували
- Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,
- Coronavac – 4 196 054,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 399 540,
- AstraZeneca – 1 553 656,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 178 011.
Корисна довідка! Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Також можна стати в живу чергу в центрах вакцинації.
Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
МОЗ оновило карантинне зонування
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон, червоний рівень залишили без змін. Попри те, що у Луганській та Львівській областях стабілізувались показники захворюваності та госпіталізації. За даними МОЗ, у Черкаській області тільки один показник не в нормі – коефіцієнт виявлення випадків, в Одеській та Донецькій областях – рівень госпіталізацій.
У жовтій зоні змінили умови уникнення карантину
Джерело: 24 канал
Міністерство охорони здоров'я анонсувало зміни до правил жовтої зони адаптивного карантину в Україні. Так, замість одного необхідного щеплення проти COVID-19, необхідно пройти стандартний курс вакцинації, аби уникнути обмежень. Міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу повідомив, що наразі у МОЗ працюють над змінами критеріїв адаптивного карантину.Довідка! У жовту зону карантину станом на сьогодні, 22 листопада, входять: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька області.
В Україні послаблять обмеження на проїзд у громадському транспорті
Джерело: 24 канал
В Україні послаблять обмеження проїзду у громадському транспорті, які діються у червоній зоні. Про таке послаблення просили мери українських міст. У громадський транспорт дозволять пускати більше пасажирів.
Київ скоро може вийти з червоної зони, – Кличко
Джерело: ютуб телеканалу "Київ"
Мер Києва Віталій Кличко анонсував, що невдовзі столиця може вийти з червоної зони карантину. За його словами, ситуація із захворюваністю на короновірус дещо стабілізувалася. Про вирівнювання ситуації свідчить те, що наразі в Києві заповненість ліжок у лікарнях знизилася до 58%, а ліжок із киснем – до 61%.
Повернення учнів до шкіл і ситуація з COVID-19 у Львові
Джерело: Львівська міськрада
Наразі Львів перебуває у червоній зоні. Через зниження рівня захворюваності на COVID-19 серед дітей з 22 листопада усім школярам дозволили повернутись за парти. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що львів'яни дотримуються карантинних обмежень. Саме тому захворюваність на коронавірус пішла на спад.
У Львові безхатьків вакцинуватимуть від коронавірусу
Джерело: Львівська міськрада
У Львові організують для безхатьків пункт вакцинації проти COVID-19. Ініціативу втілюватимуть разом із громадськими організаціями, які допомагають безпритульним. Пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, на вулиці Кирилівській, 3а. Відкриття заплановане на 26 листопада. Пункт працюватиме з 11:00 до 18:00.
Ще в одному регіоні відновили очне навчання
Джерело: Суспільне
З 22 листопада учні 1 – 11 класів в Одесі вийшли на очне навчання. Цьому посприяла вакцинація вчителів та відсторонення нещеплених. Так, у місті 97% освітян отримали вакцину.
Новини про коронавірус в світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 22 листопада у світі зафіксували понад 257 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 47,7 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Німеччина, Туреччина та Україна.
У Брюсселі пройшли COVID-протести
Джерело: AP
У Бельгії десятки тисяч людей зібрали на протест проти посилення обмежень через COVID-19. Згодом мітингувальники почали кидати каміння у поліцію, палити сміттєві баки. Попередньо відомо, що на протест прийшло орієнтовно 35 тисяч людей.
Мирний протест переріс у сутички з поліцією: дивіться відео
Австралія вперше з 2020 року відкриється для іноземців
Джерело: The Guardian
Вперше з початку пандемії COVID Австралія відкриває свої кордони. Однак спочатку до країни зможуть потрапити лише певні категорії осіб. Йдеться про власників австралійських віз, які пройшли повний курс вакцинації. Нововведення набуде чинності з 1 грудня.
Європейці протестують проти коронавірусних обмежень
Джерело: 24 канал
Європейці протестують проти коронавірусних обмежень. Масові мітинги вже відбулись в Австрії, Бельгії та Нідерландах.
Більше тут Сутички та затримання: європейці протестують проти коронавірусних обмежень
У Японії штам Дельта самознищився
Джерело: The Japan Times
Японські фахівці повідомили, що варіант коронавірусу Дельта самоліквідувався. Це призвело до зниження захворюваності в країні. Фахівці Національного інституту генетики пояснили, що варіант коронавірусу Дельта накопичив стільки мутацій у неструктурному білку вірусу – nsp14, що при спробах вчасно їх виправити, штам самознищився.
Скільки заробляють фарм-гіганти, які випускають вакцину проти коронавірусу
Джерело: Peoples Vaccine Alliance
Організація "Народний альянс з вакцин" підрахувала, що в сумі три фармацевтичні гіганти Pfizer, BioNTech і Moderna до вирахування податків зароблять до кінця року 34 мільярди доларів (що становить понад тисячу доларів за секунду).