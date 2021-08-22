Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1003 людини, серед них 45 дітей та 17 медпрацівників. Найбільше інфікованих зареєстрували у Києві та Дніпропетровській області.
Від ускладнень коронавірусу від учора померли 25 пацієнтів. Натомість видужали – щонайменше 236 людей.
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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
В Україні 5 мільйонів людей отримали хоча б одну дозу вакцини
Джерело: МОЗ
Від учора проти коронавірусу вакцинували 66 173 людини, з них першу дозу отримали 24 348, дві дози препарату, а відтак завершили процес імунізації – 41 825 людей.
Протягом доби працювали 486 мобільних бригад, 1 597 пунктів щеплення та 368 центрів вакцинації.
Загалом від початку вакцинальної кампанії препарат отримали 5 032 722 людини. Першою дозою щеплено 5 057 068 осіб, а другою — 3 108 251. Загалом проведено 8 165 319 щеплень.
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Новини про коронавірус у світі 22 серпня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 211 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,4 мільйона інфікованих.
Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37,6 мільйона людей, щонайменше 628 тисяч, на жаль, померли.
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У Британії людей з позитивним тестом на COVID-19 протестують на антитіла
Джерело: Sky News
У Великій Британії стартувала нова програма, згідно з якою, хворим на COVID-19 безкоштовно робитимуть тести на наявність антитіл до коронавірусу.
У програмі візьмуть участь 8 тисяч людей – учасники уже хворі на коронавірус, планово після здачі ПЛР-тесту у них будуть позитивні результати.
Таким чином у Великій Британії хочуть отримати дані про захист антитіл у людей, які інфікувалися різними варіантами коронавірусу.
Як проводитимуть експеримент
- Якщо ПЛР тест виявиться позитивним на коронавірус, учаснику експерименту відправлять 2 тести на антитіла.
- За допомогою тесту потрібно буде взяти аналіз крові з пальця і відправити його назад в лабораторію.
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Дослідження про коронавірус
Вчені виявили 17 препаратів, які ефективні проти коронавірусу
Джерело: MedicalxPress
Нове дослідження провели вчені Університету Мічигану виявило низку препаратів, які можуть бути ефективними проти коронавірусу. Зокрема, ці ліки уже застосовують у лікуванні інших захворювань, тож вони є безпечними і не потребують доклінічних випробувань.
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